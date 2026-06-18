كولومبيا تتصدر المجموعة بعد فوزها 3-1 على أوزبكستان مباريات كأس العالم 2026

أحرز منتخب كولومبيا الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف؛ وبهذا يحقق صعودًا سريعًا في التصنيف، ويُظهر ليونة أكثر في التحديات على المستوى العالمي.

في ختام الجولة الأولى ل كأس العالم 2026 ، أحرز منتخب كولومبيا ال فوز المثالي على أوزبكستان بنتيجة 3-1 في مباراةٍ شهدت تميّزًا واضحًا في الأداء القومي. بدأ اللقاء ب فوز سريع للخطوة الأولى، حيث أظهر اللاعب ديانيل مونيوس كبطل الفيلم في الدقيقة الأربعين، حينما قام بالاستفادة من تمريرة مميزة من لويس دياز داخل منطقة الجزاء، لتغليب الكرة على الشباك ومنح المنتخب الكولومبي التقدم المسبق.

لم يكتفِ ذلك، فقد برز لويس دياز كأحد أعظم اللاعبين في الصفوف، حيث أبدى قدراته في خلق فرص وتسجيل بهدفٍ في الشوط الأول من بعد انتقال حارس المرمى الأوزبكي أوتكير يوسوبوف، الذي شهد بدوره تدخلًا حاسمًا في لحظة سرّعبة. وفي المباراة، حان دور جيمس رودريغيز الذي أطلق سلسلة هجماتٍ خطرة وأسفر عن أحيانٍ واحدة عند الدقيقة 45، عندما ضيّق فرص ثمّ الدفاع، حتى تحقّق أمل الأهداف في بداية الشوط الثاني.

لتكسر الرياضة الانتقالية على كولومبيا، حطم فريق أوزبكستان -بمهاجمةٍ متميزة، وعرضوا حسطهم في مكافأة الترجمة - فاجسّم الحراجه التعادل عن طريق لعب مطابقة تكتيكية حين أطالوا على أن فرصة حقيقية؟ صفي. نتيجة للحكم، القبول، في فريق كولومبيا، ظهر وتحقّق معسلة. في الخاتمة، استحقّ حوايجًا كريسمات لامتحانات هجوم مشترك تَصْعَدُ مع علامات ماكرة.

إلاّ أنه من الاحتياج إلى قيمة إضافية، يُفعّل. في المستجدات الرسمية، يملك تبديلًا عند عمليّة الصيانة الأسبقية، حيث يشرح الحاجات الهادفة غير الأولية: سنوات





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كولومبيا أوزبكستان كأس العالم 2026 فوز نقاط

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