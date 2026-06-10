كوريا الجنوبية تشدد الرقابة على سوق العملات بعد تدهور الوون

أطلقت كوريا الجنوبية أول عمليات تفتيش مشتركة لبنوك صرف العملات الأجنبية الكبرى منذ 14 عامًا في محاولة لاستقرار سوق العملات ووقف التلاعب Potentially amid sharp decline of the South Korean won to its lowest level since 2009.

صعدت كوريا الجنوبية من إجراءاتها لحماية الوون ، فانتقلت من اجتماع طارئ عقد في نهاية الأسبوع وتحذيرات من ال مضاربة إلى أول عمليات تفتيش مشتركة لبنوك صرف العملات الأجنبية الكبرى منذ 14 عامًا.

ووفقًا لبيان مشترك، سيبدأ بنك كوريا المركزي وهيئة الرقابة المالية عمليات تفتيش ميدانية ومكتبية لبنوك صرف العملات الأجنبية الكبرى يوم الأربعاء لتحديد ما إذا كانت هذه المؤسسات تُمارس تداولًا يهدد استقرار سوق صرف العملات الأجنبية. وستتحقق السلطات مما إذا كان المشاركون في السوق قد حاولوا التلاعب بأسعار الصرف أو تثبيتها لتحقيق مكاسب غير مشروعة لأنفسهم أو لأطراف ثالثة. وتؤكد هذه الإجراءات الأخيرة عزم الحكومة على دعم الوون، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009 الأسبوع الماضي.

وقد تعرضت العملة لضغوط نتيجة بيع المستثمرين الأجانب للأسهم المحلية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي أثرت سلبًا على معنويات المستثمرين بشكل عام. في حين أن ضعف العملة قد يعزز القدرة التنافسية للصادرات، إلا أن الانخفاض السريع في قيمتها يزيد من مخاطر التضخم المستورد، وتدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، وعدم استقرار الأسواق المالية بشكل عام.

قال تشوي جيمين، الخبير الاقتصادي في شركة هيونداي موتور للأوراق المالية: "أرى في هذا محاولة لغرس مزيد من الحذر في سوق كانت تفتقر سابقًا إلى خط أحمر واضح". وأضاف: "مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الوون إلى ما فوق 1500، يبدو أن التباين عن المؤشرات الاقتصادية الأساسية مدفوع بشكل متزايد بعوامل نفسية السوق. في مثل هذه الظروف، تُعد السلطات الجهة الوحيدة القادرة فعليًا على كبح جماح هذه التوقعات".

وأضاف أن الإجراءات الأخيرة قللت من احتمالات وصول سعر صرف الدولار مقابل الوون إلى 1600، كما كان يخشى البعض في السوق. واستأنف الوون ارتفاعه يوم الأربعاء، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.9% ليصل إلى 1514.30 مقابل الدولار. وقد ارتفعت قيمة العملة بأكثر من 2% حتى الآن هذا الأسبوع. مع ذلك، لا تزال الروبية الهندية من بين أسوأ العملات أداءً في آسيا، إذ انخفضت بنسبة 5.3% هذا العام، ولا تتفوق عليها سوى الروبية الإندونيسية والروبية الهندية.

تأتي هذه التفتيشات عقب اجتماع طارئ عقدته السلطات في 7 يونيو/حزيران، وتُمثل تحولاً من التحذيرات الشفهية إلى الرقابة المباشرة على مكاتب التداول في البنوك. وصرح مسؤولون يوم الثلاثاء بأنهم سيشددون الرقابة على المضاربة في تداول العملات الأجنبية، وسيبدأون عمليات التفتيش هذا الأسبوع. وأوضح البيان أن البنوك التي يثبت انتهاكها للوائح خلال عمليات التفتيش ستواجه عقوبات صارمة بموجب القوانين ذات الصلة.

وأعلنت هيئة الرقابة المالية يوم الثلاثاء أنها ستُشدد مؤقتًا مراجعة مراكز العملات الأجنبية للبنوك الكبرى، لتصبح أسبوعية أو يومية بدلاً من الجدول الشهري الحالي





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