كندا تحقق أول نقطة في تاريخها بكأس العالم بتعادل مثير مع البوسنة

تعادل منتخب كندا 1-1 مع البوسنة والهرسك في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من كأس العالم، محققًا أول نقطة في تاريخه بالبطولة.

حقق منتخب كندا أول نقطة في تاريخه ببطولة كأس العالم ل كرة القدم بعد تعادله المثير 1-1 مع منتخب البوسنة والهرسك في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات.

المباراة التي جرت في تورونتو شهدت تقدم البوسنة بهدف لجوفو لوكيتش في الدقيقة 21، قبل أن يعدل كايل لارين النتيجة للمنتخب الكندي في الدقيقة 78. بهذا التعادل حصل كل من كندا والبوسنة على نقطتهما الأولى في المجموعة التي تضم أيضًا قطر وسويسرا، اللذين يلتقيان في الجولة الأولى. منتخب كندا سيواجه قطر في الجولة الثانية، بينما تلعب سويسرا ضد البوسنة.

知らせ,c"此前加拿大在1986年和2022年两次参加世界杯时曾遭遇六连败。 هذا التعادل يمثل نقطة تحول كبرى للمنتخب الكندي الذي عانى في مشاركاته السابقة، حيث خسر جميع مبارياته الست في النسختين الماضيتين بالمكسيك وقطر. الآن، وبعد هذه النتيجة الإيجابية، يمتلك الفريق الأمل في المنافسة على的能力突破小组赛阶段。同时，波斯尼亚和黑塞哥维那也获得了其在本届世界杯上的首个积分。两队在比赛后均对自己能够取得积分感到满意，尤其是加拿大在主场球迷面前展现了顽强的斗志。 المجموعة الثانية الآن تصبح مفتوحة على جميع الاحتمالات بعد تعادل كندا والبوسنة. هذا يعني أن_match_ Qatar وSwitzerland في المباراة الأولى سيكون لها تأثير كبير على توزيع النقاط.

Fanfare surrounding Canada's first-ever World Cup point reached fever pitch in Toronto, with streets celebrating long into the night. 这项成就不仅对球员意义重大，也激励了整个国家的足球发展





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كأس العالم منتخب كندا البوسنة والهرسك المجموعة الثانية كرة القدم

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