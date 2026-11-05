كومو يسجل رقماً تاريخياً بفوزه 9-1 على لانس في دوري الأبطال

يتعادل كومو مع أكبر انتصارات دوري أبطال أوروبا بنتيجة 9-1 على لانس، متفوقاً بفارق الأهداف الثمانية في أول موسم له في البطولة.

حقق فريق كومو الإيطالي إنجازاً غير مسبوق في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما تغلب على نظيره الفرنسي لانس بنتيجة ساحقة تصل إلى 9-1 في المباراة التي أُقيمت أمس الأربعاء. هذا الفوز الكاسح لم يكن مجرد نتيجة عادية، بل أصبح متساوياً مع أكبر انتصار في تاريخ المسابقة، حيث تعادل الفارق الهائل للنتيجة البالغ ثماني أهداف مع الانتصارات التي حققها كل من نادي ليفربول وريال مدريد سابقاً بنتيجة 8-0 على بشكتاش ومالمو على التوالي.

إحصائيات تاريخية وكسر أرقام قديمة

يُعد تسجيل كومو لتسعة أهداف خارج أرضه في مباراة واحدة إنجازاً نادراً، حيث أصبح الفريق الإيطالي الأول منذ عام 1971 يحقق هذا الرقم المثير للإعجاب في البطولة القارية. كما يثبت هذا الأداء أن كومو هو الفريق الثاني بعد بايرن ميونيخ في تاريخ المسابقة الذي يسجل تسعة أهداف في مباراة بدوري أبطال أوروبا، مما يعزز مكانته كقوة صاعدة في هذا المنافسة العالمية الكبرى.

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وبفضل هذا الفوز الثالث في غضون أربع مباريات، تمكن كومو من قفزة مهمة في جدول ترتيب مرحلة الدوري، حيث تقدم ليتصدر المركز الرابع برصيد تسع نقاط. يواصل النادي مسيرته الرائعة في مشاركته الأولى بالمسابقة، حيث سجل بالفعل 19 هدفاً في إجمالي مشاركاته حتى الآن، وهو رقم يعادل الرقم القياسي الذي سجله نادي كوينز بارك رينجرز في عام 1976 لأكبر عدد من الأهداف يسجله نادٍ في أول أربع مباريات يخوضها في مسابقة أوروبية كبرى.

تفاصيل الأهداف وأداء دوفيكاس البارز

سيطر كومو على مجريات المباراة منذ البداية، حيث افتتح الشوط الأول بقوة بتقدم 3-0 بفضل ثنائية اللاعب أناستاسيوس دوفيكاس، الذي أظهر كفاءة هجومية عالية في الدقائق الأولى. استمرت زعامة الفريق الإيطالي بعد استراحة الشوط الثاني، حيث سجلت الأهداف الخمسة المتبقية خلال فترة زمنية قصيرة جداً امتدت لـ 22 دقيقة فقط، مما زاد من فجوة الفارق بين الفريقين بشكل كبير ومفاجئ.

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أكمل أناستاسيوس دوفيكاس إنجازته الفردية في هذه المباراة بتصعيده إلى ثلاثية، ليكون المحرك الأساسي للهجوم الإيطالي. وفي المقابل، سجل روبن أغيلار هدف لانس الوحيد في المباراة، بينما اختتم ماتيو باباتشولي فوز كومو الساحق بهدف رابع له في الوقت بدل الضائع، ليؤكد هيمنة الفريق في كافة المراحل الزمنية للمباراة.

ردود فعل المدربين والتحديات القادمة

عبّر يانيك كاهوزاك، مدرب فريق لانس، عن استيائه الشديد من النتيجة، قائلاً لقناة "كانال بلس" الفرنسية إن كلمة "الإهانة" هي الوحيدة التي تتبادر إلى ذهنه، مشيراً إلى أن استقبال مثل هذا العدد الهائل من الأهداف يتجاوز حدود الخطة التكتيكية المعتادة. من جهته، أوضح لاعب كومو أن الفريق بدأ المباراة بحماس كبير وهدف واضح لحصد النقاط الثلاث، وهو ما تنعكس عليه الروح العالية التي أظهرها الفريق على أرض الملعب.

يعيش كومو حالياً ذروة نجاحه في مشاركته الأولى بدوري أبطال أوروبا، مدعوماً بنتائج مذهلة تشمل انتصارين كبيرين بنتيجة 4-1 على كل من رازن بال شبورت لايبزيج ومانشستر يونايتد. ومع ذلك، يواجه فريق المدرب سيسك فابريغاس تحديات صعبة في المرحلة المقبلة، حيث سيخوض مواجهات حاسمة ضد أيك أثينا وريال بيتيس، قبل أن يختتم مرحلة الدوري باختبارات إضافية ضد فرق قوية مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة.

في المقابل، يعاني لانس من تداعيات هذه الهزيمة الثقيلة، حيث ينزل إلى المركز الـ33 في الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط. تُعد هذه الخسارة أثقل هزيمة يتكبدها فريق فرنسي في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، وأصبحت أول فريق من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا يستقبل تسعة أهداف على أرضه في المنافسات القارية، مما يضع ضغطاً كبيراً على إدارة النادي والطاقم الفني لاستعادة التوازن.