كيف يصوّر الأدب العالمي فرح الحياة عبر العصور والثقافات

يتناول النص دور الأدب في احتفاءه بالحياة من خلال تجسيد الفرح والسعادة في مختلف الحضارات، من اليونان والروم إلى الأدب العربي والياباني والأمريكي، موضحاً أن الفرح الحقيقي ينتج عن اتحاد الجسد والروح في لحظات إنسانية صادقة.

في سيرة الأدب الإنساني، لا توجد ظاهرة أقرب إلى احتفاءٍ صادق بالحياة كما هو الحال مع تناول الطعام، والحب، والموسيقى، والجمال، والرفقة، والبحر، ولحظات الفرح العابرة التي يشعر فيها الإنسان بأنه على قيد الحياة حقاً.

وقد أسماها الفرنسيون بعبارة "joie de vivre" أي فرح الحياة، بينما أطلق الإيطاليون عليها "la dolce vita" أي حلاوة العيش، ومع ذلك كل حضارة أقنعت نفسها بتجسيد هذا المفهوم بطرقها الفريدة. في الأدب اليوناني القديم ارتبطت البهجة بجمال الجسد والاحتفال باللحظة الحاضرة، أما الرومان مثل هوراس فدعوا الإنسان إلى اغتنام يومه قبل أن يطاله الموت، ثم جاء الشعر العربي ليحول الخمر والحبيبة والحديقة والليل إلى رموز متكررة للأنس والسرور.

الأدب العربي، ولا سيما في العصر العباسي في بغداد والأندلس، ارتقى بالتمتع بالحياة إلى فنٍٍّ كاملٍ؛ فكان أبونواس يفتخر بالموسيقى والجمال والتحرر من التقاليد، وتمتلئ القصائد الأندلسية بأوصاف النافورات والبساتين والعطور والحرير، وكانت هذه البهجة لا تقتصر على الترف فقط بل كانت أحياناً تمثل مقاومةً للحزن والموت وتقلبات الزمن. مع أن اختزال "فرح الحياة" في المتعة الجسدية وحدها يبدو تبسيطاً غير كافٍ، فإن الأدب العظيم يمنح المتعة بُعداً روحانياً وفلسفياً عميقاً.

يتجلى هذا في الأدب الصوفي حيث يتحدث جلال الدين الرومي وابن الفارض بلغة العشق، لكن المقصود غالباً هو الشوق إلى المطلق؛ فالجسد لا يختفي بل يتحول إلى رمز يتجاوز نفسه. وفي الأدب الروسي لأدباء مثل تولستوي وتشيخوف، تنبع السعادة من الرحمة أو الصفاء الأخلاقي أو لحظات التفاهم الإنساني العابر، وليس من الثروة. أما الأدب الياباني فيجد الجمال في هشاشة الحياة نفسها، مثل زهرية الكرز المتساقطة، أو المطر المسائي، أو الشعور الخفيف بزوال الأشياء، فيعكس تأملات عميقة في زوال الزمان.

وفي الأدب الأمريكي الحديث تظهر علاقة المشاعر بالمتعة بصورة أكثر تعقيداً. فقد احتفل إرنست همنغواي بالسفر والحب، غير أن القلق والموت يظلان كامنين تحت السطح، بينما كشف ف. سكوت فيتزجيرالد في روايته "The Great Gatsby" عن الفراغ الروحي الذي قد يُخفي وراء البذخ والاستعراض.

ربما تكون الإجابة الأعمق أن الفرح الحقيقي لا يقتصر على الجسد ولا الروح بمفردهما، بل ينشأ من اتحادهما في ضحكة صديق، أو رائحة ياسمين، أو بيت شعر، أو لحظة يدرك فيها الإنسان أن الحياة، رغم كل شيء، لا تزال تستحق أن تُعاش. وعلى كل كاتب يتحمل مسؤولية ما ينشره في مقالات الرأي، فالمسؤولية تعود للكاتب وحده ولا تقع على عاتق الصحيفة





الأدب فرح الحياة الثقافات الفن الروحي السعادة

