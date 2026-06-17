لالاموف تطلق خدمتين جديدتين في الإمارات بعد عام من النمو المتسارع

أعلنت لالاموف عن إطلاق شاحنات أكبر وخدمة التوصيل المشترك في الإمارات، مع نمو عشرة أضعاف في الطلبات وخدمة أكثر من 50 ألف مستخدم خلال عامها الأول.

أعلنت لالاموف (Lalamove)، منصة خدمات التوصيل حسب الطلب، عن إطلاق خدمتين جديدتين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تزامناً مع احتفالها بمرور عام على انطلاق عملياتها في الدولة.

ويأتي هذا التوسع بعد عام من النمو المتسارع، الذي مكّن الشركة من تجاوز أهدافها التشغيلية الأولية، حيث نجحت في توسيع نطاق خدماتها من دبي إلى شبكة متكاملة تغطي جميع إمارات الدولة. كما شهدت شبكة السائقين المتعاقدين الشركاء التابعة لها نمواً لافتاً بلغ عشرة أضعاف منذ بدء عملياتها في السوق الإماراتية.

وفي خطوة تعكس توسع أعمالها في السوق الإماراتية، افتتحت لالاموف مكتباً جديداً في دبي ليكون مقراً لعملياتها التشغيلية، بما يدعم جهودها الرامية إلى توسيع نطاق الحلول اللوجستية التي تقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. على مدار العام الماضي، عززت لالاموف مكانتها شريكاً لوجستياً موثوقاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع توقعات بوصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في الدولة إلى 9.2 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2026، تتزايد حاجة الشركات المحلية إلى حلول توصيل مرنة وفعالة تواكب النمو المتسارع في الطلب وتلبي توقعات العملاء. ويبرز هذا الطلب بشكل خاص خلال مواسم الذروة والمناسبات الرئيسية في الدولة، حيث تشهد محال الزهور ومتاجر الهدايا وتجار التجزئة وأصحاب الأعمال المنزلية وموردو الأغذية زيادة ملحوظة في الطلبات خلال مناسبات مثل عيد الفطر وديوالي وعيد الحب واليوم العالمي للمرأة والأعياد الوطنية.

وخلال هذه الفترات، تلعب لالاموف دوراً حيوياً كشريك لوجستي يتمتع بالمرونة، ما يتيح للشركات إدارة عملياتها بسلاسة، بدءاً من تزويد المخزون في مراحله الأولى وصولاً إلى تسليم الطلبات للعملاء في المرحلة النهائية، دون الحاجة إلى الالتزام بأسطول توصيل دائم. وقال أشفين ناير، المدير العام لشركة لالاموف في دولة الإمارات العربية المتحدة: شهد عامنا الأول في الدولة إقبالاً قوياً من الشركات المحلية على خدمات التوصيل المرنة والفورية.

وقد حققنا نمواً بمقدار عشرة أضعاف في حجم الطلبات وخدمنا أكثر من 50 ألف مستخدم، ما يعكس تنامي اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على لالاموف كشريك لوجستي عملي وموثوق. ومع إطلاق الشاحنات الأكبر حجماً وخدمة التوصيل المشترك، أصبحنا أكثر قدرة على تلبية احتياجات الشركات بمختلف أحجامها ومساعدتها على تجنب التكاليف المرتفعة المرتبطة بإدارة أساطيلها الخاصة.

وتشمل الخدمات الجديدة: مركبات أكبر للشحنات والطلبات الضخمة، حيث أضافت لالاموف شاحنات بسعة طن واحد وثلاثة أطنان إلى أسطولها إلى جانب السيارات والشاحنات الصغيرة الحالية، وتم تصميم هذه المركبات لتلبية احتياجات نقل البضائع التجارية الثقيلة وعمليات نقل المكاتب والشحنات الكبيرة التي تتطلب وسائل نقل آمنة ومغلقة بين مختلف إمارات الدولة. أما الخدمة الثانية فهي خدمة التجميع، والتي توفر خياراً اقتصادياً للشركات التي تعتمد على شحنات منتظمة وغير مستعجلة من خلال إتاحة مشاركة مساحة الشحن بين عملاء عدة ضمن الرحلة نفسها، ما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة عمليات التوصيل.

من جانبه، قال صداقت علي، أحد السائقين المتعاقدين الشركاء لدى لالاموف في دولة الإمارات العربية المتحدة: لقد منحني الانضمام إلى المنصة فرصة للحصول على دخل مستقر وتدفق منتظم للطلبات. ومع تزايد عدد الشركات التي تعتمد على التطبيق، أصبحت الحجوزات أكثر انتظاماً وانخفض الوقت الضائع بين الرحلات. كما أن المرونة في اختيار ساعات العمل إلى جانب الطلب المستمر من الشركات والمتاجر المحلية جعلت من هذه التجربة فرصة مهنية متكاملة بالنسبة لي.

ومع توقعات بوصول حجم سوق خدمات التوصيل الميل الأخير في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 4.85 مليارات دولار بحلول عام 2030، تدخل لالاموف عامها الثاني في الدولة وهي في موقع قوي يعزز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية. كما سيدعم مكتبها الجديد في دبي خطط التوسع المستقبلية للشركة، بما يشمل استقطاب الكفاءات المحلية وتعزيز الشراكات مع غرف التجارة المحلية وإطلاق مزايا جديدة للتطبيق مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات في منطقة الخليج.

هذا التوسع يعكس التزام لالاموف بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، وتوفير حلول لوجستية مبتكرة تساهم في تعزيز قدرتها التنافسية. كما أن النمو الكبير في عدد الطلبات وقاعدة المستخدمين يثبت نجاح استراتيجية الشركة القائمة على المرونة والموثوقية. ومع استمرار نمو قطاع التجارة الإلكترونية والتوصيل في الدولة، من المتوقع أن تواصل لالاموف توسيع خدماتها وتحسين تجربة العملاء، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في سوق الخدمات اللوجستية في المنطقة





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