لجنة الانضباط تفرض عقوبات صارمة على ناديي الوصل والوصل

لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم تعلن عن عقوبات شديدة تشمل إيقاف لاعبين وغرامات مالية ضخمة وإسقاط نتائج فرق بعد مخالفات في دوري المحترفين والمراحل السنية.

أصدرت لجنة الانضباط التابعة ل اتحاد الإمارات لكرة القدم، قراراً قضائياً شاملاً فرض خلاله حزمة من العقوبات الإدارية والمالية الصارمة، على خلفية المخالفات التأديبية والجسيمة التي رافقت مسابقات دوري أدنوك للمحترفين، بالإضافة إلى منافسات المراحل السنية ودوري الدرجة الثالثة، وذلك لتطبيق الحيادية وضبط الانضباط في الملاعب المحلية.

عقوبات لاعب الوصل ونكسة بريسشن

قررت اللجنة إيقاف نيكولاس خيمينيز، لاعب نادي الوصل، عن اللعب لمباراتين، مع تغريمه مبلغ 60 ألف درهم، بسبب قيامه بحركات غير مهذبة وإشارات فاضحة خلال مباراة فريقه أمام نادي الجزيرة، والتي انتهت بفوز فريق "فخر أبوظبي" بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

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في سياق المنافسة الشريفة للمراحل السنية، قررت اللجنة شطب نتائج فريق بريسشن بالكامل في دوري تحت 11 سنة (أ)، مع تغريمه 100 ألف درهم، وإلغاء جميع نتائج مبارياته السابقة بما فيها النقاط والأهداف المسجلة، وحذف مبارياته المتبقية من جدول المسابقة، مع الإبقاء على العقوبات الإدارية السابقة بحق المسؤولين.

مخالفات طبية وعنف في دوري المراحل

في دوري تحت 11 سنة (ج)، قررت اللجنة اعتبار فريق العروبة خاسراً أمام نادي دبا الحصن بنتيجة 0-3، وغرمه بمبلغ 10 آلاف درهم، بسبب الإخلال بضرورة وصول سيارة الإسعاف إلى أرض الملعب أثناء المباراة، مما يثبت ضرورة التزام الفرق ببروتوكولات السلامة الطبية الصارمة.

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كما شملت العقوبات لاعب نادي العين هزاع فارس، الذي أوقفته اللجنة عن اللعب لمدة أربع مباريات، مع تغريمه 10 آلاف درهم، على خلفية اعتدائه الجسدي على أحد لاعبي الفريق المنافس دون كرة، خلال منافسات دوري تحت 16 سنة، مما يعكس صرامة اللجنة في التعامل مع سلوكيات العنف في الملاعب.

شطب نتائج سما وإلغاء مشاركته في الكأس

امتدت العقوبات التأديبية إلى دوري أندية الدرجة الثالثة، حيث قررت لجنة الانضباط شطب نتائج نادي سما بالكامل، وغرمه مبلغ 150 ألف درهم، مع إلغاء نتائج جميع مبارياته في المسابقة وما ترتب عليها من نقاط وأهداف، وحذف مبارياته المتبقية من جدول المنافسات بشكل نهائي.

كما شمل القرار النهائي الإبقاء على جميع العقوبات الإدارية والانضباطية السابقة الصادرة بحق لاعبي نادي سما ومسؤوليه الإداريين، إلى جانب إلغاء مشاركة النادي بشكل كامل في مسابقة كأس الإمارات، كعقاب رادع لجميع الأندية المخالفة للوائح الانضباطية الصارمة.

آثار العقوبات على ترتيب الفرق

يأتي هذا القرار بعد دراسة دقيقة للمخالفات التي شهدتها مختلف المسابقات، بهدف الحفاظ على النزاهة الرياضية، حيث تساهم هذه العقوبات في ضبط سلوك اللاعبين والمسؤولين، ومنع تكرار مثل هذه المخالفات الجسيمة التي تؤثر سلباً على سمعة اللعبة المحلية.

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تؤكد هذه الخطوات الصارمة على التزام اتحاد الإمارات لكرة القدم بتطبيق القانون بصرامة، وضمان بيئة تنافسية عادلة وآمنة لجميع المشاركين في الملاعب، سواء كانوا لاعبين أو إداريين، مما يعزز من مصداقية البطولات المحلية ويجعلها أكثر استدامة.