كيمي أنتونيلي يحطم الأرقام ويتوج بطلاً للعالم للفورمولا 1 عن 20 عاماً

كيمي أنتونيلي يصبح أصغر بطل فورمولا 1 في التاريخ بفوزه بجائزة المكسيك الكبرى. تفاصيل السباق والتأثير على بطولات السائقين والصانعين.

أصبح السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي ، أمس الأحد، أصغر سائق في التاريخ يفوز بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، حيث بلغ عمره 20 عاماً و68 يوماً فقط عند الاحتفال باللقب. جاء هذا الإنجاز التاريخي بعد أن احتل أنتونيلي المركز الثالث في سباق جائزة المكسيك الكبرى في حلبة إيرمانوس رودريجيز، وهو السباق الذي توقف مؤقتاً ثم استؤنفت منافساته لاحقاً.

أنتونيلي يتوج بطلاً للعالم بكسر الأرقام

بفوزه في هذه المحطة، أصبح أنتونيلي أول إيطالي يفوز بلقب البطولة منذ عام 1953، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في سجلات السباقات. وقد تزعزعت مشاعره بشدة لدرجة أنه انفجر بالبكاء فرحاً عبر دائرة الاتصال الداخلية للفريق أثناء عبوره خط النهاية، ليصبح فارق النقاط لصالحه 119 نقطة أمام أقرب منافسيه، وهو فارق يعتبر غير قابل للتعويض في سياق البطولة. وقد تفاعل مهندس السباق بيتر بونينجتون، الذي غالباً ما يكون محور مزاح السائق الشاب، بقوله: "تقدم يا كيمي. يا بطل العالم". وكان والداه وشقيقته في انتظاره خارج السيارة ليعانقوه، حيث احتشد طاقم الصيانة حوله احتفالاً بهذا الإنجاز العظيم.

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فرستابن يتصدر والهاميلتون يتألق

فاز بالسباق الألماني ماكس فرستابن، سائق فريق رد بول، متقدماً على البريطاني لويس هاميلتون من فريق فيراري الذي انطلق من المركز الأول وأنهى السباق في المركز الثاني بفارق ضئيل. جاء هذا الترتيب بعد صراع مثير شهد ظهور سيارة الأمان مرتين وعدة حوادث، منها اصطدام هاميلتون بزميله في الفريق شارل لوكلير. وقد صمد فرستابن، الفائز ببطولة العالم أربع مرات، بعد أن تم تبرئته من تهمة الانطلاق الخاطئ، ليحقق فوزه رقم 74 في مسيرته والسادس في المكسيك، بفارق 0.799 ثانية عن أقرب منافسيه.

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عقوبات وتغييرات في ترتيب الفرق

أدى السباق إلى تحولات كبيرة في ترتيب البطولة، حيث انتقل هاميلتون إلى المركز الثاني في الترتيب العام، متقدماً على جورج راسل الذي تراجع إلى المركز الرابع. وبهذا الصدد، ارتفع رصيد فريق مرسيدس إلى 630 نقطة في ترتيب الصانعين، مقابل 504 نقاط لفريق فيراري، مما يمنحهم فرصة حسم اللقب في البرازيل مطلع الأسبوع المقبل. كما شهدت النتائج بعد السباق تغييرات بسبب العقوبات، حيث تقدم ليام لاوسون من فريق ريسنج بولز إلى المركز السابع، وجابرييل بورتوليتو من أودي إلى الثامن، وإسحاق حجار من رد بول إلى التاسع.

مشاهد مثيرة وتوقف غير متوقع

شهد السباق لحظات من التوتر الشديد عندما تعرض فالتيري بوتاس لعطل في نظام التعليق الأمامي الأيسر أثناء انطلاقه بسرعة عالية، مما أدى إلى انحراف سيارته وتصطدامه بالحواجز عند المنعطف الأول، وتسبب ذلك في توقف السباق لمدة 33 دقيقة قبل 25 لفة من النهاية. كما تدخلت سيارة الأمان مرة أخرى عندما اصطدم الصاعد أرفيد ليندبلاد بزميله أوسكار بياستري، مما سمح للسائقين باستئناف السباق قبل تسع لفات من النهاية.