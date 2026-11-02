كوفيسترو تكشف عن حلول مبتكرة في أديبك 2026 لتكامل المواد مع التقنيات الذكية

تكشف شركة كوفيسترو الألمانية عن استراتيجيتها الجديدة في أديبك 2026، مع تركيز خاص على مواد البوليمر المتقدمة والذكاء الصناعي في المنسوجات والبنية التحتية للطاقة بدبي.

تستعرض شركة كوفيسترو الألمانية، في مشارقتها الأولى ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2026 ، مجموعة واسعة من الابتكارات التكنولوجية التي تهدف إلى دمج أجهزة الاستشعار المتطورة داخل المنسوجات والملابس الذكية، بالإضافة إلى تقديم حلول متقدمة للمواد الموجهة لقطاعات حيوية تشمل الطاقة والرعاية الطبية وصناعة السيارات.

وتهدف هذه المشاركة البارزة من مدينة ليفركوزن الألمانية إلى تسليط الضوء على إسهامات الشركة في تعزيز الاستدامة والابتكار من خلال شراكات استراتيجية، حيث أكد بشيميسواف ييندريسيك، رئيس قطاع الاتصالات المؤسسية العالمية، أن انضمام كوفيسترو ضمن مجموعة XRG يفتح آفاقاً جديدة لعرض قدراتها في تطوير مواد تلبي احتياجات الأسواق العالمية المتطورة.

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تكامل التقنيات الذكية مع صناعة المنسوجات

يُظهر التركيز الأولي لكوفيسترو في هذا المعرض قدراتها على تطوير طبقات متخصصة من المواد يمكن دمجها مباشرة في الملابس، مما يتيح إنشاء أجيال جديدة من الأجهزة القابلة للارتداء التي تجمع بين خفة الوزن والوظائف الذكية المتقدمة، والتي تم تصميمها خصيصاً لتلبية متطلبات السوق الحديثة.

ويقوم فريق البحث والتطوير في الشركة على عرض نماذج تجريبية لسترة خفيفة الوزن مصنوعة من مادة البولي يوريثان الحراري، والتي تعمل كدراسة تصميمية تهدف إلى استكشاف إمكانيات هذه المادة في إنتاج تصاميم متعددة الاستخدامات تتميز بخصائص عازلة ومتينة في نفس الوقت.

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حلول مبتكرة لقطاع الطاقة والنفط والغاز

تقدم شركة كوفيسترو مجموعة من المواد المتخصصة المصممة خصيصاً لحماية الأنابيب في البيئات التشغيلية القاسية، من خلال توفير طلاءات واقية تقلل بشكل كبير من عمليات التآكل، مما يضمن سلامة البنية التحتية للطاقة على مدى فترات تشغيلية طويلة.

كما تغطي حلول الشركة مواد العزل المتطورة المستخدمة في أنظمة أنابيب الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تطوير أجهزة فحص مخصصة مثل أجهزة PIG المصممة لتفتيش الأنابيب من الداخل بدقة عالية، مما يسهم في رفع معايير الأمان والكفاءة في قطاع البترول والغاز.

دور إعادة التدوير في استدامة صناعة السيارات

تركز استراتيجية الاستدامة التي تتبناها كوفيسترو على إعادة تدوير المواد لإنتاج البولي كربونات عالي الجودة، والذي يتم استخدامه بشكل رئيسي في تصنيع المصابيح الأمامية الجديدة للسيارات، مما يعكس التزام الشركة بتقليل النفايات الصناعية وزيادة كفاءة دورة حياة المنتجات.

وتسعى الشركة من خلال هذه المبادرات إلى إظهار كيف يمكن للمواد المعاد تدويرها أن تحافظ على الأداء العالي والمتانة المطلوبة في التطبيقات الصناعية، مما يوفر فرصاً جديدة للشركاء في قطاع السيارات لتقليل البصمة الكربونية لمنتجاتهم.

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توسع استراتيجي في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا

يعكس اهتمام كوفيسترو بتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي رؤية استراتيجية للارتباط بأسواق نامية، حيث تمثل دولة الإمارات ومراكز الخليج نقاط اتصال حيوية للوصول إلى الأسواق في أفريقيا وآسيا، مما يسهل عمليات التوسع والنمو المستدام.

ويهدف هذا التوسع إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون وبناء شراكات طويلة الأمد، من خلال تجاوز الدور التقليدي لمورد المواد ليصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الحلول التصنيعية المتكاملة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء في مختلف القطاعات.