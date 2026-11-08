كيا تقترب من هدف مبيعات 2026 لأول مرة منذ 12 عاماً بنمو 5.1%

كيا تسجل مبيعات مليوني و769 ألف سيارة بنهاية أكتوبر بنمو 5.1%، مما يدفعها لتحقيق هدف 3.35 مليون وحدة لعام 2026 بفضل النجاح الكبير في الولايات المتحدة والأسواق العالمية.

تقترب شركة كيا الكورية الجنوبية لصناعة السيارات من تحقيق مستهدف مبيعاتها السنوي لعام 2026 للمرة الأولى منذ 12 عاماً. تأتي هذه القفزة النوعية مدعومة بنمو ملحوظ في الطلب على الطرازات الجديدة، بالإضافة إلى التوسع الكبير في محفظة السيارات الكهربائية والهجينة. ويعكس هذا التقدم الطموح الاستراتيجي لشركة كيا في تصميم مركبات تلبي بشكل دقيق ومتنوع متطلبات الأسواق الإقليمية المختلفة حول العالم.

أرقام المبيعات تحقق نمواً قوياً خلال العشرة أشهر

كشف تحليل بيانات صناعية منشورة في كوريا الجنوبية، ونقلتها وكالة أنباء يونهاب، عن إجمالي مبيعات كيا الذي وصل إلى مليونين و769 ألفاً و54 سيارة. شملت هذه الأرقام الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي، وشهدت ارتفاعاً بنسبة 5.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. يُظهر هذا الأداء المتين تحسناً واضحاً في قدرة الشركة على جذب العملاء في السوق المحلية والأسواق الدولية.

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عُزى هذا النمو القوي بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات المحلية التي سجلت زيادة سنوية بلغت نسبتها 7.4%. في الوقت نفسه، شهدت المبيعات الخارجية تعزيزاً أيضاً بنسبة 4.5%. مجتمعة، تعكس هذه النسب تحسناً متوازناً في أداء شركة كيا عبر جبهتيها المحلية والعالمية، مما يعزز موقفها التنافسي.

بلغت المبيعات المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام نحو 82.7% من المستهدف السنوي للشركة. ويبلغ الهدف السنوي الإجمالي لشركة كيا 3.35 مليون سيارة خلال عام 2026. يُعد هذا الرقم مؤشراً قوياً على قرب تحقيق الهدف المرجو في ظل استمرار الزخم الحالي.

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استراتيجية الطرازات الجديدة تدفع النمو العالمي

وفقاً لمراقبين في قطاع صناعة السيارات، فإن استمرار الشركة في بيع أكثر من 291 ألف سيارة شهرياً خلال الشهرين المتبقيين من العام سيمنحها الوصول إلى هدفها السنوي. يمثل تحقيق هذا المستهدف محطة تاريخية لشركة كيا، التي لم تتمكن من بلوغ أهدافها السنوية للمبيعات على مدار 11 عاماً منذ عام 2014.

في عام 2014، تجاوزت مبيعات شركة كيا العالمية للمرة الأولى حاجز 3 ملايين سيارة منذ تأسيسها، وهو إنجاز لم يتم تكراره بهذه القوة منذ ذلك الحين. يربط مراقبو القطاع الأداء القوي للشركة خلال العام الجاري مباشرة بتوسيع تشكيلة طرازاتها الجديدة.

يركز هذا التوسيع على تطوير مركبات تتناسب مع اختلاف متطلبات الأسواق من حيث أنظمة الدفع، سواء كانت تقليدية أم هجينة أم كهربائية بالكامل. منذ العام الماضي، أطلقت شركة كيا مجموعة متنوعة من الطرازات الجديدة التي تستهدف جذب شرائح أوسع من المستهلكين.

من بين هذه الطرازات الجديدة، شاحنة البيك أب متوسطة الحجم تاسمان. كما قدمت الشركة سيارتين كهربائيتين بالكامل هما كيا EV4 وكيا EV5. تأتي هذه الإصدارات في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز حضور شركة كيا في فئات متنوعة من سوق السيارات العالمية.

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الولايات المتحدة ومحرك النمو في الأسواق الدولية

برزت السوق الأمريكية بوصفها أحد محركات النمو الرئيسية لشركة كيا في الفترة الأخيرة. سجلت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة قفزة لافتة خلال الربع الثالث من العام الجاري. ارتفعت مبيعات هذه الفئة في الولايات المتحدة بنسبة 118% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وصلت مبيعات السيارات الهجينة في السوق الأمريكية إلى نحو 69 ألف سيارة خلال هذه الفترة. ساهم هذا الارتفاع الكبير في رفع الحصة السوقية لشركة كيا في السوق الأمريكي إلى أكثر من 10% للمرة الأولى.

يعكس هذا الأداء استفادة مباشرة من تنوع خيارات أنظمة الدفع التي توفرها شركة كيا. يأتي ذلك في وقت تتباين فيه وتيرة التحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل بين الأسواق المختلفة حول العالم.

تتزايد أهمية السيارات الهجينة بوصفها خياراً عملياً يجمع بين الكفاءة العالية في استهلاك الوقود والاعتماد على تقنيات الدفع الكهربائي. يلبي هذا المزيج احتياجات المستهلكين الذين يبحثون عن بدائل مستدامة دون التخلي عن المرونة التقليدية.