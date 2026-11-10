كيفو: التقلبات طبيعية وإنتر ميلان يركز على التعافي بعد ديربي ميلان

كريستيان كيفو يؤكد على أهمية الصبر والتماسك لفريق إنتر ميلان في مواجهة تقلبات الموسم، وسط صدارة لاتسيو بفارق نقطة واحدة.

أكد المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي كريستيان كيفو أن التقلبات الرياضية جزء لا يتجزأ من طبيعة الموسم الكروي الطويل، مشددًا على ضرورة تمسك فريقه بالقوة النفسية للتعافي من النتائج السلبية والعودة بقوة إلى دائرة الانتصارات. جاء هذا التأكيد في أعقاب الخسارة التي مني بها إنتر ميلان أمام غريمه التقليدي ميلان خلال ديربي المدينة، والذي شهد منافسة شرسة على الصدارة المحلية.

كيفو: الصبر والعمل الشاق أساس النجاح

أوضح المدير الفني الروماني كريستيان كيفو أن التعامل مع تقلبات الموسم يتطلب تحليلاً عميقاً للقوة الداخلية للفريق وقدرته على الصمود أمام الضغوط، مشيراً إلى أن الفوز وحده لا يكفي دون بناء كيان الفريق على أسس متينة من الانضباط والتركيز. وشدد كيفو على أن العمل الشاق والصبر هما الركيزتان الأساسيتان اللتان يجب أن يرتكز عليهما الفريق خلال فترات التراجع أو التعثر، حيث أن القدرة على النهوض مجدداً هي المعيار الحقيقي لمهنية اللاعبين والإدارة.

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مواقف اللاعبين تجاه التعثرات المتوقعة

عبّر كيفو عن قناعته الراسخة بأن التعثرات تحدث حتماً في أي رحلة رياضية، سواء كانت تلك التعثرات خسارة أمام منافس قوي أو تعادلاً في مباراة متوقعة، مشدداً على أن الاستجابة لهذه المواقف هي ما يحدد هوية الفريق وموقعه النهائي. ودعا المدير الفني إلى ضرورة عدم المبالغة في الحماس المفرط عند تحقيق الانتصارات، كما حذر من الوقوع في شباك الإحباط أو اليأس عند تعثر النتائج، مطالباُ بالاحتفاظ بالموازنة النفسية والعقلية خلال كافة مراحل الموسم.

تحليل الأداء والجدول الحالي للدوري

يواصل إنتر ميلان منافسته الحثيثة على لقب الدوري الإيطالي بعد أن حصد رصيداً قدره 28 نقطة، محققاً المركز الثاني في الترتيب العام، بفارق نقطة واحدة فقط عن صدارة الترتيب التي يشغلها نادي لاتسيو، مما يجعل كل مباراة قادمة بمثابة نهائي. ويأتي هذا التصنيف المتقارب بين الفرق الثلاثة الأولى في ختام مرحلة ما قبل التوقف الدولي، ليضع ضغطاً إضافياً على جميع الفرق لزيادة وتيرة الأداء والحفاظ على النقاط الثمينة.

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أثر التوقف الدولي على الاستعدادات القادمة

يعقد نادي إنتر ميلان الآن آماله الكبيرة على فترة التوقف الدولي كفرصة للراحة الجسدية وإعادة ترتيب الأوراق التكتيكية، خاصة بعد أن عوض الخسارة المحلية أمام ميلان بسلسلة انتصارات دولية محترمة تعزز من ثقة اللاعبين. وقد سجل إنتر ميلان فوزاً ثميناً على فريق فينورد الهولندي بنتيجة ثلاثية نظيفة في إطار دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتابع انتصاراته بفوز مقتصد على نادي كومو الإيطالي بهدفين دون رد في الدوري المحلي.

تصريحات كيفو في حفل بارما الجوائز

أدلى المدير الفني الروماني كريستيان كيفو بتصريحاته هذه خلال تواجده في مدينة بارما الإيطالية، وذلك يوم الاثنين الماضي، لحضور حفل توزيع الجوائز تقديراً لمسيرة اللاعب والمدرب التي انطلقت منها مسيرته التدريبية عام 2025. وأكد كيفو خلال الحفل أنه سيبذل كل قصارى جهدهم المستقبلي للحفاظ على القدرة التنافسية العالية التي يحتاجونها لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، مع التأكيد على أن التركيز سيظل منصباً على تحقيق الأهداف المرجوة دون انشغال بالتقلبات العارضة.