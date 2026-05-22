لا زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في دبي خلال العام الدراسي المقبل

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم أولياء الأمور وتلبية احتياجاتهم بشكل متوازن ومدروس، وتستفيد المؤسسات التعليمية من هذه التسهيلات، بما في ذلك تأجيل رسوم تجديد التراخيص وتأجيل الغرامات والمخالفات المستحقة.

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية ب دبي أن нет زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس ال خاص ة في الإمارة خلال العام الدراسي المقبل 2026-2027، في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم أولياء الأمور وتلبية احتياجاتهم بشكل متوازن ومدروس.

وتستفيد المؤسسات التعليمية من هذه التسهيلات، بما في ذلك تأجيل رسوم تجديد التراخيص، وتأجيل الغرامات والمخالفات المستحقة، مع إمكانية تقسيط الرسوم لاحقاً. وستتضمن التسهيلات الجديدة الممنوحة لمراكز الطفولة المبكرة الإعفاء من رسوم تجديد الترخيص، وتأجيل الغرامات والمخالفات، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل من رسوم الأسواق التابعة لبلدية دبي.

وتعكس هذه الخطوة حرص دبي على ضمان استقرار واستدامة النمو في منظومة التعليم الخاص، التي تواصل أداءها بكفاءة ومرونة، وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الشركاء من جهة، وتلبية احتياجات أولياء الأمور من جهة أخرى. ويتلقى أكثر من 95% من الطلبة حالياً تعليمهم حضورياً في المدارس الخاصة، في مؤشر يعكس جاهزية القطاع التعليمية والتشغيلية، وقدرته العالية على الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية والتكيف السريع مع مختلف المتغيرات.

ويعزز هذا المؤشر مستويات الثقة بمرونة المنظومة التعليمية في دبي، حيث أظهرت نتائج استبانات حديثة، أُجريت على هامش جلسات استماع نظمتها الهيئة لمختلف مكونات المجتمع التعليمي في دبي مؤخراً، ثقة القيادات المدرسية بقدرة مجتمع التعليم في دبي على مواصلة التطور والارتقاء بالمحتوى العلمي والتربوي لتكون دبي دائماً النموذج في تقديم أفضل منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تخريج أجيال على أعلى درجات التأهيل العلمي





