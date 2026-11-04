كيلوجز تعدل وصفة رايس كريسبيز بسبب التغير المناخي

شركة كيلوجز تستبدل حبوب الأرز بدقيقها في منتجات رايس كريسبيز وكوكو بوبس للحفاظ على الجودة amidst تغيرات مناخية تؤثر على توفر المواد الخام.

أعلنت شركة " كيلوجز" عن تعديل جوهري في وصفات منتجاتها الغذائية الشهيرة، وتحديداً " رايس كريسبيز" و" كوكو بوبس"، حيث استُبدلت حبوب الأرز الكاملة ب دقيق الأرز والمكونات الأخرى. جاء هذا القرار بناءً على تقرير صحفي من " الغارديان" يوضح أن الشركة استجابت لتأثيرات التغيرات المناخية التي أثرت سلباً على جودة وتوافر أنواع معينة من الأرز والحبوب المستخدمة أساساً في تصنيع هذه المنتجات. على الرغم من بقاء الاسم والشكل الخارجي للعلبة كما هو، إلا أن المكونات الداخلية قد تغيرت بشكل جذري لضمان استمرار جودة المنتج وسلاسة إنتاجه في ظل الظروف البيئية المتغيرة.

تفاصيل التعديل في المكونات الأساسية

وفقاً للمعلومات المنشورة، أصبحت وصفة "رايس كريسبيز" تُصنع الآن بالكامل باستخدام دقيق الأرز بدلاً من حبوب الأرز التقليدية التي اعتاد عليها المستهلكون لسنوات طويلة. وفي خطوة موازية، تحولت وصفة "كوكو بوبس" لتشمل مزيجاً من دقيق الأرز ودقيق الذرة، بدلاً من المكونات السابقة. تهدف "كيلوجز" من خلال هذا التعديل التقني إلى الحفاظ على توحيد الجودة والخصائص الحسية للمنتجين، بغض النظر عن التقلبات في جودة المحاصيل الزراعية الناتجة عن الظواهر المناخية المتطرفة التي تهدد سلاسل التوريد العالمية للحبوب.

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موقف الشركة والمعايير الغذائية الجديدة

أكدت متحدثة باسم شركة "كيلوجز" أن التحديث الدقيق للوصفتين تم بعناية فائقة، مع إدراك الشركة العميق بأن أي تعديل بسيط في منتج مفضل لدى المستهلكين لفترة طويلة قد يكون ملحوظاً ومثيراً للجدل. وأضافت أن الوصفات الجديدة خضعت لعمليات تقييم صارمة تتعلق بالطعم والمظهر والقوام، وأن الشركة تراقب عن كثب ردود فعل المستهلكين تجاه هذا التغيير الجذري. من ناحية صحية، تؤكد "كيلوجز" أن التعديل لم يغير الخصائص الغذائية الرئيسية للمنتجين، حيث لا يزال كلا المنتجين مصنفين ضمن الفئات غير المرتفعة في الدهون أو الملح أو السكر، ولا يحتويان على ألوان أو منكهات أو محليات صناعية، مما يحافظ على هويتهما الصحية النسبية مقارنة بمنتجات أخرى في السوق.

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إضافة الغلوتين وتأثيره على الحساسية

يأتي جانب آخر من هذا التغيير ليكون أكثر حساسية وتأثيراً على فئات معينة من المستهلكين، حيث أصبحت الوصفات المحدثة تحتوي الآن على غلوتين القمح بشكل صريح وفعال. كان المنتجان في السابق يشيران إلى أنهما "قد يحتويان على الغلوتين" فقط بسبب التصنيع في منشأة تتعامل أيضاً مع حبوب تحتوي على الغلوتين، ولكن الفرق الجوهري الآن هو أن القمح أصبح مكوناً أساسياً في التركيبة الكيميائية للمنتج. وعليه، سيُذكر القمح كمسبب رئيسي للحساسية على العبوات الجديدة، وسيظهر بخط عريض ضمن قائمة المكونات، مع وجود تنبيهات واضحة لإعلام المستهلكين بهذا التغيير. هذا التفصيل يجعل المسألة تتجاوز كونه اختلاف طفيفاً في النكهة أو القوام، ليصبح قضية صحية تتطلب من العميل الذي اعتاد شراء المنتج لسنوات إعادة قراءة الملصق الغذائي الذي ربما توقف عن التدقيق فيه منذ زمن طويل.

تراجع المبيعات والأثر المجتمعي للتغير المناخي

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه علامة "رايس كريسبيز" تحديات تسويقية إضافية، فقد أظهر مسح "Top Products Survey 2026" الصادر عن مجلة "The Grocer"، والمقرر نشره الشهر المقبل، تراجعاً واضحاً في مبيعات المنتج سواء من حيث القيمة السوقية أو الحجم البيعي. ومع ذلك، فإن الجوهر الأعمق في هذه القصة لا يكمن فقط في تعديل وصفة حبوب الإفطار، بل في السبب الاستراتيجي الذي قدمته "كيلوجز" وراء هذا التغيير. عندما تتحدث شركة ضخمة بمقاس "كيلوجز" عن تأثير التغيرات المناخية المباشرة على جودة وتوافر المكونات، فإن آثار الاحتباس الحراري تصبح ملموسة وأقرب إلى الحياة اليومية للناس. لم يعد التأثير المناخي مفهوماً نظرياً أو بعيداً، بل يمكن للمستهلك أن يشعر بأثره المباشر من خلال تغيير نكهة أو قوام وجبة الإفطار اليومية المعتادة، مما يربط بين المحاصيل البعيدة ووعاء الحبوب على مائدته.