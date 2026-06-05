تستعد البرتغال بقيادة نجمها كريستيانو رونالدو لكأس العالم السادس في تاريخ المنتخب، حيث يأمل الفريق في تحقيق اللقب العالمي لأول مرة على الإطلاق، رغم التحديات التي تواجهه ضمن مجموعةmethyl

يتجه كريستيانو رونالدو نحو المشاركة في كأس العالم السادسة في مسيرته الرياضية، محطماً رقماً قياسياً، مدعوماً بتشكيلة من الزملاء الموهوبين، وتطمح البرتغال لإحراز اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخها.

يُعتبر منتخب المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز المرشح الأبرز للانطلاق من المجموعة الحادية عشرة، التي تضم جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستانParticipating لأول مرة، ثم مواجهة كولومبيا الصعبة. ومن المتوقع أن يُشكّل رونالدو وغريمه ليونيل ميسي فصلاً تاريخياً جديداً، ب مشاركة الاثنين في ست نسخ من كأس العالم، بينما لا يزال رونالدو يبحث عن حلم الفوز باللقب بعد أن حققه ميسي في النسخة الماضية.

منذ احتلال البرتغال المركز الرابع في نسخة 2006، وهي أولى مشاركات رونالدو، نادراً ما شكّل المنتخب تهديداً حقيقياً للقب، على الرغم من أن رونالدو يظل الهداف التاريخي للمنتخب الوطني بـ143 هدفاً. وبات وجود رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، يُنظر إليه في بعض الأحيان كعامل يعيق استغلال البرتغال لكامل إمكاناتها في البطولات الأخيرة. بل إنه أُبعد حتى عن التشكيلة الأساسية من قبل المدرب فرناندو سانتوش في مونديال 2022، لصالح غونسالو راموس.

لكن مارتينيز أظهر ولاءً مطلقاً لرونالدو، ولديه ما يبرر ذلك: فقد سجل اللاعب في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي عندما تغلبت البرتغال على إسبانيا بركلات الترجيح لإحراز لقب دوري الأمم الأوروبية العام الماضي. وكان محظوظاً لعدم إيقافه أكثر من مباراة واحدة. القوة الحقيقية للبرتغال تكمن في امتلاكها، على الأرجح، أفضل خط وسط في كأس العالم، حيث يضم ثنائي باريس سان جرمان الفرنسي فيتينيا وجواو نيفيش، إلى جانب برونو فرنانديش أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وبرناردو سيلفا.

تقود كولومبيا نجمتها المخضرم خاميس رودريغيز، بعد اثني عشر عاماً من البطولة التي جعلته نجماً عالمياً. وعلى الرغم من مسيرته المتقلبة على مستوى الأندية في السنوات الأخيرة، لا يزال خاميس (34 عاماً) عنصراً أساسياً في منتخب بلغ نهائي كوبا أميركا قبل عامين وأنهى تصفيات أميركا الجنوبية في المركز الثالث. أصبح لويس دياز النجم الأبرز لـ"لوس كافيتيروس"، ويصل إلى كأس العالم بعد أفضل موسم في مسيرته مع بايرن ميونيخ الألماني.

كانت تذاكر مباريات كولومبيا من بين الأكثر طلباً في البطولة، ومن المؤكد أن يحظى المنتخب بدعم جماهيري كبير من المشجعين القادمين من الخارج والجاليات المقيمة. هذا يجعل مهمة أوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر صعوبة في محاولة قلب التوقعات frente المرشحين الكبيرين. يُعتبر مدافع مانشستر سيتي عبد القادر خوسانوف الاسم الأبرز في تشكيلة أوزبكستان، التي تعتمد في معظمها على لاعبين ينشطون محلياً. لكن دكة البدلاء الأوزبكية تضم خبرة مونديالية فريدة بوجود فابيو كانافارو، قائد إيطاليا المتوجة بلقب كأس العالم عام 2006.

أما جمهورية الكونغو الديمقراطية، فتعيد ذكريات مشاركتها الوحيدة في كأس العالم قبل 52 عاماً، حين كانت تُعرف باسم زائير، وغادرت ألمانيا من دون نقطة أو هدف مسجل





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