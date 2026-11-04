كولينز تختار 'موغينغ' كلمة العام 2026 لوصف التفوق على الآخرين

قاموس كولينز يعلن عن اختيار كلمة موغينغ كمصطلح العام 2026، متجاوزاً مصطلحات سياسية واقتصادية، في ظل انتشار الثقافة الرقمية والمقارنات الاجتماعية.

اختار قاموس ' كولينز' كلمة ' موغينغ' (Mogging) لتمثيل مصطلحات العام 2026 ، في خطوة تعكس كيف غزت لغة الملاحظات السريعة والمقارنات الاجتماعية الفضاء الإعلامي اليومي. هذه الكلمة التي نشأت في زوايا محددة من ال إنترنت ، أصبحت الآن تعبيراً شائعاً لوصف تفوق شخص أو شيء آخر على منافسه، مما يجعل الأخير يبدو أقل مستوى من حيث المظهر أو الثقة أو المكانة الاجتماعية.

أصل المصطلح وتطوره التاريخي

وفقاً لمقال كتبته راشيل كوين لصالح 'كولينز'، فإن جذور مصطلح 'موغينغ' لا تعود إلى عام 2026، بل إلى اختصار لكلمة 'أموغ' (Amog)، وهي مأخوذة من عبارة 'Alpha Male of the Group' التي تعني الرجل المهيمن أو الأبرز داخل المجموعة. ظهر هذا المصطلح للمرة الأولى في ثقافة كمال الأجسام قبل نحو عقد من الزمن، قبل أن ينتقل تدريجياً إلى مجتمعات الإنترنت المختلفة.

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مع انتقاله إلى الفضاء الرقمي، تغير استخدام الكلمة واتسع مدلولها بشكل كبير. لم تعد مقتصرة على وصف الهيمنة الجسدية أو الاجتماعية بين الرجال، بل أصبحت أداة لاذعة تستخدم في سياقات متنوعة جداً. يمكن استخدام الكلمة عندما يجعل شخص شخصاً آخر يبدو أقل منه بالمقارنة المباشرة، وهي فكرة جعلت المصطلح يجد مساحة واسعة في ثقافة الإنترنت الحديثة.

تعدد السياقات وسلاسة الاستخدام

لشرح مدى مرونة استخدام مصطلح 'موغينغ'، قدمت راشيل كوين أمثلة شديدة الاختلاف توضح كيف دخل هذا المفهوم إلى حياتنا اليومية. قد يقوم مراهق بـ'موغينغ' لرياضي من النخبة في صالة رياضية، أو قد تتفوق لعبة فيديو جديدة على لعبة قديمة يحبها الجميع، مما يجعل اللاعب القديم يبدو أقل مهارة أو جاذبية.

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حتى في المجالات المنزلية واليومية، يمكن أن يحدث 'موغينغ'. فإذا أعدّ صديقك رغيف عجين مخمر، فقد يجعل رغيفك الذي أمضيت عطلة نهاية الأسبوع بأكملها في تحضيره يبدو أقل إثارة أو جمالية. وببساطة، إذا جعلك شخص أو شيء تبدو سيئاً قليلاً بالمقارنة المباشرة، فقد تعرضت فعلياً لـ'موغينغ'.

مصطلحات أخرى في قائمة 'كولينز' للتحولات العالمية

لم تكن 'موغينغ' الكلمة الوحيدة في القائمة، حيث توزعت المصطلحات المرشحة للفوز بين النقل والسياسة والمناخ وسوق العمل والثقافة. في قطاع النقل، ظهرت كلمة 'كاريسبردينغ' (Carspreading) التي تصف توجه شركات السيارات نحو إنتاج مركبات أطول وأعرض وأثقل بصورة متزايدة. وقد شكلت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أكثر من نصف مبيعات السيارات الجديدة في 2025، وهو اتجاه انعكس على المساحات المتاحة في مواقف السيارات والطرق الريفية الضيقة.

في المجال السياسي، وصل مصطلح 'مانشسترية' (Manchesterism) إلى القائمة، وهو يشير إلى فلسفة مرتبطة بآندى برنهام. تقوم هذه الفلسفة على نقل مزيد من الصلاحيات إلى المناطق المحلية، والجمع بين النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في سياسات الحكومة المحلية. أما في البيئة، فقد ظهر مصطلح 'فايرويف' (Firewave) الذي صاغه باحثون في 'إمبريال كوليدج لندن' خلال العام الماضي.

يستخدم مصطلح 'فايرويف' لوصف اندلاع عدة حرائق غابات خلال فترة زمنية قصيرة بالتزامن مع فترات الجفاف، مما يعكس القلق المتزايد من تغير المناخ. وفي سوق العمل، حصل مصطلح 'الوظيفة الشبح' (Ghost Job) على مكان له، حيث يشير إلى الوظائف التي تعلن عنها شركات من دون أن تكون لديها نية حقيقية لتوظيف شخص لشغلها.

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في حالة 'الوظيفة الشبح'، قد يبدو الإعلان موجوداً والوظيفة متاحة، وقد يقضي المتقدم وقتاً طويلاً في إعداد سيرته الذاتية وإرسال طلبه، فيما قد لا يكون هناك منصب حقيقي يُشغل في النهاية. هذه المصطلحات مجتمعة ترسم صورة دقيقة للتحولات التي ميزت العام 2026 في مختلف جوانب الحياة العامة.