كوابيس الهالوين في أوروبا: أندية تواجه أطول سلاسل خسارة

أندية أوروبية تعيش كابوس الهالوين بسلاسل خسارة قياسية. ملقة يتصدر القائمة بإخفاقات متتالية في إسبانيا وأودينيزي وهال سيتي وسندرلاند وأوغسبورغ يواجهون أزمة نتائج حادة.

لم يقتصر جو الرعب المميز لعطلة نهاية الأسبوع التي تسبق عيد الهالوين على الأزياء المرعبة والقصص الشائنة، بل امتد تأثيره السلبي ليغزو ملاعب كرة القدم في القارة العجوز. فقد تعيش مجموعة من الأندية الرياضية الكبرى في الدوريات الخمسة المرموقة في أوروبا كابوساً واقعياً وحقيقياً، حيث يطول انتظارهم بشكل مخيف لتحقيق الانتصارات الحاسمة. وتحولت سلسلة النتائج السلبية المتكررة إلى مصدر قلق كبير وجدي لجماهيرها المتعطشة للنجاح، في وقت تتباين فيه فرص الخروج من دوامة التعثر والانتكاس بشكل ملحوظ بين الفرق المختلفة.

ملقة يتصدر قائمة الإخفاقات الإسبانية

كشف تقرير متخصص رصد أطول سلاسل المباريات التي لم يشهد أي فوز فيها للأندية في الدوريات الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي، مع مراعاة احتساب مباريات الدوري فقط. وتصدرت القائمة أندية ملقة الإسباني، ولهافر الفرنسي، وأودينيزي الإيطالي، إلى جانب سندرلاند وهال سيتي الإنجليزيين وأوغسبورغ الألماني. ويشكل هذا التجمع من الفرق صورة واضحة عن المعاناة المشتركة التي تواجهها النخبة الأوروبية في الموسم الحالي.

Also read حاكم كاليفورنيا يحذر من احتمال مصادرة بطاقات الاقتراع من قبل الإدارة الأمريكية

يتصدر نادي ملقة قائمة الأندية الأكثر معاناة وتأثراً بالأزمة، بعدما عجز الفريق الأندلسي، العائد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، عن تحقيق أي فوز في أول عشر مباريات له هذا الموسم. يقبع الفريق حالياً في قاع جدول الترتيب، ورغم أن الفريق خرج بنقطة واحدة على الأقل في نصف مبارياته العشر، فإن ذلك لم يخفف من حجم الأزمة الاقتصادية والفنية. فشل الفريق في تحقيق الانتصار منذ بداية الموسم، لتتحول انطلاقته إلى سلسلة من الإخفاقات التي تضعه مبكراً تحت ضغط صراع البقاء الشديد.

كوابيس لوهافر وأودينيزي في فرنسا وإيطاليا

لا يبدو الوضع أفضل كثيراُ بالنسبة إلى نادي لوهافر الفرنسي، الذي أمضى ثماني جولات من دون تحقيق أي انتصار، مكتفياً بحصد نقطتين فقط. يقبع الفريق في المركز الأخير بالدوري الفرنسي، وزادت الهزائم الأربع المتتالية من تعقيد موقف الفريق قبل أن يستضيف باريس سان جيرمان في مواجهة بدت صعبة للغاية. فاجأ لوهافر ضيفه بالتقدم بهدف مبكر وأشعل آمال جماهيره في إنهاء سلسلة الإخفاقات، ولكن المفاجأة لم تكتمل إذ قلب باريس سان جيرمان النتيجة وفاز بهدفين مقابل خمسة.

Advertisement

امتدت سلسلة غياب لوهافر عن الانتصارات إلى تسع مباريات، ورفع عدد هزائمه المتتالية إلى خمس، لتتحول ليلة الهالوين إلى كابوس جديد للفريق الفرنسي. وفي إيطاليا، يعيش نادي أودينيزي فترة صعبة، بعدما بدأ الموسم بحصد أربع نقاط في أول جولتين، قبل أن يدخل في سلسلة من ست هزائم متتالية. أفقدت هذه السلسلة الفريق توازنه وأعادته إلى دائرة الخطر، وشهدت صفوف الفريق انضمام النمساوي ديفيد ألابا، نجم ريال مدريد وبايرن ميونيخ السابق، بعد فترة من البحث عن نادٍ جديد.

