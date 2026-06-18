كشف تسريب ضخم لـ56.3 مليون بريد و124 مليون كلمة مرور عبر برمجيات خبيثة

تリング منصة Have I Been Pwned عن إضافة تسريب هائلincludes 56.3 مليون عنوان بريد إلكتروني و124 مليون كلمة مرور تم جمعها من أجهزة مصابة ببرمجيات سرقة المعلومات، مما يستدعي تغيير كلمات المرور وتفعيل المصادقة الثنائية فوراً.

كشفت منصة Have I Been Pwned، وهي خدمة أسترالية متخصصة في تتبع تسريبات البيانات، عن إضافة واحدة من أكبر مجموعات بيانات الاعتماد المسروقة إلى قاعدة بياناتها.

تتضمن هذه المجموعة 56.3 مليون عنوان بريد إلكتروني و124 مليون كلمة مرور تم جمعها من أجهزة مصابة ببرمجيات خبيثة حول العالم. وفقاً للمنصة، تم إدخال هذه البيانات في 15 يونيو، وهي لا تنبع من اختراق单一的公司 أو موقع إلكتروني، بل استخل directly من أجهزة المستخدمين عبر برامج "سرقة المعلومات"، وهي برمجيات خبيثة تستهدف كلمات المرور المحفوظة وبيانات المتصفح وملفات تعريف الارتباط ورموز الوصول وغيرها من المعلومات الحساسة.

وقد جمعت هذه البيانات من مئات الملايين من سجلات السرقة الفردية التي أنشأتها تلك البرمجيات بعد إصابة الأجهزة، مما سمح للباحثين بتحديد 56.3 مليون بريد إلكتروني و124 مليون كلمة مرور تعرضت للسرقة. يسلط هذا الاكتشاف الضوء على تنامي تهديدات سرقة بيانات الاعتماد مباشرة من أجهزة الضحايا، دون الحاجة إلى اختراق الخدمات الإلكترونية التي يستخدمونها.

وقد حثت المنصة المستخدمين على التحقق من ظهور بياناتهم ضمن السجلات المسربة عبر البحث في موقع Have I Been Pwned، وشددت على أهمية تغيير كلمات المرور فوراً في جميع الحسابات المتأثرة. كما أوصى خبراء الأمن السيبراني بتفعيل المصادقة الثنائية كطبقة حماية إضافية لتقليل فرص الوصول غير المصرح به حتى في حالة تسرب كلمات المرور.

ولم تفصح المنصة عن نوع البرمجيات الخبيثة المستخدمة أو الجهة التي حصلت منها على السجلات، لكنها أشارت إلى أن أدوات سرقة المعلومات أصبحت الوسيلة المفضلة بين مجرمي الإنترنت لقدرتها على جمع البيانات الحساسة بصورة خفية. يأتي هذا التطور بعد أشهر من رصد المنصة لمجموعة بيانات ضخمة أخرى تضم 1.3 مليار كلمة مرور ونحو ملياري بريد إلكتروني، مما يعكس اتساع نطاق تهديدات سرقة بيانات الاعتماد واستمرار استغلالها في الهجمات الإلكترونية عالمياً





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تسريب بيانات كلمات مرور برمجيات خبيثة هاف آي بين بوند مصادقة ثنائية

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