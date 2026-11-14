كوريا الشمالية تعدل أبعاد علمها الوطني رسمياً

كوريا الشمالية تغير نسبة أبعاد علمها الوطني من 1 إلى 2 إلى 1 إلى 1.65 في تعديل دستوري لأول مرة منذ 1948 ضمن جهود كيم جونغ أون لتشكيل هوية جديدة.

أعلنت كوريا الشمالية رسمياً عن تعديل دستوري تاريخي يمس الرموز الوطنية، حيث تم تغيير نسبة أبعاد العلم الوطني لأول مرة منذ تأسيس النظام في عام 1948، وذلك وفقاً للنصوص المنشورة عبر المنصات الدعائية التابعة ل بيونغ يانغ. جاء هذا الإعلان عبر موقع ناينارا الإلكتروني، حيث حددت المادة 166 من الدستور المعدل النسبة الجديدة لطول وعرض العلم، مما يمثل تغييراً تقنياً بارزاً في التراث البصري للدولة الشيوعية.

التفاصيل التقنية للتعديل الدستوري

تحدد المادة 166 الجديدة الصيغ الهندسية للعلم الكوري الشمالي بدقة، مشيرة إلى أن نسبة ارتفاع العلم إلى عرضه أصبحت 1 إلى 1.65، وهي نسبة مختلفة جذرياً عن النسبة السابقة التي كانت تقارب 1 إلى 2. هذا التعديل الرقمي ليس مجرد تغيير جمالي، بل هو خطوة دستورية رسمية تعكس رغبة القيادة في تحديث الرموز التي تحكم الحياة العامة، حيث تم دمج هذا التغيير ضمن التعديلات الواسعة للدستور الذي يوجه عمل المؤسسات الحكومية والسياسية في البلاد.

Also read 2.2 مليار تصرفات عقارات دبي.. وأرض بـ 180 مليون درهم في الخليج التجاري

المعاني الرمزية للألوان والشكل العام

على الرغم من التغيير في النسب المئوية، بقي التصميم العام للعلم ثابتاً ومتميزاً بشريطين أبيضين رفيعين يفصلان شريطاً أحمر عريضاً في المنتصف عن شريطين أزرقين في الأعلى والأسفل. يحتوي الشريط الأحمر على دائرة بيضاء في أحد طرفيه تضم نجماً حمراء خماسية، وهي عناصر لم تتغير في هذا التعديل. يؤكد الدستور أن الشريط الأحمر يرمز إلى دماء المقاتلين المناهضين لليابانيين الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن الحرية والاستقلال خلال الفترة الاستعمارية التي استمرت بين عامي 1910 و1945.

تفسير الرموز الأخرى يحافظ على التوجه الأيديولوجي الحالي، حيث ترمز الدائرة البيضاء والشريطان الأبيضان إلى ولاء الشعب الكوري الشمالي لزعيم البلاد ولحزب العمال الحاكم. أما الشريطان الأزرقان فيمثلان الروح الثورية للشعب الذي يكافح من أجل السلام والصداقة والوحدة العالمية، فضلاً عن تأكيد سيادة الدولة على أراضيها، وهي تفسيرات ثابتة تظل سارية المفعول رغم تغيير النسب المادية.

Advertisement

دوافع كيم جونغ أون السياسية

يرى مراقبون وخبراء أن هذا التعديل الدستوري يأتي في وقت يسعى فيه الزعيم كيم جونغ أون بجدية إلى بناء أسلوب حكم خاص وهوية وطنية مميزة له، مع الاحتفاظ ببعض الإرث الذي خلفه أسلافه في السلطة. يشير هذا التحرك إلى رغبة القيادة في صياغة صورة وطنية جديدة تتناسب مع عهد كيم جونغ أون، الذي جاء حاكماً بالتوريث ليكون الجيل الثالث من عائلة كيم التي تدير شؤون البلاد منذ عقود، مما يعكس رغبة في ترسيخ شرعية جديدة.

الأثر المستقبلي على الهوية الوطنية

يظل هذا التعديل الأول من نوعه منذ قيام النظام في عام 1948 مؤشراً على أن التغييرات في الرموز الوطنية قد تتبعها تحديثات أخرى في الهيكل الإداري والدستوري. لا تزال هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني تحت قيادة جديدة، مع الحفاظ على الاستمرارية التاريخية للدولة. يعكس التغيير في النسبة احتمال أن تكون بيونغ يانغ بدأت في مرحلة جديدة من إعادة تعريف هويتها البصرية والدولية، مما قد يؤثر على التصور الخارجي للنظام في السنوات المقبلة.