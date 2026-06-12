كورتوا يفكر في إنهاء مسيرته الدولية após كأس العالم

حارس مرمى المنتخب البلجيكي تيبو كورتوا يعرب عن احتمال اعتزاله اللعب دوليًا بعد كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أهمية الاعتناء بجسده ووجود جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية.

أبدى حارس مرمى المنتخب البلجيكي تيبو كورتوا ، في تصريحات أدلى بها خلال معسكر المنتخب التحضيري ل كأس العالم 2026، تفكيره الجدي في إنهاء مسيرته الدولية بعد البطولة المقبلة.

وقال كورتوا الذي يبلغ من العمر 34 عاماً ويتمتع بخبرة vastة ضمت 109 مباريات دولية منذ debut عام 2011، إن الوقت قد حان لتسليم الراية لجيل جديد من اللاعبين. وأضاف في المؤتمر الصحفي أنه لا يزال يرغب في مواصلة اللعب لسنوات إضافية، لكن Considerations الخاصة بصحته وجسدهدف他向 الصحفيين بأنه durante الفترات السابقة من الت stopping الدولي، تمكن من الحصول على قسط من الراحة والعمل بهدوء، مما ساعده على تجنب الإصابات.

Однако خلال العام ونصف الماضيين، عانى من بعض المشكلات البدنية الطفيفة والإصابات، ما جعله يفكر أكثر في المستقبل. وأشار إلى أن السماح له بتخطي بعض فترات التوقف الدولي under قيادة المدرب السابق دومينيكو تيديسكو ساهم في تعزيز هذا التفكير. واعترف بأن وجود عائلته في المعسكر يزيد من حدة المشاعر، حيث قد تكون هذه البطولة الأخيرة له.

لكنه أكد في الوقت نفسه أن تحقيق نتائج جيدة في البطولة واستمرار الأجواء الإيجابية داخل المجموعة قد يغير من قراره، مؤكدًا أنه سيناقش الأمر مع المدرب فينسن مانارت والطاقم الطبي. وعبر كورتوا عن حماسه الكبير للمباراة الافتتاحية ضد مصر في سياتل، مشيرًا إلى أنه يشعر بأنه في حالة جيدة جدًا ويسعى للحفاظ على مستواه.

وختم حديثه بالتأكيد على أنه عمل بجد خلال الربيع للعودة من الإصابة العضلية التي تعرض لها، والتي كانت مؤسفة لأنه كان يشعر بأنه في أفضل حالاته، لكنه الآن جاهز للمنافسة





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