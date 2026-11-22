كشفت بيانات رسمية عن تصدر كوريا الجنوبية للمرتبة الرابعة عالمياً في الصادرات لعام 2024 بارتفاع تجاوز تريليون دولار، متفوقة على هولندا بفضل قطاع أشباه الموصلات.

أكدت التوقعات الاقتصادية الرسمية أن كوريا الجنوبية ستحتل المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة الصادرات خلال العام الجاري، محققة رقماً قياسياً جديداً يتجاوز تريليون دولار أمريكي سنوياً لأول مرة في تاريخها الاقتصادي.

وجاء هذا التميز في التصنيف العالمي بفضل الزخم القوي الذي شهدته الصادرات الكورية الجنوبية، خاصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، مما جعل من الممكن تجاوز الحدود المالية الضخمة التي كانت تعتبر سابقاً حاجزاً مستحيلاً لدول آسيوية خارج النخبة الصناعية التقليدية.

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أهمية قطاع أشباه الموصلات في الصادرات

يُعد قطاع أشباه الموصلات العمود الفقري لهذا الإنجاز الاقتصادي، حيث أشارت التقارير إلى أن استبعاد هذا القطاع الحيوي من الحسابات سيؤدي فوراً إلى تراجع التصنيف العالمي لكوريا الجنوبية من المرتبة الرابعة إلى المركز الثامن.

يعكس هذا الاعتماد الكبير على تقنيات الرقائق الإلكترونية حساسية الاقتصاد الكوري الجنوبي للتقلبات العالمية في سلاسل التوريد التقني، ويبرز دور الشركات الكبرى في دفع عجلة النمو التصديرى خلال النصف الأول من العام الحالي.

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مقارنة مع المنافسين الدوليين الرئيسيين

وتضمنت البيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، التي غطت الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو، أن بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية 595.3 مليار دولار، محتلة بذلك المركز الخامس مؤقتاً خلف الصين والولايات المتحدة وألمانيا وهولندا.

وحلت الصين في الصدارة بتصدير قدره 2.52 تريليون دولار، تليها الولايات المتحدة بـ1.43 تريليون دولار، ثم ألمانيا بـ1.11 تريليون دولار، بينما سجلت هولندا صادرات بقيمة 627.7 مليار دولار، ما جعل اللحاق بها تحدياً كبيراً أمام بيونغ يانغ.

نمو الصادرات وتأثير سبتمبر القياسي

وتفوقت كوريا الجنوبية في نهاية العام على هولندا بفضل التسارع الحاد في نمو الصادرات بعد شهر يوليو، حيث سجلت البلاد رقماً قياسياً شهدياً في سبتمبر بلغ 120.9 مليار دولار، مما أدى إلى تغيير موازين القوة التجارية بشكل سريع.

واكتمل هذا التفوق في 19 نوفمبر الجاري، عندما تجاوزت إجمالي صادرات البلاد حاجز التريليون دولار، لتصبح رابع دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز الكبير بعد كل من الولايات المتحدة وألمانيا والصين، مما يعكس مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات.

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التوقعات النهائية للأداء التجاري

وقالت وزارة التجارة والصناعة والموارد إن إجمالي الصادرات لهذا العام من المتوقع أن يصل إلى 1.17 تريليون دولار، وهو ما يؤكد بشكل قاطع احتفاظ البلاد بالمركز الرابع عالمياً، متفوقة بذلك بشكل نهائي على هولندا في المعركة التجارية.

وتعكس هذه الأرقام الدقيقة قدرة الاقتصاد الكوري على التكيف والتوسع في الأسواق العالمية، مع الحفاظ على حصته التنافسية في القطاعات عالية التقنية التي تعتمد عليها دول عديدة في استراتيجياتها الصناعية المستقبلية.