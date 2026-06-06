لبنان يطلق أعمال تأهيل مطار القليعات الدولي بعد عقود من التأجيل

أعلنت السلطات اللبنانية عن بدء أعمال تأهيل مطار القليعات الدولي في أقصى شمال البلاد قرب الحدود السورية، تمهيدا لتشغيله خلال أشهر. يمثل المشروع خيارا وطنيا بعد أكثر من خمسين عاما من الانتظار، ومن المتوقع أن يفتح أبوابه frente إلى وجهات جديدة مثل مرسين واسطنبول ودبي، مع خطط لتوسيعها لاحقا إلى السعودية والقاهرة وأثينا. يتوقع الوزير فايز رسامني أن يدخل المطار الخدمة فعليا بعد أسابيع، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن التشغيل الرسمي سيكون في نوفمبر 2026. ستتولى شركة سكاي لاونج اللبنانية أعمال التأهيل التي ستستغرق ثلاثة أشهر على الأقل، وستتم قدرة استيعاب 114 ألف مسافر في السنة الأولى ترتفع إلى 600 ألف بحلول السنة الرابعة. يقع المطار في بلدة القليعات بمحافظة عكار الفقيرة، مما يتوقع أن يوفر فرص عمل للمجتمع المحلي. سبق أن استخدم المطار كقاعدة عسكرية وكمهبط مدني، وتعرض لقصف إسرائيلي في حرب 2006. يأتي هذا المشروع في ظل استمرار التهديدات لمطار بيروت الرئيسي.

أطلق لبنان السبت أعمال تأهيل مطار دولي ثان يقع في أقصى الشمال قرب الحدود مع سوريا، تمهيدا لتشغيله خلال أشهر، بعد عقود من التأجيل. يقع المطار الجديد في بلدة القليعات في محافظة عكار في أقصى شمال لبنان ، على بعد كيلومترات عن الحدود مع سوريا، وأكثر من 20 كيلومترا عن مرفأ طرابلس، وكان سابقا قاعدة عسكرية لعقود.

وقال وزير النقل والأشغال العامة اللبناني فايز رسامني في حفل افتتاح أعمال التأهيل: بعد أكثر من خمسين عاما من الوعود والتأجيل والانتظار نقف اليوم في القليعات لنعلن أن مطار الشهيد رينيه معوض لم يعد مشروعا مؤجلا بل خيارا وطنيا. وتوقع رسامني أن يدخل المطار حيز التشغيل الفعلي بعد بضعة أسابيع لتكون بداية مرحلة جديدة للنقل الجوي في لبنان نحو مرسين واسطنبول ودبي. وتحدث عن خطط لتوسيع الوجهات نحو المملكة العربية السعودية والقاهرة وأثينا في مراحل لاحقة.

وتتواصل السلطات اللبنانية مع شركات طيران منخفضة التكلفة، مثل راين إير وبيغاسوس لتعمل في المطار كذلك، بحسب الوزير. ويفترض أن تستغرق أعمال التأهيل ثلاثة أشهر على الأقل، على أن يدخل المطار رسميا في الخدمة في نوفمبر 2026 بحسب وسائل إعلام محلية. تتولى أعمال التأهيل شركة سكاي لاونج اللبنانية التي نشرت على صفحتها على منصة إنستغرام السبت مقطع فيديو لرحلة تجريبية بين مطار بيروت ومطار القليعات.

وتوقع رئيس مجلس إدارة الشركة زياد منلا إتمام تشييد مبنى المسافرين خلال تسعين يوما بعد استكمال الموافقات والتراخيص المطلوبة. وسيكون المطار قادرا على استيعاب 114 ألف مسافر في السنة الأولى على أن يرتفع العدد إلى أكثر من 600 ألف بحلول السنة الرابعة بحسب ما جاء في كلمة منلا في حفل افتتح أعمال التأهيل. أنشئ مطار القليعات على يد الجيش الفرنسي كمهبط للطائرات في الثلاثينات، واستخدم لأغراض مدنية في الستينات وسيّرت إليه رحلات داخلية خلال فترة وجيزة في الحرب الأهلية (1975-1990).

وقد تعرّض المطار لقصف إسرائيلي خلال حرب سابقة بين إسرائيل وحزب الله في العام 2006. ومن شأن تشغيله كمطار دولي أن يتيح فرص عمل في محافظة عكار التي تعتبر من أكثر محافظات لبنان فقرا وتعاني من نسبة بطالة مرتفعة. واضطر لبنان مرارا إلى انتزاع ضمانات بعدم استهداف مطار بيروت الذي سبق أن اتهمت إسرائيل حزب الله باستخدامه في نقل الأموال والسلاح وهو ما نفته السلطات اللبنانية مرارا.

وواصل المطار عمله على الرغم من الحرب بين حزب الله وإسرائيل منذ العام 2024 وصولا إلى الحرب الأخيرة منذ 2 مارس. لكنه تعرّض لقصف إسرائيلي في حروب أخرى





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مطار القليعات لبنان تأهيل مطار دولي عكار

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