كشف أثري جديد في مقبرة بانحسي بمصر يكشف عن خبيئة جنائزية فريدة

وزارة السياحة والآثار المصرية تعلن عن اكتشاف مهم بملعب مقبرة بانحسي بمنطقة المطرية، حيث عثرت بعثة المجلس الأعلى للآثار على خبيئة تشمل أول أثاث جنائزي شبه متكامل بالمنطقة إلى جانب لقى نادرة وأقراط ذهبية محتملة، مما يسلط الضوء على الممارسات الجنائزية في هليوبوليس القديمة.

أعلنت وزارة السياحة وال آثار المصرية عن اكتشاف أثري هام في مقبرة بانحسي بمنطقة آثار المطرية بعين شمس شمال شرق القاهرة، مما يكشف المزيد من أسرار جبانة هليوبوليس العريقة.

يتم الاكتشاف ضمن أعمال الحفائر التي تقوم بها البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، حيث تم العثور على خبيئة أثرية تشمل أول أثاث جنائزي شبه متكامل في المنطقة، بالإضافة إلى مجموعة نادرة من اللقى وأقراط معدنية يُحتمل أنها ذهبية. أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن الكشف يعكس نجاح البعثات المصرية في إعادة قراءة التاريخ الحضاري لهليوبوليس، إحدى أقدم المدن الدينية في العالم القديم، مشيراً إلى أن الاكتشافات الجديدة توفر صورة أوضح عن الحياة والممارسات الجنائزية عبر العصور.

من ناحيته، أوضح هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن التنقيب كشف عن دفنة مشيدة من الطوب اللبن تحتوي على بقايا عظام آدمية، وتحتها خبيئة فريدة تضم أدوات زينة وتمائم مرتبطة بالجنائز. تشمل الاكتشافات مرآة نحاسية، ومكحلتين من مرمر الألباستر مع أغطية وبقايا كحل، ومكحلة من حجر الأوبسديان الأسود النادر. كما عثرت البعثة بقيادة قطب فوزي على إناءين من الفيانس الأزرق الفاتح، أحدهما يحتوي على ستة جعارين منقوشة، بما فيها جعرانان بإطار معدني أصفر يُحتمل ذهبي.

وأضاف محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية القديمة أن الخبيئة ضمت تمائم فيانسيّة من بينها تميمة بطة وتاج الأتف، وأربعة أحجار منها اثنان يُحتمل أنهما عقيق أحمر وردي وأخضر لازوردي، كل thereof بإطار معدني أصفر. كما تم العثور على خمسة أزواج من الأقراط المعدنية الصفراء بقطر يتراوح بين 1.5 و2.5 سم، يُحتمل أنها ذهبية.

أشار عبد البديع أيضاً إلى أن هذا الكشف يمثل استمراراً للموسم الحالي الذي كشف سابقاً عن منشآت جنائزية من الطوب اللبن والحجر الجيري، و تابوتين أحدهما فخاري والآخر من الجص المذهب بنقوش حمراء، وتضمن الأخير رفات مذهبة لشخصية عسكرية وعملة ربما تعود للعصر الروماني، بالإضافة إلى كتل حجرية carrying نقوش هيروغليفية، مما يعزز دراسة التسلسل الزمني للموقع. تكمن الأهمية التاريخية في أن جبانة بانحسي تمثل سجلاً أثرياً حياً يوثق المراحل الزمنية المختلفة للمنطقة، حيث استخدمت للدفن عبر العصور المتأخرة والرومانية والمسيحية.

الموقع جزء أساسي من جبانة هليوبوليس العظيمة المعروفة قديماً باسم أون، المركز الديني لعبادة إله الشمس رع، مما يمنح الاكتشاف أهمية خاصة في دراسة الممارسات الجنائزية والتطور العقائدي والاجتماعي لهذه المدينة المقدسة





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كشف أثري مقبرة بانحسي هليوبوليس المطرية الآثار المصرية

United States Latest News, United States Headlines