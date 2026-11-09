كلباء الرياضي الأول يتوج الفائزين في ألعاب متنوعة تحت رعاية الشارقة

تتويج الفائزين في مهرجان كلباء الرياضي الأول برعاية نائب حاكم الشارقة، حيث حصدت فرق البادل تنس وكرة القدم المصغرة وألعاب أخرى الألقاب والأوسمة.

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، اختتمت فعاليات مهرجان كلباء الرياضي الأول الذي نظمته هيئة مجلس الشارقة الرياضي ، ليشهد الختام تكريم الفائزين في منافسات متنوعة ضمّت تسعة ألعاب رياضية ونشاطين مجتمعيين. وقد حضر مراسم التتويج محمد عبيد الحصان ، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي ، و سعيد العاجل ، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة واللجنة المنظمة للمهرجان.

نتائج منافسات البادل تنس وكرة القدم المصغرة

في منافسات لعبة البادل تنس، توج فريق جامعة كلباء بلقب البطل بعد فوزه على فريق قدفع في المباراة النهائية، ليحصد كأس المركز الأول بينما نال فريق فيكتوري تيم الميداليات البرونزية والمركز الثالث. وفي مسابقة كرة القدم المصغرة التي استضافت مباراتي تحديد المراكز والختامية بإشراف اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، نجح فريق الإقامة وشؤون الأجانب "دبي" في حصد لقب البطولة بالفوز على فريق هيئة الطرق والمواصلات دبي، ليحل فريق بنجريف يونايتد في المركز الثالث.

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حضور رموز الرياضة ورعاية المهرجان

شارك في حفل الختام الدكتور سيف أحمد الزعابي، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، والمستشار الدكتور عمر حسن بن حنيفة، والمهندس عادل صالح الحمادي، وعبدالرحمن الدرمكي، مدير المهرجان، لإبراز دور المجلس في دعم الرياضة المجتمعية. وقد أشاد الحضور بتنظيم المنافسات التي شملت تنافساً كبيراً في ألعاب البادل تنس وكرة القدم المصغرة، مما يعكس الاهتمام الكبير بدمج مختلف الفئات العمرية في الحركة الرياضية عبر الإمارة.

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تفاصيل نتائج بطولات كرة القدم والطائرة

سجلت مسابقة كرة القدم لحظات مثيرة، حيث تعادل فريق الحرس الأميري الشارقة مع فريق العود بنتيجة قياسية قدرها خمسة أهداف لكل فريق، فيما حقق فريق الخوير فوزاً ساحقاً على فريق الحميدي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ستة أهداف. وفي مسابقة كرة الطائرة المجتمعية، تغلب فريق هيئة الشارقة للدفاع المدني على فريق البدوي الزحمي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، لينجح فريق جمعية المعلمين في الفوز على منافسه فريق البركان بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

الفعاليات القادمة وتحديات اللياقة البدنية

يستعد المهرجان لإقامة اليوم الخامس الذي يشهد استمرار المباريات في رياضتي كرة القدم وكرة الطائرة المجتمعية، إلى جانب منافسات الألعاب الإلكترونية التي تجذب شريحة واسعة من الهواة. كما ستقام فعاليات تحديات اللياقة المختلفة مثل تحدي نط الحبل وتحدي قلب الإطار، بالإضافة إلى تحدي المدارس ومسابقات مفتوحة على المسرح الرئيسي مفتوحة أمام الجمهور لحضور هذه الأجواء الرياضية المميزة.