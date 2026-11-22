رئيس الوزراء جوزيف عون يحذر من عقبة الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الإيراني في الذكرى الـ 83 للاستقلال، حيث يواجه لبنان أزمة سيادة حقيقية.

يحتفل لبنان اليوم بذكرى استقلاله الثامنة والثمانين، وهي مرحلة تاريخية تعود إلى عام 1943، لكن المشهد السياسي والأمني الحالي يكشف عن فجوة عميقة بين الذكرى الرمزية والواقع الميداني. يواجه البلد تحديات غير مسبوقة تتعلق بغياب السيادة الكاملة، حيث تتداخل قوى خارجية تؤثر بشكل مباشر على القرارات الداخلية. لم يعد الاستقلال مجرد شعار تاريخي، بل تحول إلى معركة يومية لاستعادة السيطرة على الأرض والقرار الوطني amidst ضغوط عسكرية وسياسية متواصلة. في هذا السياق، يؤكد كبار المسؤولين أن التحديات الحالية تتطلب حلولاً جذرية تتجاوز الخطاب التقليدي نحو إعادة هيكلة كاملة للدولة ومؤسساتها.

الاحتلال والتدخل الإيراني عقبات أمام السيادة

أشار الرئيس اللبناني جوزيف عون بشكل صريح إلى وجود عقبتين رئيسيتين تعوقان اكتمال الاستقلال الوطني، هما الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، والتدخل الخارجي المتمثل في النفوذ الإيراني. لم تكن هذه التصريحات مجرد كلمات احتفائية، بل حملت رسائل سياسية واضحة تستهدف تحديد حدود العلاقة بين لبنان وجيرانه. دعا عون إلى التمييز بين الصداقة الحقيقية والتدخل في الشؤون الداخلية، مؤكداً أن العلاقات الدبلوماسية لا تمنح أي دولة حق التدخل في سيادة دولة أخرى، بما في ذلك تأثيرها على قرار الحرب والسلم.

Also read ملامح الحركة الفنية في مجلة «المسرح»

يعاني لبنان من حالة من التشتت السيادي حيث لا تملك الدولة احتكاراً تاماً للسلاح، وهو عنصر جوهري في تعريف الدولة الحديثة. وجود سلاح خارج إطار الدولة، وعلى رأسه حزب الله، يمثل تحدياً مركباً يعكس ضعف المؤسسات الرسمية وقدرتها على حماية الحدود. هذا الوضع أدى إلى خلق ديناميكية متبادلة من العنف، حيث تبرر إسرائيل عملياتها العسكرية بوجود هذا السلاح، بينما يبرر حزب الله استمرار وجوده بضرورة الرد على التهديدات الإسرائيلية، مما يجعل لبنان الحلقة الأضعف في هذه المعادلة الدائرية.

المسار الدبلوماسي والاتفاق الإطاري الثلاثي

في محاولة لإيجاد مخرج من هذا المأزق، تم توقيع اتفاق إطاري ثلاثي برعاية أمريكية في يونيو 2026، يهدف إلى ربط استعادة سلطة الدولة بنزع سلاح الجماعات المسلحة بمتدرج مع انسحاب القوات الإسرائيلية. كان هذا الاتفاق يُنظر إليه على أنه فرصة ذهبية لكسر دائرة العنف وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي. ومع ذلك، واجه تنفيذ هذا الاتفاق عقبات ميدانية وسياسية جمة، ولم يتجاوز في معظم الأحيان مناطق تجريبية محدودة للغاية دون تحقيق اختراق شامل.

Advertisement

أدت جولات التفاوض اللاحقة إلى جمود دبلوماسي، مما يعيد فتح الباب أمام خطر الوصاية الدولية أو الإقليمية. يلاحظ المحللون أن تحويل المفاوضات إلى مسار طويل ومفتوح يسمح للقوى الخارجية بفرض شروط أمنية واقتصادية على لبنان، مما يقوض فكرة السيادة حتى عندما يتم طرح شعارات استقلال الوطن. هذا الواقع يدعو إلى إعادة تقييم strategies الدبلوماسية الحالية، والبحث عن بدائل فعالة تضمن عدم تحول لبنان إلى ساحة للصراعات الإقليمية.

تأثير غياب الدولة على الاستقرار الداخلي

مع تهميش دور الدولة وتراجع قدرتها على فرض القانون، توسعت مساحة نفوذ القوى البديلة التي تخدم أجندات خارجية أحياناً. هذا الفراغ الأمني والسياسي سمح بتداخل المصالح الدولية والإقليمية في الشؤون اللبنانية بشكل كبير، مما جعل المواطنين يدفعون ثروة باهظة نتيجة ربط مصير البلد بصراعات الآخرين. الاقتصاد المتعثر والاستقرار الهش هما نتاج مباشر لهذا الوضع، حيث يصبح من الصعب جذب الاستثمارات أو بناء مشاريع تنموية في ظل غياب الاستقرار السياسي طويل الأمد.

يؤكد خبراء أن حل أزمة الاستقلال لا يتطلب فقط المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي أو وقف التدخل الإيراني، بل يتطلب قبل كل شيء بناء دولة قوية قادرة على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على الجميع. بدون جيش وطني فعّال ومؤسسات دستورية متمكنة، يبقى لبنان عرضة للتدخلات الخارجية والتفكك الداخلي. المستقبل يتطلب عقد اجتماعي جديد يعيد تأكيد هوية الدولة وسيادتها، ويضمن أن تكون القرارات الوطنية ناتجة عن إرادة شعبية واضحة داخل المؤسسات، وليس تحت ضغط القوى الخارجية أو الداخلية المسلحة.