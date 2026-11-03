كليفلاند كلينك أبوظبي يطلق أول اختبار للكشف عن عدم تحمّل الطعام في الشرق الأوسط

يقدّم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي تقنية تنظير داخلي مجهرية فريدة من نوعها في المنطقة للكشف الدقيق عن الأطعمة المسببة لأعراض الجهاز الهضمي المزمن.

أعلن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي عن إطلاق خدمة تشخيصية مبتكرة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي اختبار متقدم للكشف عن عدم تحمّل الطعام. تعتمد هذه الخدمة على تقنية التنظير الداخلي المجهري المعتمدة من دائرة الصحة - أبوظبي، مما يضع المستشفى في صدارة المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال.

آلية التشخيص الخلوي الفوري

تتيح التقنية الجديدة للأطباء مشاهدة استجابة خلايا الأمعاء لأطعمة محددة بشكل فوري أثناء إجراء الفحص الطبي. خلال العملية، يتم إدخال جزيئات من أطعمة منتقاة بعناية مباشرة إلى الأمعاء الدقيقة للمريض. يستخدم الطبيب منظاراً مزوّداً بتقنية مجهرية لمراقبة التفاعلات الخلوية بدقة عالية، مما يساعد في اكتشاف الأطعمة التي قد لا يتحمّلها جسم المريض.

Also read مصر والسودان: أمننا المائي لا يتجزأ.. ورفض لتحركات إثيوبيا

يُجرى الاختبار تحت تأثير الأدوية المهدئة لضمان راحة المريض، ويستغرق عادة أقل من ساعة واحدة لإكماله. يتضمن الإجراء إجراء تنظير علوي للجهاز الهضمي، وهو مصمم خصيصاً للمرضى الذين يعانون من أعراض مزمنة مرتبطة بتناول الطعام. تشمل هذه الأعراض الانتفاخ المستمر، والإسهال، وألم البطن، والانزعاج الهضمي، وذلك وفقاً لتقييم الطبيب المختص لحالة المريض.

رؤية طبية دقيقة وتحسين جودة الحياة

أكد الدكتور ساشا صيداني، الطبيب الاستشاري في طب الجهاز الهضمي بمعهد أمراض الجهاز الهضمي في كليفلاند كلينك أبوظبي، أن المرضى الذين يعانون من أعراض مزمنة يمضون سنوات طويلة في البحث عن إجابات واضحة لمشاكلهم الصحية. أوضح الدكتور صيداني أن هذه التقنية تمنح الفريق الطبي رؤية لما يحدث داخل الأمعاء على المستوى الخلوي، مما يوفر مستوى من الدقة التشخيصية لم يكن متاحاً من قبل في الممارسات الطبية التقليدية.

Advertisement

من خلال تحديد الأطعمة التي تحفّز أعراض المريض بدقة متناهية، يمكن للفريق الطبي تقديم رعاية فعّالة ومخصصة تسهم في تحسين جودة حياته بدرجة كبيرة. تساعد المعلومات التي يوفرها الفحص على توجيه التوصيات الغذائية واختيار الأطعمة التي يتحمّلها المريض، وتجنّب تلك التي قد تسبّب له الأعراض غير المرغوبة، مما يقلل من المعاناة اليومية.

التحضيرات والتعافي بعد الإجراء

يحدد الفريق الطبي مدى ملاءمة الاختبار لكل مريض بناءً على حالته الصحية، ويوضح تعليمات التحضير للاختبار والتعافي وفقاً لاحتياجات كل حالة فردية. تشمل التحضيرات الأساسية اتباع نظام غذائي منخفض المحتوى من مسببات الحساسية لمدة أسبوعين قبل موعد الفحص. كما يجب على المريض الصيام لمدة ثماني ساعات قبل الخضوع للإجراء لضمان دقة النتائج.

عادةً ما يكون التعافي سريعاً وآمناً؛ إذ يستطيع معظم المرضى معاودة تناول الطعام خلال ساعة من انتهاء الفحص. يمكن للمرضى العودة إلى أنشطتهم المعتادة في اليوم التالي دون حاجة إلى فترة نقاهة طويلة، مما يجعل هذا الإجراء عملياً ومناسباً للحياة اليومية.

تكامل مع الاختبارات التقليدية ومستقبل الرعاية

يأتي هذا الاختبار المتقدم ليكمل اختبارات حساسية الطعام التقليدية، من خلال توفير معلومات إضافية قد تسهم في تحديد الأسباب الكامنة وراء الأعراض التي ربما ظلت مجهولة لسنوات لدى بعض المرضى. يدعم ذلك توجيه الخيارات الغذائية بصورة أكثر استهدافاً واستناداً إلى الأدلة العلمية، ويساعد على وضع خطط رعاية أكثر ملاءمة لاحتياجات المريض الصحية.

Advertisement

يساعد التقييم المتخصص على توجيه الخيارات الغذائية وفق احتياجات المريض الفعلية، والحد من القيود غير الضرورية التي يفرضها البعض بأنفسهم دون توجيه طبي. يضمن ذلك حصول المريض على العناصر الغذائية التي يحتاجها مع الحفاظ على توازن نظامه الغذائي وحياته اليومية. وقد دفع استمرار الأعراض وعدم وضوح أسبابها بعض المرضى سابقاً إلى استبعاد مجموعات واسعة من الأطعمة، مما أثر سلباً على صحتهم.

يواصل كليفلاند كلينك أبوظبي تطوير الطب الدقيق والتشخيص المتقدم، مانحاً المرضى الذين يعانون من أعراض مزمنة وغير مفسرة في الجهاز الهضمي إجابات أكثر وضوحاً. يعزز هذا الإنجاز الدور المتنامي لأبوظبي في رسم مستقبل الرعاية الصحية التخصصية، خاصة بعد أن صنّفته مجلة "نيوزويك" المستشفى الأول في المنطقة في تخصص أمراض الجهاز الهضمي ضمن النسخة الأولى من تصنيفها لأفضل المستشفيات المتخصصة في الشرق الأوسط لعام 2026.