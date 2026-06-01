لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية تستهدف 15 لاعبًا لمهرجانات دولية قبل أولمبياد الشباب 2030-2034

إطلاق برنامج تأهيلي شامل يضم تدريبات ومعسكرات فنية لخمسة عشر رياضيًا إماراتيًا، بهدف مشاركتهم في الفعاليات الدولية والاستعداد لأولمبياد الشباب في 2030 و2034، مع حملة اجتماعية ناجحة تجاوزت ثلاثة ملايين مشاهدة.

في إطار سعيها المتواصل لتطوير الكوادر الشابة وتعزيز الحضور الإمارات ي في الساحات الرياضية العالمية، أطلقت لجنة الإمارات ل رعاية المواهب الرياضية ودعم ال رياضة الوطنية programme طموحًا جديدًا يهدف إلى رعاية ما يزيد عن خمسة عشر لاعبًا ولاعبةً بحلول مطلع العام المقبل.

وتقوم اللجنة، التي تتبع وزارة الرياضة، بتنظيم سلسلة من البرامج التأهيلية المتكاملة التي تشمل تدريبات متخصصة، ومعسكرات فنية مكثفة، بالإضافة إلى متابعة علمية دقيقة لأداء المتدربين. وتستهدف هذه الخطوات تمهيد الطريق أمام هؤلاء الرياضيين للمشاركة في أبرز الفعاليات الدولية، وعلى رأسها أولمبياد الشباب المقررة في عامي 2030 و2034، حيث سيتاح لهم فرصة اختبار قدراتهم على أعلى المستويات ومقابلة أقرانهم من مختلف القارات.

أوضح سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة ورئيس اللجنة، في تصريح خاص لوكالة "وام" أن الإنجاز الذي حققته اللجنة خلال فترة زمنية قصيرة ليس إلا نتيجة لتعاون وثيق مع الاتحادات الرياضية والأندية المحلية. وأضاف أن عملية اختيار اللاعبين تم تنفيذها وفق آلية شفافة تشمل اختبارات فنية، وتحليلات إحصائية، ومقابلات شخصية لضمان استهداف أكثر المواهب قدرة على التفوق.

وأشار إلى أن اللجنة نجحت في إبرام عقود احترافية مع عدد من الرياضيين الذين لم يكونوا مسجلين في أي اتحاد أو نادٍ رياضي، ما يبرز التزامها بدعم جميع الأصوات الشابة وإعطائها فرصًا متساوية بغض النظر عن خلفيتها النظامية. تحت شعار "من أيام الفريج وُلد الشغف، ومن الشغف يولد البطل"، أطلقت اللجنة حملة واسعة النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي لرفع الوعي بأهمية الرياضة كقوة توحيدية ومصدر إلهام للمجتمع.

وقد لاقت الحملة استحسانًا كبيرًا، حيث تجاوز عدد المشاهدات الثلاثة ملايين مشاهدة، وتخللها تعليقات وإعجابات تعكس رغبة الجمهور في مشاركة وتطوير المواهب المحلية. وتؤكد اللجنة أن رسالتها لا تقتصر على تقديم الدعم المادي والفني فحسب، بل تسعى إلى بناء مسار متكامل يدمج التعليم، وتغذية الأداء النفسي، وتوفير بيئات تدريبية حديثة تتماشى مع المعايير العالمية.

وفي خضم هذه الجهود، تتعهد اللجنة بالاستمرار في البحث عن نجوم المستقبل في جميع أحياء الإمارة، لتضمن أن كل موهبة، سواء كانت من الفريج أو من أي مكان آخر، تحصل على فرصتها لتصبح بطلاً يرفع علم الوطن عالياً





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

رعاية المواهب الأولمبياد الشباب التدريب الرياضي الرياضة الوطنية الإمارات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

طلاب صينيون يصنعون أكبر طائرة ورقية بالتحكم عن بعد في العالمنجح فريق من طلاب مدرسة شنتشن تشيلي المتوسطة في صنع واختبار طائرة ورقية عملاقة تعمل بالتحكم عن بعد، تعد الأكبر من نوعها عالمياً، حيث يبلغ طول جناحيها 6.06 أمتار وطول جسمها 5.06 أمتار، وحلقت لمدة 15 دقيقة.

Read more »

تقارير: إسقاط F-15 فوق إيران بسلاح صيني ورادار محتملواشنطن تحقق وبكين تنفي وترامب يثق بوعود شي رغم توتر العلاقات. تحقيق في إسقاط مقاتلة أمريكية بصاروخ صيني ورادار متطور، ومهمة إنقاذ في إيران.

Read more »

ديوا تدشن 1994 محطة توزيع كهرباء جهد 11 كيلوفولت في 2025 بزيادة 30% عن 2024أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة دشنت 1,994 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت جديدة خلال عام 2025، مقارنة بـ 1,530 محطة خلال عام 2024، بزيادة بلغت أكثر من 30%. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير شبكة توزيع الكهرباء وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والجودة، ودعم الطلب المتزايد على الطاقة والمياه حتى عام 2030، وتعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040.

Read more »

«اتفاق الإمارات».. بوصلة العالم لتحقيق أهداف المناخ بحلول 2030أكد تقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 'آيرينا' أن اتفاق الإمارات، الذي تحقق خلال مؤتمر الأطراف 'COP28'

Read more »

علاج أخطر أنواع السرطان.. دواء صيني يطيل عمر المرضى بنسبة 15% في تجربة واعدةفي تطور طبي جديد قد يغير مستقبل علاج أحد أخطر أنواع السرطان، كشف باحثون في الصين عن...

Read more »

قانون المعاملات المدنية 2026: سن الرشد 18، إدارة أموال القاصر من 15، توحيد الأهلية، 7 فئات أشخاص اعتباريين وحقوقهم، وضوابط إساءة الحقدخلت اليوم أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بشأن المعاملات المدنية الجديدة حيز التطبيق، وتحديث المنظومة القانونية وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة الاقتصادية وريادة الأعمال.

Read more »