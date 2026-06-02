في مقابلة إعلامية، كشف نجم برشلونة لامين يامال عن تفضيلات شقيقه الأصغر كين الكروية، بما في ذلك إعجابه بكريستيانو رونالدو، ما أعاد الجدل بين محبي ميسي ورونالدو. كما تحدث عن الإصابة العضلية التي ألمت به ومخاوفها من التأثير على مشاركته في كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن تعافيه يسير بشكل جيد.

في حوارٍ إعلامي حديث، أبرز نجم برشلونة و منتخب إسبانيا ، لامين يامال ، حياته العائلية بعيداً عن الملاعب، حيث سلط الضوء على شقيق ه الأصغر كين يامال واهتماماته الكروية.

وقد كشف يامال أن شقيقه كين، وهو طفل صغير، حسم بالفعل رغبته في تمثيل المنتخب الإسباني مستقبلاً، معرباً عن ثقة child بذلك رغم صعوده. وقال يامال مبتسماً: أعتقد أنه يعرف أنه سيلعب لإسبانيا، ربما لا يعرف تماماً ما هي كأس العالم، لكنه يعرف أن تمثيل إسبانيا هو هدفه.

وتضمنت تصريحاته مفاجأة当ت الجماهير، حيث ذكر أن كين يعجب بعدد من نجوم برشلونة الحاليين كبيدري ورافينيا، بالإضافة إلى إعجابه الشديد بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، في إشارة أثارت جدلاً بين المتابعين، خاصة أن إعجاب الطفل برونالدو جاء على حساب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، أيقونة برشلونة، مما أعاد Memories من الجدل الطويل بينFanbase النجمين. من ناحية أخرى، تطرق يامال إلى الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخراً، والتي تسببت في قلق كبير في أوساط المنتخب الإسباني وجماهيره قبل بطولة كأس العالم 2026.

ووصف يامال اللحظات الصعبة التي عاشها خلال فترة الإصابة، معبراً عن مخاوفه من أن تكون الإصابة خطيرة أو قد تودي بحظوظه في المشاركة في المونديال. وقال: لم أتعرض من قبل لإصابة في أوتار الركبة بهذا الشكل، وكنت أعلم أن التعافي لن يكون سريعاً وشعرت بالخوف من أن أتعرض لانتكاسة تحرمني من كأس العالم.

لكن المؤشرات الطبية حالياً مطمئنة، حيث يسير تعافي اللاعب بصورة إيجابية ومتقدمة، مما يجعله قريباً من استعادة لياقته الكاملة وتولي دور قيادي في هجوم المنتخب الإسباني خلال المنافسات القادمة. يستعد المنتخب الإسباني لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات أوروغواي والسعودية والرأس الأخضر. وتعول إسبانيا، التي تسعى لمواصلة النتائج القوية التي حققتها في البطولات الأخيرة، على جيل جديد من النجوم يقوده لامين يامال ورفاقه، في طموح للمنافسة على اللقب العالمي.

ويبدو أن الجماهير الإسبانية تفاؤلة بمستوى اللاعب الشاب، خاصة أن تجربته مع برشلونة ومنتخب الشباب أظهرت مقدرة فنية كبيرة، رغم الصعوبات التي واجهها بسبب الإصابة





