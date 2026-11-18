كوزو تاشيما يدخل سباق رئاسة الفيفا رسمياً بعد حصوله على الدعم اللازم، متحدياً جاني إنفانتينو في الانتخابات المقررة عام 2027.

أعلن كوزو تاشيما ، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، رسمياً ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، مما يجعله أول ياباني يخوض سباقاً على أعلى منصب في المؤسسة العالمية للعبة. وقد تقدم بطلب الترشح في 17 نوفمبر، في الوقت الذي أغلق فيه باب الترشيحات رسمياً عند الساعة 22:59 بتوقيت غرينتش، قبل أربعة أشهر من انعقاد الجمعية العمومية.

شروط الترشح والدعم اللازم لفيفا

يخوض هذا السباق الانتخابي الذي سيعقد في 18 مارس 2027 بالعاصمة المغربية الرباط، حيث يسعى السويسري جاني إنفانتينو إلى الفوز بولاية رابعة على رأس "فيفا". ويُلزم النظام الأساسي للاتحاد الدولي كل مرشح بالحصول على دعم خمسة اتحادات وطنية أعضاء على الأقل، وهو الحد الأدنى المقبول لدخول المعركة.

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إلى جانب هذا الشرط، يشترط النظام الأساسي أن يكون المرشح قد مارس دوراً فاعلاً في كرة القدم لمدة عامين على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية، سواء كلاعب أو مسؤول في "فيفا" أو أحد الاتحادات القارية أو الوطنية. ويجب على جميع المرشحين اجتياز فحوص الأهلية والنزاهة التي يجريها الاتحاد الدولي قبل اعتماد ترشحهم رسمياً، مع إخطار الاتحادات الأعضاء بأسماء المرشحين قبل انعقاد المؤتمر بشهر على الأقل.

أولويات تاشيما الحوكمة والشفافية

يبلغ تاشيما من العمر 68 عاماً، وهو لاعب دولي ياباني سابق تولى تدريب منتخبات الفئات السنية، ويشغل عضوية مجلس "فيفا" منذ عام 2015. وأكد الاتحاد الياباني لكرة القدم في بيان، أنه قدم إلى "فيفا" الخطاب الرسمي لترشيحه، مشيداً بدعم رئيس الاتحاد تسونياسو مياموتو وأعضاء مجلس الإدارة.

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صرح كوزو تاشيما خلال البيان الذي نشره الاتحاد الياباني بأن لديه شعوراً قوياً بالمسؤولية والعزم، ويعتزم خوض هذا التحدي من أجل أن يصبح "فيفا" مؤسسة أكثر نزاهة وموثوقية، وأن يؤدي دوراً أكبر في تطوير كرة القدم حول العالم. وحدد أولوياته في السباق الانتخابي، مؤكداً على ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية داخل الاتحاد الدولي، معتبراً هذا الجانب الأساس الذي يجب تحقيقه أولاً قبل طرح سياسات ومبادرات متنوعة.

منافسة قوية واستراتيجيات مستقبلية

يواجه إنفانتينو منافسة شديدة من عدة شخصيات أعلنت رغبتها في خوض الانتخابات، من بينهم رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو، والمدافع الدولي السويسري السابق رامون فيغا. وكان إنفانتينو قد تعرض لانتقادات على خلفية مقترح لم يكتب له النجاح، يتعلق باستقطاب مستثمرين من القطاع الخاص إلى كيان تجاري جديد تابع لـ"فيفا"، يمتلك حقوقاً مرتبطة بمسابقاته، بما فيها كأس العالم.

أعلن فيليب ديالو، الذي دخل السباق بدعم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عزمه التواصل مع تاشيما من أجل "توحيد الجهود" في مواجهة إنفانتينو. وأكد كوزو تاشيما أنه لم يكشف بعد عن أسماء الاتحادات الخمسة التي دعمته، لكنه سيعلنها لاحقاً، مشيراً إلى حاجته لإعداد استراتيجية واضحة وبرنامج انتخابي يمكنه من عرض أفكاره وإقناع الاتحادات الوطنية بدعم ترشحه.