ابتكار طبي يستخدم لاصقا مستوحى من جذور النباتات لربط الأوعية الدموية في 9 دقائق بدلا من 39، مع مستشعرات لمراقبة الصحة وتقليل المضاعفات الجراحية.

نجح علماء في تطوير لاصق ذكي مستوحى من جذور النباتات ، يستطيع توصيل الأوعية الدموية دون غرز جراحية خلال أقل من 9 دقائق، مقارنة بنحو 39 دقيقة بالطريقة التقليدية، وفق تجارب أجريت على الفئران. وأظهرت التجارب التي أُجريت على الفئران أن التقنية الجديدة قلّصت متوسط الوقت اللازم لتوصيل الأوعية الدموية ، مع تقليل النزيف والحفاظ على البطانة الداخلية للأوعية.

محاكاة جذور النباتات في تثبيت الأوعية الدموية

وفقا لدراسة نُشرت في مجلة "Science" العلمية، فإن الابتكار يجمع بين مادة لاصقة مصنوعة من السيليكون وطاردة للماء، ومثبتات مجهرية مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. تتشابك هذه المثبتات مع جدار الوعاء الدموي، مستوحاة آلية تثبيت جذور النباتات في التربة الرطبة. وأوضح الباحثون أن خياطة الأوعية الدموية التي لا يتجاوز قطرها مليمترا واحدا تمثل تحديا جراحيا بالغ الدقة، نظرا إلى ضرورة ضمان قوة الاتصال وقدرته على تحمل النبضات المتكررة، دون الإضرار بالطبقة الداخلية الحساسة للوعاء.

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تكمن صعوبة استخدام المواد اللاصقة التقليدية في وجود الدم والرطوبة، إذ تحول طبقة الماء الموجودة على سطح الأنسجة دون تكوين رابطة قوية ومستقرة. وللتغلب على هذه المشكلة، طوّر الفريق مادة لاصقة قادرة على إزاحة المياه من سطح الأنسجة وتكوين روابط كيميائية معها. زُوّدت المادة بمثبتات مجهرية تتكون من أربعة أذرع دقيقة تشبه الإبر، تتداخل مع جدار الوعاء الدموي وتثبته بإحكام، مما يضمن استقرارا فائقا أثناء النبضات الدموية.

تقليل النزيف وتحسين تدفق الدم على المدى الطويل

أظهرت الاختبارات التي أُجريت على الشرايين السباتية لدى الفئران، والتي بلغ قطرها نحو مليمتر واحد، أن استخدام المادة اللاصقة ساعد على تقليل النزيف والحفاظ على البطانة الداخلية للأوعية بدرجة أفضل مقارنة بالخياطة التقليدية. لم تقتصر النتائج الإيجابية على المرحلة المباشرة بعد الجراحة، إذ كشفت المتابعة التي امتدت إلى 10 أشهر عن انخفاض سماكة الجدار الداخلي للأوعية في مواضع الالتصاق، فضلا عن انتظام تدفق الدم بصورة أكبر.

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تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة، لأن زيادة سماكة جدار الشريان قد تؤدي إلى تضييق مجراه، بما يعرقل تدفق الدم ويرفع احتمالات حدوث مضاعفات في الدورة الدموية. أثناء العملية، يُستخدم طوق مؤقت للمساعدة في محاذاة طرفي الوعاء الدموي وتثبيتهما، مع إبقاء المادة اللاصقة خارج القناة الداخلية التي يمر عبرها الدم، لتقليل احتمالات تسربها إلى الدورة الدموية، وهذا يعزز من سلامة الإجراء الجراحي.

مراقبة حيوية عبر مستشعرات لا تحتاج إلى بطارية

من أبرز جوانب الابتكار دمج مستشعر لاسلكي لا يحتاج إلى بطارية، يمكنه مراقبة التغيرات الدقيقة في جدار الوعاء الدموي مع كل نبضة قلب. يعمل المستشعر من خلال رصد التغيرات الكهربائية الناتجة عن حركة جدار الوعاء، وإرسال إشارات يمكن لجهاز خارجي قراءتها دون الحاجة إلى زرع مصدر طاقة داخل الجسم. اختبر الباحثون هذه التقنية من خلال إحداث درجات متفاوتة من التضييق في شرايين الفئران.

لاحظ الباحثون أن زيادة التضييق أدت إلى ضعف إشارات النبض وتغير أنماطها، وهي تغيرات أمكن تحليلها باستخدام تقنيات التعلم الآلي للتعرف على الأوعية المصابة بالتضييق. في تجربة أخرى، استخدم الفريق المستشعرات لمراقبة قلوب متبرع بها بعد زراعتها في الفئران وتوصيلها بأوعيتها الدموية في منطقة الرقبة، واستمرت عملية الرصد لمدة ثلاثة أشهر.

آفاق مستقبلية وتطبيقات جراحية متعددة

أظهرت النتائج أن قوة الإشارات وانتظام ضربات القلب ساعدا على التمييز بين الأعضاء المزروعة التي تعمل بصورة طبيعية وتلك التي تعاني من اضطرابات أو مؤشرات على الفشل، كما أكدت فحوص الموجات فوق الصوتية هذه النتائج. ورغم النتائج الواعدة، لا تزال التقنية في مرحلة التجارب على الحيوانات، وتحتاج إلى دراسات إضافية لتقييم كفاءتها وسلامتها لدى البشر، والتحقق من قدرتها على العمل مع أحجام مختلفة من الأوعية الدموية.

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كما يسعى الباحثون إلى تحديد مدى قدرة المستشعر على اكتشاف المضاعفات في مراحل مبكرة تسمح بالتدخل الطبي قبل تدهور حالة الوعاء الدموي أو العضو المزروع. لا يقتصر الاستخدام المستقبلي المحتمل لهذا الابتكار على الأوعية الدموية، إذ يرى الباحثون أن المادة اللاصقة قد تفتح المجال أمام تطبيقات جراحية أخرى، تشمل إصلاح الأعصاب وتثبيت الأوتار وإغلاق التسربات المحيطة بالدماغ أو الحبل الشوكي.

يمثل هذا الابتكار خطوة بحثية مهمة نحو تطوير تقنيات جراحية تجمع بين سرعة الإصلاح ودقته، والمراقبة المستمرة لحالة الأنسجة بعد العمليات، وإن كان انتقاله إلى الاستخدام السريري لا يزال مرهونا بنتائج التجارب اللاحقة على البشر، مما يفتح آمالا كبيرة لتحويل معايير الرعاية الصحية في المستقبل القريب.