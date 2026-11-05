كليفلاند كلينك أبوظبي تنفّذ أول إجراء تبريد عصبي في الإمارات لعلاج التصلب المتعدد

أعلن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي عن نجاحه في إجراء أول حالة تبريد عصبي في الإمارات، مما يوفر حلاً مبتكراً لتشنجات التصلب العصبي المتعدد ويحقق تحسناً فورياً للمريض.

نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في تنفيذ أول إجراء من نوعه في دولة الإمارات للتبريد العصبي، وذلك بهدف مساعدة مريض مصاب بمرض التصلب العصبي المتعدد على التخفيف من التشنج العضلي البؤري الشديد الذي كان يصيب أطرافه السفلية. يأتي هذا الإنجاز المتميز لتعزيز ريادة المستشفى في مجال الرعاية العصبية المتقدمة ودعم مكانة دولة الإمارات كواحدة من المراكز العالمية الرائدة في تقديم الرعاية الصحية المتطورة.

تفاصيل الإجراء الطبي والتقنية المستخدمة

يُعدّ التبريد العصبي تقنية متقدمة تستخدم البرودة الشديدة لتجميد وظيفة الأعصاب الطرفية مؤقتاً، وهو إجراء طفيف التوغل وموجّه بالتصوير يساعد بشكل فعال على تخفيف الألم والتشنج العضلي في المناطق المستهدفة بدقة عالية. اعتمد أطباء معهد الأعصاب في كليفلاند كلينك أبوظبي هذا النهج الجديد لعلاج علي الزعابي البالغ من العمر 36 عاماً، والذي كان يعاني من تيبس شديد في يديه وساقيه مما أثر بشكل كبير في قدرته على المشي وممارسة أنشطته اليومية الاعتيادية.

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المريض علي الزعابي وشهادته عن التحسن

أوضح علي الزعابي، المريض الذي خضع للإجراء، أن أعراض التصلب العصبي المتعدد أثرت على كل جانب تقريباُ من حياته اليومية على مدار السنوات الاثني عشر الماضية، لا سيما قدرته على المشي بسبب تفاقم التشنج العضلي ومشكلات التوازن. بعد الخضوع للعلاج المبتكر، لاحظ الزعابي تحسناً ملحوظاً وانخفاضاُ في شد العضلات في ساقيه، مما منحه مزيداً من الراحة والثقة في حياته اليومية، وشعر بفرق واضح مع مرور الوقت واستمرار التحسن في حالته الصحية.

الرؤية الطبية والدكتور برنس ثاكار

أشرف على تنفيذ هذا الإجراء الطبي الدكتور برنس ثاكار، طبيب أخصائي في معهد الأعصاب لدى كليفلاند كلينك أبوظبي، الذي أشار إلى أن المريض كان يعاني من تيبس مستمر في الأطراف المصابة ولم يستجب على نحو كافٍ لأساليب العلاج الأخرى التقليدية. أوضح الدكتور ثاكار أن التبريد العصبي يوفر تخليفاً فورياً وممتداً يدوم بين 6 و12 شهراُ، وهي مدة أطول بشكل ملحوظ من العلاجات التقليدية، كما تتميز التقنية بدقتها وفعاليتها العالية في تقديم نتائج سريعة للحالات المتوسطة إلى الشديدة.

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التأثير الإيجابي على خيارات العلاج المستقبلية

يُعدّ التشنج العضلي حالة عصبية شائعة تصيب 30 إلى 50 في المئة من الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد، وكذلك من يتعافون من السكتات الدماغية أو إصابات الدماغ والحبل الشوكي، وغالباً ما تستدعي الاستعانة بخيارات علاجية إضافية مثل العلاج الطبيعي وحقن ذيفان البوتولينوم. يعكس هذا النهج المتطور التزام إمارة أبوظبي بتبني أحدث الابتكارات الطبية التي تحدث تأثيراً ملموساً في حياة المرضى، مما يوسع نطاق خيارات العلاج المتوفرة للحالات المرتبطة بالتشنج العضلي بشكل أوسع وأكثر فعالية.

تعزيز مركز دبي كوجهة طبية عالمية

تتوافق هذه الخطوة مع أهداف الدليل الإرشادي لإدارة مرض التصلب العصبي المتعدد الذي وضعته دائرة الصحة أبوظبي بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتصلب العصبي المتعدد، والذي يدعم التشخيص المبكر واتخاذ قرارات علاجية فعالة تتمحور حول المريض. وبفضل تصنيفه كأفضل مستشفى في دولة الإمارات في تخصص طب الأعصاب ضمن قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات التخصصية في العالم لعام 2027، تواصل كليفلاند كلينك أبوظبي تطوير أساليب علاجية مبتكرة مثل التبريد العصبي لتعزيز جودة الحياة للمرضى.