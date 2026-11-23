تجتمع الدول في لاهاي للنظر في اتهامات استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، وسط ضغوط دولية لتحقيقات شفافة وعقوبات أمريكية وبريطانية على الخرطوم.

في تطور دبلوماسي وأمني حاد، تجددت الاتهامات الموجهة إلى الجيش السودان ي باستخدام أسلحة كيميائية محظورة دولياً، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادي والثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي تعقد فعالياته في العاصمة الهولندية لاهاي. وتركزت المناقشات الأولية على مدى خطورة هذه التهم وإلحاحية التحقق منها، في ظل استمرار الحرب الأهلية الدائرة منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

الضغوط الدبلوماسية في لاهاي

أكد الاتحاد الأوروبي، من خلال بيان رسمي قدمه للمؤتمر، أنه يستذكر بقلق بالغ هذه الادعاءات، مطالباً السلطات في بورتسودان بالتعامل مع التهم بشفافية وموضوعية. واستشهد البيان بالفقرة الرابعة من المادة التاسعة من الاتفاقية، التي تمنح الدول الأطراف الحق في طلب توضيحات فورية بشأن حالات الاشتباه بعدم الامتثال، مما يضع الخرطوم تحت مجهر الرقابة الدولية المباشرة. كما عبر المبعوث الأوروبي الخاص لنزع الأسلحة، ستيفان كليمنت، عن استعداد فريقه لتقديم المساعدة الفنية لتحليل الأدلة بعيداً عن التحقيقات المحلية وحدها.

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الموقف الأمريكي والبريطاني

جاءت هذه التطورات عقب تجديد الولايات المتحدة الأمريكية لانتقاداتها الحادة في سبتمبر الماضي، مؤكدة أن التحقيق الذي أجراه الجانب الأمريكي خلص إلى استخدام الحكومة السودانية لأسلحة كيميائية خلال عام 2024. ونتيجة لذلك، فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية شملت قيوداً على الصادرات والائتمان الحكومي، فضلاً عن حظر النقل الجوي لشركات مملوكة للدولة، دخلت حيز التنفيذ في يوليو. وفي أكتوبر الماضي، أكدت الحكومة البريطانية أن المسؤولين البريطانيين رفعت مخاوفها مباشرة مع ممثلي القوات المسلحة السودانية، طالبةً تحقيقاً وطنياً محايداً ومستقلاً.

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تسربت وثائق سرية زعمت أنها تشير إلى تطوير ذخائر تعتمد على غاز الكلور، وهو ما كشفه تقرير نشر في سبتمبر الماضي ذكر وجود 150 وثيقة تدعم هذه الادعاءات. بالإضافة إلى ذلك، حذرت المنظمة السودانية للسلام الأسبوع الماضي من وجود ذخائر كيميائية مشبوهة في مجمع عسكري بالدمازين بولاية النيل الأزرق، بناءً على صور أقمار صناعية ومصادر مفتوحة، مما يفاقم المخاوف من تسرب مواد سامة في مناطق سكنية كثيفة.

المطالب الحقوقية والتحقيقات

دعت منظمات حقوقية دولية في بيان مشترك صادر من جنيف إلى إيلاء اهتمام عاجل للأدلة المادية وروايات الضحايا التي تشير إلى استخدام هذه الأسلحة. وتطالب هذه الجهات، والمنظمة الدولية المختصة، بمنح الأمانة الفنية للمنظمة صلاحية الوصول الكامل للمواقع والمعلومات، مشددة على أن التحقيقات المحلية الحالية غير كافية لتبديد الشكوك الدولية أو إثبات براءة أو guilt أي من الأطراف المتنازعة بشكل قاطع.