لقاء أخوي بين رئيس الإمارات والرئيس المصري لتعزيز التعاون ودراسة التطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون التنموي بين البلدين الشقيقين، واستعرضا القضايا الإقليمية والدولية وضرورة تعزيز الاستقرار في المنطقة.

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، أخاه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبدالفتاح السيسي ، في إطار زيارة أخوية قام بها إلى مصر .

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون بين البلدين، وإمكانات تعزيزها، خصوصاً في المجالات التنموية، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الشقيقين، مؤكدَين حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة. كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، بما تنطوي عليه من تداعيات خطرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددَين على أهمية العمل من أجل تعزيز أسباب السلام والاستقرار الذي يعد ركيزة رئيسة لتحقيق التنمية ومستقبل أكثر ازدهاراً لشعوب المنطقة كافة.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل إلى جمهورية مصر العربية في وقت سابق، أمس، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموه، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، الرئيس عبدالفتاح السيسي. رافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين





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