تعرض ديفيد ألابا للإصابة خلال مشاركته الثانية في الدوري الإيطالي، ليكون جزءاً من مشهد المعاناة الذي يحيط بالفريق الإيطالي. نجح أودينيزي في إيقاف نزيف الهزائم مؤقتاً، بعدما تعادل سلبياُ مع بارما في منتصف الأسبوع، لكنه لا يزال بعيداً عن طريق الانتصارات. يواجه الفريق اختباراً صعباً أمام روما، صاحب المركز الثالث، في ظل وجوده بالمركز قبل الأخير في جدول الترتيب، مما يزيد من حدّة الضغوط عليه.

أزمة النتائج في الدوري الإنجليزي

في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتقاسم سندرلاند وهال سيتي المركز الرابع في قائمة الانتظار الطويل للفوز، بعدما فشل كل منهما في تحقيق الفوز خلال آخر ست مباريات. بدأ هال سيتي الموسم بانتصارين، لكنه اكتفى بعدهما بأربع نقاط من ست مباريات. ورغم تراجع نتائجه، لا يزال الفريق يحتل المركز العاشر، ما يمنحه مساحة أكبر للتعامل مع الأزمة مقارنة بمنافسه سندرلاند الذي يعاني من ضغوط أكبر.

يأمل نادي هال في استعادة نغمة الانتصارات خلال مواجهة إبسويتش تاون، الصاعد معه إلى الدوري الممتاز، في مباراة تمثل فرصة لإنهاء سلسلة التعثر واستعادة أجواء الاحتفال. أما سندرلاند، فتبدو أزمتهم أكثر حدة، بعدما حقق فوزاً واحداً فقط في الدوري، مقابل خمس هزائم، ليجمع خمس نقاط ويحتل المركز العشرين والأخير. ينتظر الفريق اختباراً مباشراً أمام كوفنتري سيتي، صاحب المركز قبل الأخير، في مواجهة تحمل أهمية مضاعفة للفريقين في صراع الهروب من القاع.

Advertisement

اوغسبورغ ومونشنغلادباخ في المعركة الألمانية

في الدوري الألماني، يظهر نادي أوغسبورغ بصورة مفاجئة ضمن قائمة الأندية التي طال انتظارها للفوز، بعدما عجز عن الانتصار في آخر خمس مباريات. رغم بدايته القوية للموسم بفوزين متتاليين، اكتفى الفريق البافاري بثلاثة تعادلات وهزيمتين في مبارياته الخمس التالية. بدأت سلسلة التعثر بخسارة مؤلمة أمام فيردر بريمن، بعدما فرط في تقدمه بهدفين نظيفين، وخسر المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يملك أوغسبورغ فرصة لإنهاء هذه السلسلة خلال مواجهة فرايبورغ على ملعبه في عطلة الهالوين، لكن تعثره مجدداً سيضعه أمام اختبار أصعب قبل فترة التوقف الدولي، عندما يحل ضيفاً على لايبزيغ، أحد أقوى الفرق على أرضه. وفي المقابل، نجح نادي بوروسيا مونشنغلادباخ في تفادي سيناريو أكثر رعباً، بعدما كان مهدداً بتحقيق رقم سلبي تاريخي في الدوري الألماني، يتمثل في خسارة مبارياته السبع الأولى على التوالي.

أنقذ الفريق نفسه بفوز خارج ملعبه على شتوتغارت في الجولة السابعة، قبل أن يعزز معنوياته بالتأهل إلى دور الستة عشر من كأس ألمانيا. أما شالكه، فتنتقل إليه أجواء الهالوين بصورة مختلفة، بعدما غاب عن الانتصارات في آخر أربع مباريات بالدوري، وودع كأس ألمانيا بالخسارة أمام دينامو دريسدن، أحد أندية الدرجة الثانية. زادت معاناتهم الهجومية من صعوبة موقفه، بعدما سجل أربعة أهداف فقط في أول سبع مباريات، ولم ينجح في هز الشباك سوى خلال مباراتين.