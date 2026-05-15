كواليس السلطة في بكين: جولة شي جين بينغ مع دونالد ترامب في مجمع تشونغنانهاي السري

تقرير مفصل حول زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مجمع تشونغنانهاي في الصين، مستعرضاً التاريخ الإمبراطوري للموقع ودلالاته السياسية والأمنية كمركز للحكم السري.

في خطوة دبلوماسية تحمل دلالات عميقة تتجاوز مجرد البروتوكول الرسمي، حرص الزعيم الصين ي شي جين بينغ على إظهار أعلى درجات الود والترحاب تجاه نظيره الأمريكي دونالد ترامب ، وذلك من خلال دعوته للقيام بجولة استطلاعية نادرة داخل مجمّع تشونغنانهاي السري الواقع في قلب العاصمة بكين.

هذا المجمع ليس مجرد مقر إداري، بل هو مركز الحكم الفعلي والسرّي في الصين، وهو موقع يحيط به الغموض وتفرض عليه قيود صارمة، مما يجعله يماثل في أهميته ورمزيتة البيت الأبيض في واشنطن أو الكرملين في موسكو. يضم المجمع مكاتب قادة الحزب الشيوعي الحاكم وكبار المسؤولين في الدولة، ولكنه في الوقت ذاته يحمل إرثاً إمبراطورياً عريقاً يمتد لقرون طويلة، حيث كان يُعرف في العصور القديمة بحديقة الأباطرة، وهو ما يضفي على الزيارة صبغة من التقدير الخاص نظراً لسرية المكان ومكانته المرموقة في الوجدان السياسي الصيني.

بالعودة إلى التاريخ، كانت تشونغنانهاي في الأصل حديقة إمبراطورية شاسعة، صُممت لتكون ملاذاً للأباطرة الصينيين الذين كانوا يلجأون إليها للاسترخاء والاستجمام وقضاء أوقات فراغهم بعيداً عن ضغوط العمل الرسمية والقيود الصارمة الموجودة داخل المدينة المحرمة في بكين. ومع تحول الصين من النظام الإمبراطوري إلى الجمهوري في عام 1912، تغيرت هوية المجمع ليصبح مجمعاً رئاسياً. ولكن التحول الجذري حدث بعد انتصار الشيوعيين في الحرب الأهلية الصينية، حيث قرر الرئيس الراحل ماو تسي تونغ تحويل هذا الموقع إلى مركز للسلطة السياسية العليا.

ومن المثير للاهتمام أن ماو تعمد في ذلك الوقت تجنب اختيار المدينة المحرمة لتكون مقراً لمكتبه، وذلك رغبة منه في قطع الصلة الرمزية بين الصين الجديدة ونظامها الإمبراطوري السابق الذي كان يراه رمزاً للاستبداد القديم، كما أن الإقامة في قصر الإمبراطور كانت ستتعارض بشكل صارخ مع أيديولوجية الحزب الشيوعي التي تقوم على مبدأ خدمة الشعب والتواضع والابتعاد عن البذخ الإمبراطوري. منذ ذلك الحين، شهد مجمع تشونغنانهاي عمليات تطوير وتجديد واسعة النطاق، حيث تم هدم بعض الأجزاء وبناء مرافق حديثة شملت مبانٍ مكتبية متطورة وأحواض سباحة ومرافق خدمية، ليمتزج بذلك عبق التاريخ مع متطلبات الإدارة الحديثة.

اليوم، يمتد الموقع على مساحة تصل إلى 1500 فدان، ويحتوي على أجنحة ومعابد قديمة أعيد استخدامها لخدمة أغراض الدولة، ليصبح المجمع رمزاً لنخبة الحزب والسيطرة المركزية. وخلال جولة ترامب، استغل شي جين بينغ هذا التاريخ لتعزيز الفخر الوطني الصيني، حيث أشار إلى الأشجار المعمرة التي تزيّن المجمع، موضحاً أن بعضها يعود إلى نحو 490 عاماً، بل وأكد لترامب وجود أشجار أخرى في زوايا المجمع تجاوز عمرها الألف عام، في إشارة ضمنية إلى استمرارية الحضارة الصينية وقوتها العابرة للأزمان.

أما من الناحية الأمنية، فإن تشونغنانهاي يعد من أكثر المواقع تحصيناً وسرية في العالم. تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة للغاية، حيث تتولى وحدة عسكرية نخبوية ومهمتها الأساسية هي ضمان السلامة الشخصية لكبار قادة الحزب الشيوعي داخل أسوار المجمع. ولا تقتصر السرية على الأرض فقط، بل تمتد إلى الفضاء الرقمي، حيث تُحجب صور الموقع وتفاصيله بشكل كبير على منصات الخرائط الرقمية العالمية لمنع رصد تحركاته أو هيكليته المعمارية بدقة.

وبسبب هذه القيود، فإن عدد القادة الأمريكيين الذين تمكنوا من عبور الجدران الحمراء القديمة التي تفصل المجمع عن ضجيج العاصمة بكين قليل جداً. فقبل نحو ثلاثين عاماً، دخل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش إلى المجمع برفقة الرئيس الصيني آنذاك جيانغ زيمين، بينما كان باراك أوباما آخر رئيس أمريكي يزور الموقع ويلتقي بشي جين بينغ هناك في عام 2014.

وفي سياق متصل، يظهر مجمع تشونغنانهاي كأداة للدبلوماسية الراقية التي يمارسها شي جين بينغ، وهو ما تجلى بوضوح في عام 2024 عندما اصطحب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جولة مماثلة داخل المجمع. وفي تلك الزيارة، تناول الزعيمان الشاي في حدائق المجمع الهادئة وقضيا ساعات طويلة في مناقشات استراتيجية، مما يؤكد أن دعوة القادة الأجانب إلى هذا المكان السري ليست مجرد جولة سياحية، بل هي رسالة سياسية تعبر عن مستوى الثقة والتقارب بين بكين وبين الضيف، وتعكس رغبة الصين في إظهار قوتها الناعمة من خلال دمج التاريخ العريق بالسيطرة السياسية الحديثة في إطار من السرية والهيبة





