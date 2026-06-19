كندا تسحق قطر 6-0 وتقترب من التأهل، وسويسرا تهزم البوسنة 4-1

حققت كندا فوزها الأول في كأس العالم 2026 على قطر المنقوصة، بينما تغلبت سويسرا على البوسنة في مباريات مثيرة بالمجموعة الثانية.

في مباراة مثيرة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم 2026، حققت كندا فوزها الأول في تاريخ مشاركاتها الثلاث في البطولة، وذلك بعد أن سحقت قطر بسداسية نظيفة على ملعب فانكوفر.

المباراة شهدت أحداثاً دراماتيكية، حيث اضطرت قطر لإكمال اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد اثنين من نجومها، مما جعل المهمة صعبة للغاية أمام المنتخب الكندي الذي استغل الفرصة بشكل مثالي. سجل الأهداف الكندية كايل لارين في الدقيقة 16، وجوناثان ديفيد الذي تألق وأحرز ثلاثة أهداف في الدقائق 29 و45+3 و90+2، بالإضافة إلى البديل نايثن صليبا في الدقيقة 64، وهدف عكسي سجله محمد مناعي في مرمى فريقه بالدقيقة 75.

بهذا الفوز الكبير، أصبحت كندا بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من مباراتها الأخيرة ضد سويسرا لتحتل صدارة المجموعة وتتأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني. من جهة أخرى، حققت سويسرا فوزاً مهماً على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة شهدت تألق البديل يوهان مانزامبي الذي سجل هدفين (74 و90)، وروبن فارغاس (84)، والقائد غرانيت تشاكا (90+7 من ركلة جزاء). بينما سجل إرمين مهميتش هدف البوسنة الوحيد في الدقيقة 90+3.

هذا الفريق السويسري عوض تعادله المخيب في الجولة الأولى أمام قطر، ليقترب بشدة من حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، حيث يتصدر الفريقان الكندي والسويسري المجموعة بفارق الأهداف، بينما تحتل البوسنة المركز الثالث بثلاث نقاط، وتتذيل قطر المجموعة بدون نقاط. المدرب الإسباني للمنتخب القطري، خولن لوبيتيغي، عبر عن استيائه من القرارات التحكيمية التي طالت فريقه، معتبراً أن البطاقة الحمراء الأولى كانت غير مستحقة، وأن الهدف الثالث جاء من خطأ واضح.

وأكد لوبيتيغي أن المواجهة المقبلة ضد البوسنة ستكون بمثابة حياة أو موت للفريقين، مشدداً على ضرورة استعادة اللاعبين لجاهزيتهم البدنية والذهنية قبل هذه المباراة المصيرية. وأضاف المدرب أن فريقه لعب أمام منتخب قوي، وتلقى أهدافاً مبكرة جعلت المباراة أكثر صعوبة، لكنه يظل متفائلاً بقدرة فريقه على العودة والتأهل في المباريات المتبقية. هذه النتائج تجعل الجولة الثالثة من المجموعة الثانية حاسمة، حيث ستشهد مواجهات مثيرة بين كندا وسويسرا من جهة، وقطر والبوسنة من جهة أخرى، في صراع شرس على البطاقتين المؤهلتين





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