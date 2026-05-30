كشف جديد عن أسباب وفاة لودفيج فان بيتهوفن

بعد نحو 200 عام من وفاة الموسيقار الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن، نجح فريق من ال علم اء في كشف تفاصيل جديدة ومفاجئة عن صحته وأسباب وفاته، مستعينين بتحليل الحمض النووي المستخرج من خصلات شعر موثقة تعود إليه.

وتسلط هذه النتائج الضوء على بعض أكثر الألغاز الطبية والتاريخية إثارة للجدل المرتبطة بحياة أحد أعظم المؤلفين الموسيقيين في التاريخ. وتوفي بيتهوفن في مارس عام 1827 عن عمر ناهز 56 عاماً، بعد معاناة طويلة مع مشكلات صحية متعددة أثرت بشكل كبير في حياته اليومية ومسيرته الفنية. شملت هذه المشكلات فقدان السمع تدريجياً، وآلاماً مزمنة في الجهاز الهضمي، إضافة إلى اضطرابات في الكبد ظهرت خلال السنوات الأخيرة من حياته.

ورغم شهرته العالمية وإرثه الموسيقي الضخم، بقيت الأسباب الحقيقية وراء تدهور صحته موضع نقاش بين الأطباء والمؤرخين لعقود طويلة. كما أن بيتهوفن نفسه كان يرغب في أن يفهم الناس طبيعة الأمراض التي عانى منها، إذ ترك وثيقة طلب فيها من المقربين إليه الكشف عن تفاصيل حالته الصحية بعد وفاته. وأجرى باحثون من معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في ألمانيا دراسة جينية نُشرت عام 2023، بهدف البحث عن أدلة تساعد في تفسير الأمراض التي رافقت حياة الموسيقار الشهير.

وظهرت النتائج أن إحدى الفرضيات الشائعة بشأن وفاته لم تكن صحيحة، فخلال السنوات الماضية اعتقد بعض الباحثين أن التسمم بالرصاص ربما لعب دوراً رئيسياً في مرضه ووفاته، استناداً إلى تحليل خصلة شعر نُسبت إليه. غير أن الدراسة الجديدة كشفت أن تلك الخصلة لا تعود إلى بيتهوفن أصلاً، بل إلى امرأة مجهولة الهوية، ما أسقط واحدة من أكثر النظريات تداولاً حول أسباب وفاته.

لكن الدراسة الجديدة قدمت أدلة تشير إلى أن بيتهوفن كان يحمل عوامل وراثية تزيد من احتمالات إصابته بأمراض الكبد، وكشفت عن آثار لعدوى التهاب الكب





