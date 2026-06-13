كلوزه يتوقع تحطيم رقمه القياسي في هدافي كأس العالم بمونديال 2026

يتحدث أسطورة الكرة الألمانية ميروسلاف كلوزه عن احتمال تحطيم رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ كأس世界 خلال النسخة المقبلة من البطولة التي ستشهد توسعة كبيرة في عدد المنتخبات والمباريات، مما يمنح المهاجمين فرصاً أكبر لتجاوز إنجازه.

أكد أسطورة كرة القدم الألمانية ميروسلاف كلوزه أن الرقم القياسي الذي يمتلكه كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم قد يتم كسره خلال نسخة 2026 المقبلة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويرى كلوزه أن التوسعة التاريخية للبطولة والتي تشمل مشاركة 48 منتخباً وارتفاع عدد المباريات ستخلق فرصاً أكبر للمهاجمين لتسجيل أرقام قياسية جديدة، مما يزيد احتمالات معادلة أو تجاوز إنجازه الشخصي البالغ 16 هدفاً. واحد هدافيTournament التاريخيين يوضح أن زيادة عدد المنتخبات والمباريات تعني مزيداً من الفرص التهديفية، ونتيجة لذلك من المتوقع أن يشهد مونديال 2026 تحطيم الرقم القياسي القائم. يتربع كلوزه على قمة هدافي كأس العالم عبر العصور برصيد 16 هدفاً سجلها في أربع بطولات متتالية من 2002 إلى 2014.

ويأتي خلفه مباشرة الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 13 هدفاً، ثم الفرنسي كيليان مبابي بـ12 هدفاً، مما يجعل الثنائي أبرز المرشحين لتحطيم الرقم في النسخة القادمة. وعلى الرغم من أن فقدان هذا الإنجاز الشخصي يعني انتهاء احتكاره للقائمة التاريخية، فإن كلoze أظهر روحاً رياضية عالية عندما أعرب عن تفضيله بأن يكون ميسي هو من يكسر رقمه، تقديراً للمسيرة المميزة التي قدمها قائد الأرجنتين على مدى سنوات.

كان كلوزه قد حطم الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو خلال مونديال 2014 في البرازيل، وتحديداً في مباراة نصف النهائي الشهيرة التي فازت فيها ألمانيا على البرازيل بنتيجة 7-1، حيث سجل هدفاً في تلك المباراة ليصل إلى 16 هدفاً تاريخياً. حالياً يعمل كلوزه كمدرب لنادي نورمبرغ في الدوري الألماني الدرجة الثانية، لكنه يبقى أحد أكثر الشخصيات persuasive في تاريخ البطولة، وصاحب الرقم الذي صمد لأكثر من عشر سنوات، وقد يكون 2026 هو العام الذي يرى سقوط هذا الرقم泰 notable إنجاز على يد جيل جديد من النجوم





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