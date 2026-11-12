لامين يامال: دي لا فوينتي ينفي حصوله على امتيازات مع منتخب إسبانيا

دافع لويس دي لا فوينتي عن لامين يامال بعد تأخر انضمامه إلى معسكر منتخب إسبانيا، مؤكداً أن القرار طبي ولا يتضمن أي معاملة استثنائية قبل مواجهة إنجلترا.

دافع لويس دي لا فوينتي ، المدير الفني ل منتخب إسبانيا لكرة القدم، عن لامين يامال نجم برشلونة الشاب، وذلك رداً على ما تردد حول حصوله على امتيازات خاصة بعد السماح له بالانضمام متأخراً إلى معسكر المنتخب مقارنة ببقية زملائه. وأوضح المدرب أن اللاعب لم يسافر مع المنتخب لمواجهة التشيك في دوري الأمم الأوروبية يوم الخميس بسبب مشكلة في الركبة، مع توقع جاهزيته للمشاركة أمام إنجلترا يوم الأحد المقبل.

لامين يامال يتأخر عن معسكر إسبانيا لأسباب طبية

قرر الجهاز الطبي لمنتخب إسبانيا، بحسب تصريحات دي لا فوينتي خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء، أن الأفضل للاعب هو الاستمرار في برنامجه العلاجي مع ناديه برشلونة، وذلك لتفادي إرهاق السفر. وأكد المدرب أن الجهاز الطبي قام بتقييم حالة يامال قبل اتخاذ القرار، وأن الهدف منه حماية اللاعب الشاب من أي ضغط بدني غير ضروري.

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وشدد دي لا فوينتي على أن تأخر انضمام يامال لا يمثل معاملة استثنائية، معتبراً أن أي لاعب آخر في الوضع نفسه كان سيحصل على القرار ذاته. وبذلك حاول المدرب الإسباني إغلاق الجدل الذي أثير في الأوساط الرياضية حول الفارق في طريقة التعامل مع نجم برشلونة مقارنة ببقية عناصر المنتخب.

دي لا فوينتي يرد على الشائعات حول لامين يامال

عبّر دي لا فوينتي عن استيائه من المعلومات المتداولة بشأن حالة اللاعب، مؤكداً أن ما يزعجه أكثر هو الكذب وعدم المصداقية واختلاق الأخبار. وقال إنه كشف عن تفاصيل ربما كان ينبغي ألا يفصح عنها، لكنه اعتبر ذلك الطريقة الوحيدة لوصول الحقيقة إلى الجمهور.

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وأضاف المدرب أنه يكره كل من يحاول الكذب والخداع في ما يخص لاعبيه، في إشارة واضحة إلى رفضه للتفسيرات غير الدقيقة التي انتشرت حول غياب يامال. ولم يتطرق المدرب في تصريحاته إلى تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة الإصابة أو مدة الغياب، واكتفى بتأكيد أن القرار جاء بناءً على تقييم طبي.

تأخر أويارزابال ومسار منتخب إسبانيا في الدوري

لم يكن يامال الوحيد الذي تأخر في الانضمام إلى المعسكر، إذ تأخر ميكيل أويارزابال، قائد ريال سوسيداد، بسبب معاناته من نزلة برد. ويعكس هذا التأخر أن إدارة الحالات الصحية للاعبين داخل المنتخب تتم وفق ظروف كل لاعب على حدة.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن يامال شعر بآلام في ركبته اليمنى عقب فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني. ويتصدر منتخب إسبانيا، بطل العالم، مجموعته في دوري الأمم الأوروبية برصيد 12 نقطة، بعد أربعة انتصارات متتالية، ويتقدم بفارق ثلاث نقاط على إنجلترا، ما يمنحه ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي.