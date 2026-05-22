كومباني: غوارديولا منحني الإيمان بقدرتي على أن أكون مدرباً

قال فنسان كومباني، مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ، إن مدربه الإسباني بيب غوارديولا منحني الإيمان بقدرتي على أن أكون مدرباً. وقال كومباني في حديثه في برلين عشية المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا ضد شتوتغارت: 'لديّ شخصيتي وطابعي الخاص، لكن الثقة والإيمان بأنني قادر على أن أصبح مدرباً، في هذا أدين بالامتنان لبيب'. وأضاف: 'ربما لم أكن أفضل أصدقائه في غرفة الملابس، وربما لم أكن دائماً محبوباً، لكنني كنت أومن إيماناً كبيراً بأسلوبه القيادي'.

قال فنسان كومباني، مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ، إن مدربه الإسباني بيب غوارديولا منحني الإيمان بقدرتي على أن أصبح مدرباً. وقال كومباني في حديثه في برلين عشية المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا ضد شتوتغارت: 'لديّ شخصيتي وطابعي الخاص، لكن الثقة والإيمان بأنني قادر على أن أصبح مدرباً، في هذا أدين بالامتنان لبيب'.

وأضاف: 'ربما لم أكن أفضل أصدقائه في غرفة الملابس، وربما لم أكن دائماً محبوباً، لكنني كنت أومن إيماناً كبيراً بأسلوبه القيادي'. وخلال عقد من الزمن في سيتي، أحرز المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات، إلى جانب دوري أبطال أوروبا ومجموعة لامعة من الألقاب. وتوّج كومباني بلقبي الدوري الإنجليزي توالياً تحت قيادة غوارديولا عامي 2018 و2019.

ومنذ توليه تدريب بايرن ميونيخ عام 2024، قاد البلجيكي النادي البافاري إلى إحراز لقب الدوري الألماني مرتين متتاليتين، وبإمكانه إضافة لقب كبير ثالث إلى سجله كمدرب هذا الأسبوع. وقال كومباني إن الجمهور أساء فهم غوارديولا وتركيزه على الجوانب التكتيكية، مضيفاً: 'يقال الكثير عن التكتيك أو التقنية أو غيرها. بالنسبة له، كان الأمر ببساطة يدور حول تلك الرغبة المطلقة في الفوز بكل شيء، مهما كان'. وتابع: 'كان شرفاً لي العمل معه خلال تلك الفترة.

وأنا أعلم أن هذا الجوع لأن أصبح مدرباً أدين به لتلك السنوات التي قضيتها إلى جانبه'





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بيب غوارديولا، فنسان كومباني، برشلونة، بايرن ميوني

United States Latest News, United States Headlines