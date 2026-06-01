منحت الجامعة الوطنية الكورية ماجد العصيمي درجة الدكتوراه الفخرية في الإدارة كتتويج لجهوده في تطوير الحركة البارالمبية الآسيوية والعالمية، في إنجاز يعكس الريادة الإماراتية المستمرة في تمكين أصحاب الهمم.

منحت الجامعة الوطنية الكورية ماجد العصيمي ، عضو مجلس دبي الرياضي ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية والمدير التنفيذي لنادي دبي ل أصحاب الهمم ، درجة الدكتوراه الفخرية في الإدارة تقديراً لجهوده البارزة في تطوير الحركة البارالمبية و رياضة أصحاب الهمم على مستوى آسيا والعالم.

وقد أهدى العصيمي هذا التكريم إلى قيادة الدولة الرشيدة وإلى أسرته، معتبراً إياه محطة مهمة في مسيرته المهنية تتوج مسيرة تمتد لأكثر من ربع قرن من العطاء في مجال الرياضة البارالمبية. وشدد العصيمي على أن هذه الجائزة تعزز الريادة الإماراتية المستمرة في دعم وتمكين أصحاب الهمم، مؤكداً أن قيادة الدولة وفرت كل سبل الدعم لتحقيق طموحات هذه الفئة.

وأشاد رئيس الجامعة الوطنية الكورية تشا وو كيو بجهود العصيمي وقيادته الملهمة، مبيناً أن ذلك serves كمصدر إلهام للطلبة والكادر التعليمي ويعزز فرص التعاون في مجالات تعليم الرياضات البارالمبية والتعليم الدامج. بدوره وصف رئيس اللجنة البارالمبية الكورية جين ووان جونغ العصيمي بالقائد الاستثنائي الشغوف بإيصال رسالة أصحاب الهمم إلى العالم، مشيراً إلى أن الدكتوراه الفخرية هي حصاد سنوات من العمل المؤثر.

كما أكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم أن القيادة الرشيدة جعلت تمكين أبناء الوطن منهجاً راسخاً، ورفعت من شأن أصحاب الهمم وحولت التحديات إلى فرص للتميز، مبيناً أن نجاح العصيمي يؤكد المكانة المتقدمة التي وصل إليها أصحاب الهمم في الإمارات والآسيوية. ويبرز هذا التكريم الدولي الدور المحوري للامارات في قيادة movement أصحاب الهمم عالمياً، ويسهم في تعزيز التعاون الدولي في المجال الرياضي والاجتماعي





