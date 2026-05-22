لفتة إنسانية من الشيخ حمدان بن محمد تحقق حلم طفلين من كينيا بزيارة دبي

في مبادرة تعكس قيم العطاء، استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم طفلين من كينيا في دبي بعد دعوة شخصية تلبيةً لحلم أحدهما الذي وصف المدينة بأنها كوكب.

في لفتة إنسانية تجسد أسمى معاني العطاء والرحمة وتؤكد على القيم الأصيلة التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة في مد جسور التواصل مع كافة شعوب العالم، أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ، عن بالغ سعادته وفخره برؤية علامات الفرح والبهجة ترتسم على وجوه الطفلين الكينيين ميلان وكريستوفر.

جاء ذلك بعد أن استقبل سموه الطفلين وعائلتهما في زيارة خاصة إلى إمارة دبي، استجابةً لدعوة شخصية وكريمة وجهها سموه للطفل الصغير قبل نحو ثلاثة أسابيع، وذلك تلبيةً لحلم طفولي بسيط ولكنه عميق في معناه، حيث كان الطفل يطمح بشدة لزيارة هذه المدينة العالمية التي تسحر القلوب بجمالها وتطورها. وقد وثق سمو الشيخ حمدان هذه اللحظات المؤثرة عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي 'X'، حيث كتب بكلمات تملؤها المودة: 'سعيد برؤية فرحة أصدقاء دبي الصغار، ميلان وكريستوفر من كينيا.

أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بزيارة دبي واكتشاف وجهاتها ومعالمها المميّزة، وأن تحملوا معكم أجمل الذكريات من هذه الرحلة'. هذه الكلمات لم تكن مجرد تدوينة عابرة، بل كانت رسالة حب وسلام موجهة إلى العالم أجمع، تؤكد أن دبي ليست مجرد مركز مالي وتجاري عالمي، بل هي واحة للإنسانية تفتح أبوابها وقلوبها للجميع، بغض النظر عن جنسياتهم أو خلفياتهم، محولة الأحلام الصغيرة إلى واقع ملموس.

وبالعودة إلى تفاصيل هذه القصة التي أثارت تعاطفاً واسعاً، فإن شرارتها بدأت في مطلع شهر مايو الجاري، عندما انتشر مقطع فيديو مؤثر على منصات التواصل الاجتماعي، نشرته الأم الكينية وصانعة المحتوى ماريا نيامباني. ظهر في المقطع طفلها ميلان وهو يجهش بالبكاء تعبيراً عن رغبته العارمة وشوقه الشديد لزيارة مدينة دبي، والتي وصفها بعفوية مدهشة وبراءة طفولية بأنها 'كوكب' مستقل بذاته من شدة إعجابه بما يراه عنها.

وفي لحظات إنسانية مؤثرة، حاولت الأم تهدئة طفلها ووعدته بأنها ستعمل جاهدة وستقوم بالادخار من مالها الخاص حتى تتمكن من اصطحابه في رحلة إلى الإمارة، وهو ما عكس إصرار الأم على تحقيق حلم طفلها رغم كل التحديات. هذا المقطع العفوي لم يمر مرور الكرام، بل لاقى تفاعلاً عالمياً واسعاً، ووصلت أصداؤه إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي قام بإعادة نشر المقطع عبر حسابه على منصة 'إنستغرام' في الأول من مايو، مرفقاً إياه برسالة دافئة قال فيها: 'سأكون سعيداً جداً أن أراك في دبي، وأتمنى ذلك قريباً جداً'.

هذه البادرة السريعة والنبيلة لاقت ترحيباً منقطع النظير في الأوساط المحلية والدولية، واعتبرها الكثيرون نموذجاً يحتذى به في التفاعل الإنساني المباشر من قبل القادة مع تطلعات الشعوب البسيطة، مما يعزز صورة الإمارات كدولة تسعى لنشر السعادة في كل مكان. وعلى إثر هذه الدعوة الكريمة، حطت العائلة الكينية رحالها في دبي خلال الأيام الماضية، في زيارة استمرت لمدة أسبوع كامل، كانت بمثابة رحلة من الأحلام والدهشة.

وتجول الطفلان ميلان وكريستوفر برفقة والدتهما في جولة سياحية شاملة شملت أبرز المعالم التي تجعل من دبي وجهة فريدة في العالم. فقد استكشف الأطفال الوجهات الترفيهية العالمية والمعالم المعمارية المذهلة التي تعكس رؤية دبي المستقبلية، مما جعل الطفل ميلان يدرك أن 'الكوكب' الذي كان يحلم به هو واقع يعيشه الآن، محاطاً بالرعاية والترحاب.

إن هذه الزيارة لم تكن مجرد رحلة سياحية، بل كانت تجربة تعليمية وإنسانية تركت أثراً لا يمحى في نفوس الأطفال وعائلتهم، وأكدت أن قوة الإرادة واللطف يمكن أن تحول المستحيل إلى حقيقة جميلة. إن مثل هذه المبادرات التي يقودها سمو ولي عهد دبي تعكس فلسفة القيادة في الإمارات، والتي تضع الإنسان في مركز الاهتمام وتؤمن بأن السعادة هي الهدف الأسمى.

ومن خلال هذه القصة، يظهر كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تكون أداة إيجابية لربط القلوب وتحقيق الأماني عندما تقترن بقلوب رحيمة وقيادة تؤمن بالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية تجاه الآخرين. لقد تحولت دمعة ميلان الحزينة إلى ابتسامة عريضة، وتحول حلمه البعيد إلى ذكرى خالدة ستظل ترافق الطفلين طوال حياتهما، لتكون شاهداً على كرم الضيافة الإماراتية وروح التسامح التي تجمع العالم في مدينة واحدة





