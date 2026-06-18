كوريا الجنوبية ضحية تجسس بطائرة مسيرة خلال تحضيرات مونديال 2026

اكتشاف طائرة مسيرة فوق معسكر المنتخب الكوري الجنوبي أثناء الاستعداد لمباراة حاسمة ضد المكسيك في كأس العالم 2026، وإسقاطها بواسطة الجيش المكسيكي، amidst توترات سابقة مع وسائل الإعلام.

قبل أن ينتهي الجدل بشأن المقاعد الفارغة في مباراة كوريا الجنوبية ومنتخب التشيك في المونديال، ورغم تبريرات الاتحاد الدولي لكرة القدم التي يراها كثيرون غير مقنعة، وجد منتخب كوريا الجنوبية نفسه مرة 다시، حيث كشفت وسائل إعلام عالمية أن المنتخب الكوري الجنوبي كان ضحية واقعة تجسس خلال الاستعدادات لمواجهة منتخب المكسيك، أحد مستضيفي بطولة كأس العالم 2026 ، في مباراة حاسمة لصدارة المجموعة الأولى.

وأكدت المصادر أن المنتخب اكتشف طائرة مسيرة "درون" تحلق فوق ملعب التدريبات أثناء التحضير، وأضافت أن الطائرة رصدت وهي تحلق فوق مقر المعسكر لفترة قبل أن يعترضها الجيش المكسيكي ويُسقطها. علّق المدير الفني هونغ ميونغ بو قائلًا: "لا يبدو أن الأمر سيؤثر على خططنا أو علينا، لكنها واقعة مؤسفة، خاصة أنها حدثت خلال التدريب الرئيسي لمباراة مهمة جداً في بطولة كبيرة".

هذه الواقعة تضيف المزيد من الجدل حول المنتخب الكوري الجنوبي، بما في ذلك مقاطعة اللاعبين لوسائل الإعلام بعد تسريب صوتي لصحافيين يسخرون من النجم سون هيونغ مين، وربطها بوقائع تجسس سابقة طالت منتخبات أخرى في بطولات كبرى





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كوريا الجنوبية تجسس طائرة مسيرة كأس العالم 2026 المنتخب الكوري

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