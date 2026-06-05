كوري جنوبي: البلاد حققت ثاني أكبر فائض شهري في الحساب الجاري في أبريل

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الجمعة أن البلاد حققت ثاني أكبر فائض شهري في الحساب الجاري في أبريل مدفوعا بصادرات قوية من أشباه الموصلات. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن فائض الحساب الجاري بلغ 29ر28 مليار دولار في الشهر الماضي بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 93ر37 مليار دولار المسجل في مارس.

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الجمعة أن البلاد حققت ثاني أكبر فائض شهري في الحساب الجاري في أبريل مدفوعا بصادرات قوية من أشباه الموصلات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن فائض الحساب الجاري بلغ 29ر28 مليار دولار في الشهر الماضي بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 93ر37 مليار دولار المسجل في مارس، وفقا لبيانات بنك كوريا المركزي. ويمثل الرقم ارتفاعا حادا من 51ر4 مليارات دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وثاني أكبر فائض شهري على الإطلاق بعد رقم شهر مارس.

وسجلت البلاد فائضا في الحساب الجاري شهريا منذ مايو عام 2023، مما مدد سلسلة المكاسب إلى 36 شهرا متتاليا، وهو ثاني أطول سجل في التاريخ. وفي عام 2025، سجلت البلاد أكبر فائض سنوي لها على الإطلاق عند 05ر123 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 1ر105 مليارات دولار الذي تم تسجيله في عام 2015.

وحقق حساب السلع فائضا قدره 88ر33 مليار دولار في أبريل، مسجلا ثاني أعلى رقم على الإطلاق، حيث قفزت الصادرات بنسبة 5ر54% على أساس سنوي إلى 59ر90 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بمقدار 1ر16% إلى 7ر56 مليار دولار. وقفزت صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات بمقدار 9ر125 % على أساس سنوي بما في ذلك زيادة بنسبة 4ر171% في الرقائق وارتفاع بنسبة 3ر411 % في ملحقات الحاسوب.

وسجل حساب الخدمات عجزا قدره 42ر2 مليار دولار، ما يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة مدفوعات خدمات الأعمال الأخرى. وحقق حساب الدخل الأولي، الذي يشمل أجور العمال الأجانب بالإضافة إلى أرباح الأسهم والفوائد من الخارج، عجزا قدره 53ر2 مليار دولار في الشهر الماضي بسبب زيادة توزيعات الأرباح. وفي الحساب المالي، ارتفعت الأصول الصافية بمقدار 46ر25 مليار دولار في أبريل مع تقلص الزيادة مقارنة مع الشهر الذي سبقه عند 99ر36 مليار دولار





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كوري جنوبي حساب جاري فائض أشباه موصلات تكنولوجيا المعلومات

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طقس الغد صحو إلى غائم جزئياأبوظبي في 11 أكتوبر / وام / توقع ' المركز الوطني للأرصاد ' أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهارا. و الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم / س تصل إلى 40 كم / س أحياناً على البحر.. وموج البحر في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:57 والمد الثاني عند 18:20 و الجزر الأول عند الساعة 34:13 والجزر الثاني عند الساعة 04:15. و الموج في بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند 17:31 والمد الثاني عند الساعة 07:05 و الجزر الأول عند الساعة 12:21 والجزر الثاني عند الساعة 00:04 . فيما يلي بيان بدرجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى و الصغرى المتوقعة غدا : المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 36 27 85 20 دبــي 36 27 80 20 الشارقة 37 28 85 25 عجمان 37 28 85 30 أم القيوين 35 25 85 35 رأس الخيمة 37 25 75 20 الفجيرة 35 27 70 35 العين 39 25 75 10 ليوا 38 25 85 20 الرويس 35 29 85 30 السلع 37 28 80 35 دلما 37 30 70 30 طنب الكبرى 36 29 80 40 طنب الصغرى 36 29 80 40 أبو موسى 36 29 80 40

