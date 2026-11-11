كورتوا يناصر ألونسو ويصف مورينيو بالنضج

حارس ريال مدريد تيبو كورتوا يدافع عن تشابي ألونسو ويعتبر إقالته غير عادلة، بينما يثني على تطور جوزيه مورينيو الشخصي والتدريبي بعد سنوات من العمل معه.

أكد حارس مرمى ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا ، في تصريحات صحفية حديثة، أن قرار إقالة المدرب السابق تشابي ألونسو من تدريب الفريق الملكي لم يكن قراراً منصفاً، مشيداً بشكل كبير بالكفاءات التدريبية التي أظهرها الإسباني خلال فترة ولايته. وأشار الحارس البلجيكي إلى أنه تابع بإعجاب كبير المسيرة التي حققها ألونسو مع باير ليفركوزن الألماني قبل انتقاله لتدريب تشيلسي الإنجليزي، معتبراً أن المدرب يتمتع بقدرات استثنائية تستحق الدعم الكامل.

دفاع كورتوا عن قرار إقالة ألونسو

وصف تيبو كورتوا تشابي ألونسو بأنه مدرب متميز وموهوب، مؤكداً ثقته التامة في قدراته على قيادة تشيلسي نحو النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز. وأوضح الحارس أن إقالة ألونسو بعد خوض 34 مباراة رسمية كانت إجراءً متسرعاً وغير عادل، نظراً لأن المدربين غالباً ما يتحملون العبء الأكبر لمسؤولية النتائج السلبية حتى لو لم يكونوا المسؤولين الوحيدين عن تراجع أداء الفريق.

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أضاف كورتوا أن علاقة ألونسو ببعض لاعبي ريال مدريد لم تكن مثالية في كل المواقف، لكنه شدد على أن المدرب كان يتمتع بعلاقات جيدة ومتينة مع العديد من أفراد الفريق. واعتبر أن هذه الديناميكية الداخلية لا تبرر إنهاء الخدمة بهذه السرعة، خاصة مع وجود مؤشرات قوية على قدرة ألونسو على تطوير الأداء وتحقيق نتائج إيجابية كما حدث مع باير ليفركوزن.

تطور شخصية جوزيه مورينيو

أشاد تيبو كورتوا بالمدير الفني الحالي لريال مدريد جوزيه مورينيو، واصفاً إياه بشخص أكثر هدوءاً ونضجاً مقارنة بالفترة التي عملا فيها معاً سابقاً في تشيلسي الإنجليزي قبل نحو 12 عاماً. كشف الحارس البلجيكي عن واقعة طريفة حدثت خلال كأس العالم الأخيرة التي أقيمت الصيف الماضي، عندما تلقى رسالة من مورينيو لكنه تأخر في الرد عليها لمدة أسبوعين كاملين.

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عزا كورتوا التأخير في الرد إلى عدم معرفته بهوية المرسل في ذلك الوقت، حيث كان على متن طائرة لا تتوافر فيها خدمة الإنترنت، ولم يحتفظ برقم هاتف مورينيو مسبقاً. وبعد هبوط الطائرة، قام الحارس بالاستفسار داخل النادي لمعرفة إذا كان الرقم يعود للمدرب البرتغالي، مما أدى إلى تواصلهما لاحقاً.

تحليل شخصية مورينيو الحالية

قارن كورتوا بين شخصية مورينيو الحماسية والحادّة خلال فترة عملهما المشتركة في تشيلسي، وشخصيته الهادئة والمتزنة حالياً، مؤكداً أنه حافظ على حضوره القوي داخل الفريق مع تقليل حدة التصرفات. أشار الحارس إلى أن النضج الذي اكتسبه مورينيو عبر السنوات ساهم في تحسين بيئة العمل وجعل التعامل معه أكثر راحة وفعالية، مما يعكس تحولاً إيجابياً في أسلوبه القيادي.

أثنى كورتوا أيضاً على زميله الإنجليزي جود بيلينغهام، واصفاً إياه بشخص رائع وصديق جيد ولاعب متميز له أهمية كبيرة لريال مدريد. سلط الضوء على دور بيلينغهام المحوري سواء في التعامل مع الكرة أو في التحركات الذكية والأدوار الدفاعية، مما يجعله ركيزة أساسية في خطة اللعب الحالية للفريق الملكي.

مستقبل كورتوا الدولي

فيما يتعلق بمستقبله مع منتخب بلجيكا، اعترف تيبو كورتوا بأنه فكر في الاعتزال عقب مشاركه في كأس العالم 2026، لكنه أكد استمرار رغبته في تمثيل بلاده. أوضح الحارس أنه يستمتع بالمشاركة في البطولات الدولية ولا يزال مستعداً للعودة إلى التشكيلة الأساسية إذا طلب منه الجهاز الفني ذلك خلال تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

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شدد كورتوا على أن مكانه في التشكيلة ليس مضموناً، وأنه عليه مواصلة إثبات جدارته وحراسة المرمى بأعلى مستوى. أشار أيضاً إلى أن غيابه عن منافسات دوري الأمم الأوروبية جاء نتيجة تراكم ضغط المباريات وحاجته للراحة، بالإضافة إلى تعرضه لبعض الإصابات وظروف عائلية منها حفل زفاف والده في سبتمبر الماضي.