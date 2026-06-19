كندا تحقق فوزاً تاريخياً على قطر بـ6-0 في كأس العالم وتقترب من التأهل

حقق منتخب كندا انتصاراً ساحقاً على قطر بنتيجة 6-0 في إطار كأس العالم، مع إصابة مثيرة للقلق للاعب وسط إسماعيل كونيه الذي غادر الملعب على محفة، وطرد لاعبين من قطر، ليقترب المنتخب الكندي من التأهل إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخه.

حقق منتخب كندا انتصاراً تاريخياً كبيراً على منتخب قطر بنتيجة 6-0 ضمن منافسات كأس العالم ، في مباراة جمعتهما في فانكوفر ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

سجل أهداف كندا كل من كايل لارين في الدقيقة 16، وجوناثان ديفيد الذي أحرز ثلاثية في الدقائق 29 و45+3 و90+2، والبديل نايثن صليبا في الدقيقة 64، بالإضافة إلى هدف عكسي سجله المدافع القطري محمد مناعي في الدقيقة 75. shameful injury marred Canada's celebration after midfielder Ismaël Koné was stretchered off in the 51st minute following a strong challenge from Qatari player Assim Madibo. Koné, who plays for Italian club Sassuolo, clutched his left leg in pain and had to leave the field on a stretcher while breathing through an oxygen mask.

The incident initially resulted in a yellow card for Madibo, but after a VAR review, the referee upgraded it to a red card, sending him off. This followed an earlier red card for Qatar's Hamam Amin in the first half at the 33rd minute, forcing Qatar to finish the match with only nine players. Canada capitalized on the numerical advantage, scoring three more goals.

The victory puts Canada on the brink of qualifying for the knockout stages for the first time in its history, needing only a draw against Switzerland in its final group match to top the group. The match was attended by Canadian Prime Minister Justin Trudeau, who supported his team from the stands. Despite the win, concern remains over Koné's injury, which cast a shadow over the historic achievement





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كأس العالم منتخب كندا منتخب قطر إسماعيل كونيه جوناثان ديفيد فانكوفر تصفيات المجموعة الثانية إصابة طرد VAR

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