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الطقس المتوقع غداأبوظبي في 21 مايو / وام / يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً شرقاً وشمالاً، وحارا نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم / س. الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 08:24 والمد الثاني عند 22: 34 والجزر الأول عند الساعة 15:35 والجزر الثاني عند الساعة 04:27 . بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 18:14 والمد الثاني عند الساعة 07: 11 ..والجزر الاول عند الساعة 11:36 والجزر الثاني عند الساعة 00:56 . فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.. المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 43 29 90 20 دبي 41 29 90 25 الشارقة 42 27 80 25 عجمان 40 28 80 30 أم القيوين 42 25 80 25 رأس الخيمة 42 27 80 20 الفجيرة 40 32 70 15 العين 46 30 40 10 ليوا 47 24 70 10 الرويس 42 25 85 20 السلع 43 26 70 15 دلما 39 29 80 30 طنب الكبرى 37 28 85 25 طنب الصغرى 37 28 85 25 أبو موسى 37 28 85 25 . - مل -.

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طقس الغد حار نهاراً رطب ليلاًأبو ظبي في 4 يونيو / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً و غائما جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وحاراً نهاراً ورطباَ ليلاً وصباح الباكر مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. و اوضح المركز في بيانه اليومي ان حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم / س.. ويكون الموج فيالخليج العربي خفيفا سيحدث المد الأول عند 08:57 والمد الثاني عند 22:34 و الجزر الأول عند الساعة 15:28 والجزر الثاني عند الساعة 05:12.. وفي بحر عمان يكزن الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 18:28 والمد الثاني عند الساعة 07:49 و الجزر الأول عند الساعة 12:21 والجزر الثاني عند الساعة 01:27. و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 44 27 95 20 دبــي 42 28 95 15 الشارقة 43 26 90 15 عجمان 39 28 95 20 أم القيوين 39 24 90 20 رأس الخيمة 36 28 90 15 الفجيرة 37 31 80 20 العين 48 31 60 10 ليوا 48 25 90 10 الرويس 44 26 90 20 السلع 47 27 80 20 دلما 39 30 90 35 طنب الكبرى 37 29 85 40 طنب الصغرى 37 29 85 40 أبو موسى 37 29 85 40 -مل-

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طقس الغد صحو نهاراً رطب ليلاًأبوظبي في 12 يونيو / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً وغائما جزئياً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف. و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 - 25تصل إلى 40 كم / س.. وسيكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً غرباً و يحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والمد الثاني عند الساعة 02:09 والجزر الأول عند الساعة 09:27 والجزر الثاني عند الساعة 19:40..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:05 و المد الثاني عند الساعة 22:58 و الجزر الأول عند الساعة 17:54 والجزر الثاني عند الساعة 05:48. و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 39 29 80 40 دبــي 38 30 85 20 الشارقة 38 29 85 20 عجمان 37 29 90 15 أم القيوين 37 28 85 20 رأس الخيمة 35 29 85 35 الفجيرة 38 31 80 45 العين 44 26 85 50 ليوا 42 24 85 25 الرويس 36 30 70 25 السلع 37 27 75 15 دلما 35 29 80 20 طنب الكبرى 35 28 85 20 طنب الصغرى 35 28 85 20 أبو موسى 39 29 80 40

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الطقس المتوقع غداأبوظبي في 28 مايو / وام / يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة. الرياح شمالية غربية – جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم / س. الخليج العربي خفيف إلى متوسط يضطرب شمالاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:11 والمد الثاني عند الساعة 00:30 والجزر الأول عند الساعة 18:05 الجزر الثاني عند الساعة 07:32. بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:50 والمد الثاني عند الساعة 20:31 والجزر الاول عند الساعة 15:21 والجزر الثاني عند الساعة 03:29. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.. المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 38 28 70 20 دبي 39 28 75 25 الشارقة 41 27 70 20 عجمان 40 28 75 25 أم القيوين 42 27 80 30 رأس الخيمة 42 27 85 35 الفجيرة 37 33 65 15 العين 45 26 60 10 ليوا 42 26 65 25 الرويس 35 29 70 20 السلع 34 28 70 20 دلما 37 29 75 35 طنب الكبرى 38 29 80 40 طنب الصغرى 38 29 80 40 أبو موسى 38 28 85 35 . - مل -.

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