أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارةGovernment، أن الكلية ستطلق 12 برنامجاً تنفيذياً خلال العام الجاري يركز معظمها على توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز أداء الجهات الحكومية. وأشار إلى أن الكلية تأسست عام 2005 وساهمت في تأهيل أكثر من 37 ألف خريج من برامج التعليم التنفيذي و862 خريجاً أكاديمياً يشغلون مناصب قيادية، كما أصدرت أكثر من 600 بحث تغطي 368 مؤسسة حكومية في 183 دولة.

أعلن الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي ل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ، عن خطط الكلية لإطلاق 12 برنامجاً تنفيذياً خلال العام الجاري، يركز معظمها على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي وتعزيز عملية صنع القرار.

وأوضح المري أن هذه المبادرات تأتي في إطار سعي الكلية لتعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية لمواكبة التحولات المستقبلية ومساندتها في مسيرة التطوير المستدام. وذكّر بأن الكلية، منذ تأسيسها عام 2005، حظيت بدور محوري في تأهيل القيادات وبناء القدرات المؤسسية، حيث تجاوز عدد خريجي برامج التعليم التنفيذي 37 ألف خريج، بينما بلغ عدد خريجي البرامج الأكاديمية 862 خريجاً يشغل الكثيرون منهم مناصب قيادية مؤثرة.

وأضاف أن الكلية نجحت في تطوير شبكة واسعة من القيادات والكفاءات القادرة على نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات داخل مؤسساتهم، كما أن بحوث السياسات التي أصدرتها شملت 368 مؤسسة حكومية في 183 دولة عبر أكثر من 600 إصدار بحثي رئيسي بمشاركة 135 باحثاً و115 شريكاً استراتيجياً. شدد المري على أهمية برامج التعليم التنفيذي كمسار داعم لتطوير العمل الحكومي، موضحاً أن هذه البرامج تربط المعرفة الإدارية الحديثة باحتياجات العمل الفعلية والأولويات الوطنية.

وتطورت هذه البرامج لتشمل موضوعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوكمة المتطورة، مما يعزز جاهزية الجهات الحكومية لتبني نماذج عمل أكثر مرونة وكفاءة. وأشار إلى أن الكلية تركز على إعداد قيادات تمتلك القدرة على استشراف المتغيرات وقيادة التحول المؤسسي في بيئات معقدة ومتغيرة، من خلال تنمية مهارات القيادة الاستراتيجية وإدارة التغيير واتخاذ القرار المبني على البيانات، إضافة إلى تحويل التحديات إلى مبادرات عملية.

كما تعتمد الكلية نماذج تعليمية متقدمة تعتمد على المحاكاة ودراسات الحالة والمشاريع التنفيذية، مما يتيح للمشاركين اختبار أدوات القيادة ضمن سيquis تحاكي الواقع الحكومي. في سياق مواكبة التحولات العالمية، أولت الكلية اهتماماً متزايداً بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحوكمة الذكية، حيث أطلقت برامج متخصصة باللغتين العربية والإlesia بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية ودولية مرموقة.

وبيّن المري أن أرقام الخريجين تتجاوز 37 ألفاً في البرامج التنفيذية و862 في البرامج الأكاديمية، بالإضافة إلى أكثر من 2700 منتسب في المنصة الذكية، مما يعكس توسع منظومة التعلم و Ashe التنوع. وأكد أن هذه الأرقام ليست إحصائية فحسب، بل هي مؤشر على نجاح الكلية في بناء شبكة قيادات كفؤة قادرة على نقل المعرفة ورفع كفاءة الأداء الحكومي، كما تعكس ثقة الجهات في الكلية كمنصة معرفية تدعم تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة إقليمياً ودولياً، مساهمةً في تحقيق أثر تراكمي مستدام في مسيرة التطوير الحكومي





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كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الذكاء الاصطناعي التعليم التنفيذي تطوير الأداء الحكومي صناعة القرار

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