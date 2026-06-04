لجنة التعليم العالي تناولت مستجدات تنفيذ مخرجات الاجتماع الخامس

عقدت لجنة التعليم العالي اجتماعها السادس برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حوكمة منظومة التعليم العالي ومواءمتها مع الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل.

عقدت لجنة ال تعليم العالي اجتماعها السادس برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير ال تعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حوكمة منظومة ال تعليم العالي ومواءمتها مع الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل.

وتناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مخرجات الاجتماع الخامس، إلى جانب الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: 'يعكس اجتماع لجنة التعليم العالي استمرار العمل المؤسسي المشترك لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر جاهزية للمستقبل، من خلال تحديث الأطر التنظيمية الحاكمة للمنظومة وتطوير الأنظمة والخدمات الداعمة والممكنة للطلبة ومؤسسات التعليم العالي'.

وتناول الاجتماع أبرز البيانات الخاصة منصة 'مهارات الإمارات'، المنصة الوطنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تم إطلاقها مؤخراً بهدف توفير معلومات آنية عن سوق العمل وتعزيز الربط بين منظومة التعليم العالي واحتياجات قطاعات الأعمال في الدولة. كما ناقشت اللجنة مستجدات أعمال اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل ومجموعات العمل التابعة لها، حيث تضم اللجنة في عضويتها 16 جامعة و15 ممثلاً عن القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وشملت أبرز إنجازات اللجنة الاستشارية خلال الفترة الماضية مواءمة وتحديث البرامج الأكاديمية بما يلبي حاجة سوق العمل، وتطوير التدريب العملي والتطبيقي بالشراكة مع قطاعات الأعمال، ورفع كفاءة أعضاء هيئات التدريس من خلال التكامل مع القطاعات الاقتصادية. وأكد أعضاء اللجنة في ختام الاجتماع على أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية ومؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية؛ لضمان تسريع تنفيذ المبادرات والسياسات التطويرية، لتحقيق الأثر المطلوب في رفع جاهزية مؤسسات التعليم العالي للمستقبل





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لجنة التعليم العالي مستجدات تنفيذ مخرجات الاجتماع الخامس منظمة التعليم العالي الذكاء الاصطناعي

United States Latest News, United States Headlines