كيم يزور المدمرة كانغ كون ويؤكد على تعزيز الردع النووي عبر البحرية

تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المدمرة البحرية كانغ كون، وأكد ضرورة تطوير البحرية بسرعة لتعزيز الردع النووي وقدرة الأسطول على توجيه ضربات حاسمة، مع الإعلان عن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ.

تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المدمرة البحرية كانغ كون للإشراف على اختبار ملاحة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية السبت. وأكد كيم خلال الزيارة على ضرورة تعزيز قدرة البحرية على ردع حرب نووية، مشدداً على أهمية تطوير القوات البحرية بسرعة لتصبح قوة قادرة على تولي مسؤولية جزء من الردع النووي للحرب بشكل موثوق.

وجاءت هذه الزيارة بعد إعلان بكين وبيونغ يانغ أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور كوريا الشمالية بين 8 و9 حزيران/يونيو، بعدما استضاف شي قمتين متتاليتين مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي. وتعهد كيم في السنوات الأخيرة تعزيز القدرات البحرية لكوريا الشمالية، وفي أيار/مايو من العام الماضي، أشرف على الإطلاق الفاشل للمدمرة كانغ كون التي أُصلحت لاحقا وأعيد إطلاقها بعد شهر.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن كيم قال إن بناء أسطول بحري قادر على توجيه ضربة قاضية إلى الأعداء فوق الماء وتحتها يمثل هدفا أساسيا لخطة تطوير الدفاع الحالية للحزب الحاكم لمدة خمس سنوات. وتشير هذه التطورات إلى أن كوريا الشمالية تواصل تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة التوترات الإقليمية والعقوبات الدولية. وتأتي زيارة كيم للمدمرة في وقت تشهد فيه شبه الجزيرة الكورية تصعيداً في التحركات العسكرية من الجانبين، حيث أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية مشتركة قرب الحدود.

ويرى المحللون أن تركيز بيونغ يانغ على تطوير قواتها البحرية يهدف إلى تعزيز قدرتها على الردع النووي وتنويع وسائل إيصال الأسلحة. ويأتي ذلك أيضاً في سياق استعدادات كوريا الشمالية لزيارة الرئيس الصيني المرتقبة، والتي قد تشهد محادثات حول التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين. ويذكر أن المدمرة كانغ كون هي من طراز قديم نسبياً، لكن تحديثها يشير إلى جهود بيونغ يانغ للحفاظ على أسطولها البحري.

وتعد البحرية الكورية الشمالية الأضعف مقارنة بجيشها البري وقواتها الصاروخية، لكنها تسعى لتعزيز وجودها في البحر الأصفر وبحر اليابان. وتأتي تصريحات كيم حول الردع النووي بعد أن أجرت كوريا الشمالية سلسلة من التجارب الصاروخية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات. وتواصل واشنطن الضغط على بيونغ يانغ للتخلي عن برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات. لكن كيم يتمسك بتطوير قدراته العسكرية كضمان لأمن نظامه.

وفي الأثناء، تدرس كوريا الجنوبية تعزيز دفاعاتها الصاروخية بالتعاون مع الولايات المتحدة. وقد أثارت الزيارة المرتقبة لشي جين بينغ إلى بيونغ يانغ تساؤلات حول موقف الصين من البرنامج النووي الكوري الشمالي. فبكين تعتبر حليفاً تقليدياً لبيونغ يانغ، لكنها تدعم أيضاً قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بفرض عقوبات على كوريا الشمالية. ويبدو أن زيارة شي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بعد فترة من الفتور.

ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل العقوبات التي تعيق التجارة الخارجية لكوريا الشمالية. كما قد تبحث القمة قضايا إقليمية مثل ملف نزع السلاح النووي. ويشير محللون إلى أن كوريا الشمالية تسعى من خلال تعزيز قدراتها البحرية إلى تحقيق توازن استراتيجي مع جيرانها، وخاصة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ويرى البعض أن اختبار المدمرة كانغ كون هو جزء من خطة أوسع لتحسين قدرات البحرية الكورية الشمالية، التي تعاني من نقص في التجهيزات الحديثة والتدريب.

وبالرغم من التقدم الملحوظ في البرنامج الصاروخي، لا تزال البحرية الكورية الشمالية تشكل ثغرة في قدراتها الدفاعية. وتسعى بيونغ يانغ إلى سد هذه الثغرة من خلال تحديث السفن الحالية وتطوير أسلحة بحرية جديدة. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة بسبب نزاعات بحرية في بحر الصين الجنوبي وبحر اليابان. وتخشى الدول المجاورة من أن تؤدي التطورات البحرية الكورية الشمالية إلى سباق تسلح في المنطقة.

ولكن من غير المتوقع أن تتمكن كوريا الشمالية من بناء أسطول بحري متطور في المدى القريب بسبب القيود المالية والعقوبات. ومع ذلك، فإن إصرار كيم على تعزيز الردع النووي يشير إلى أن بيونغ يانغ ستواصل استثمار مواردها في تطوير أسلحة غير تقليدية بما في ذلك الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية





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