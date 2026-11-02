كيليان مبابي يسجل ضد كل فرق الليغا ويحقق إنجازاً نادراً

كيليان مبابي يصبح أول لاعب يسجل ضد جميع فرق الدوري الإسباني الـ24 مع ريال مدريد، متصدراً هدافي المسابقة ومتفوقاً على رافينيا برصيد 11 هدفاً.

حقق كيليان مبابي ، مهاجم ريال مدريد ، إنجازاً استثنائياً في تاريخ الدوري الإسباني ، بعد أن نجح في التسجيل ضد جميع الفرق الـ24 التي واجهها منذ انتقاله إلى الفريق الملكي. وقد كشف تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي راسينغ سانتاندير أصبح أحدث الأندية التي تسقط شباكها أمام مبابي، مما يعني أن المهاجم الفرنسي لم يفلت أي منافس في المسابقة من هز شباكه، سواء كانت أندية كبرى أو فرقاً صاعدة.

أداء ساحر أمام راسينغ سانتاندير

في المباراة التي جمعت ريال مدريد بـ راسينغ سانتاندير، دخل مبابي ملعب "إل ساردينيرو" بهدف إضافة اسم النادي الـ24 إلى قائمته الخاصة. وقد ساهم مباشرة في فوز الفريق الملكي من خلال تسجيله هدفاً قوياً، محققاً بذلك رقماً قياسياً في التهديف الموحد ضد جميع الخصوم. لم يقتصر تألقه على التسجيل فحسب، بل كاد يضيف هدفاً آخر في الدقيقة 60 بتسديدة قوية اصطدمت بالعارضة، مما يعكس مستواه الذهني والجسدي العالي.

إسهامات متعددة ودقة تمريرات عالية

لم يكن دور مبابي مقتصرًا على تسجيل الأهداف فقط، بل أبدى فعالية كبيرة في صناعة اللعب والتحرك دون الكرة. فقد بدأ الهجمة التي انتهت بهجوم جود بيلينغهام، الذي سجل الهدف الثاني للفريق بعد تمريرة حاسمة من أردا غولر. وبلغت دقة تمريرات مبابي خلال هذه المباراة 94%، وقد صنع أربع فرص محققة للتسجيل، بالإضافة إلى استعادة الكرة ثلاث مرات، وهو ما دفع المدرب جوزيه مورينيو للإشادة بضغطه العالي وأدائه الدفاعي المتقن.

الرقم القياسي وأرقامه الإحصائية المذهلة

يرفع هذا الإنجاز من مكانة مبابي كواحد من أبرز اللاعبين في تاريخ الليغا، حيث سجل 68 هدفاً في الدوري الإسباني منذ انضمامه إلى ريال مدريد. ويحتل حالياً صدارة قائمة الهدافين خلال تلك الفترة، متقدماً على البرازيلي رافينيا نجم برشلونة. في الموسم الحالي، سجل مبابي 15 هدفاً في مختلف البطولات، منها 11 هدفاً في الدوري الإسباني، مما يجعله يتنافس مع رافينيا الذي يملك رصيداً مساوياً في الترتيب العام للهدافين.

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التألق المستمر وتحديات الألقاب الجماعية

على الرغم من خسارة مبابي سباق الكرة الذهبية 2026 بفارق 28 نقطة فقط، ومواجهته لأزمة إعلامية في الصين، إلا أنه حافظ على مستواه التهديفي المتميز. سجل مبابي 7 أهداف خلال آخر خمس مباريات خاضها مع ريال مدريد، كما هز شباك إنتر ميلان وروما ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا. وبلغ رصيده الكلي 101 هدف خلال 117 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات، بما في ذلك لقبي كأس الإنتركونتيننتال وكأس السوبر الأوروبي.

المباريات القادمة والتحديات المتبقية

يبحث مبابي الآن عن إضافة فريق جديد إلى قائمة خصومه الذين سجل ضدهم، حيث ينتظر مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا في الفترة القريبة من أعياد الميلاد، وهو فريق لم يسبق له اللعب أمامه في الدوري الإسباني. وقد غاب عن التسجيل في أربع مباريات فقط من أصل 14 مباراة خاضها هذا الموسم، بمعدل هدف كل 83 دقيقة تقريباً، بينما يسهم في هدف بالتسجيل أو الصناعة كل 69 دقيقة، مما يؤكد استمرار تألقه الفردي في انتظار تحقيق المزيد من الألقاب الجماعية مع الفريق الملكي.