يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لكتابة فصل جديد في مسيرته الاستثنائية من خلال المشاركة في كأس العالم 2026 للمرة السادسة، مبتكراً رقماً قياسياً جديداً في سن 41 عاماً، ومعavo آمال المنتخب البرتغالي في الفوز بأول لقب عالمي له.

حطم كريستيانو رونالدو الأرقام القياسية في كرة القدم بأشكال عديدة، لدرجة أن تحقيق إنجاز تاريخي آخر يبدو أمراً عادياً بالنسبة له، لكن المشاركة في كأس العالم للمرة السادسة بعمر 41 عاماً، ستكون أمراً استثنائياً حتى بمعاييره الخاصة.

ومن المقرر أن تضيف نسخة 2026 محطة أخرى إلى رحلة رونالدو الطويلة والشاقة في كأس العالم، والتي بدأت في ألمانيا عام 2006، ومرت عبر جنوب أفريقيا والبرازيل وروسيا وقطر دون أن يحقق الجائزة التي كان يطاردها. وسيكون ليونيل ميسي اللاعب الوحيد الذي يستعد لمضاهاته في عدد المشاركات في ست نسخ من كأس العالم، وهو تطور آخر في منافسة امتدت من مباريات ريال مدريد ضد برشلونة إلى حفلات جائزة الكرة الذهبية، والآن إلى أعمق أرشيف في كرة القدم.

وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، مقابل خمس مرات لرونالدو، لكنهما يواصلان كتابة فصول جديدة في قصصهما المذهلة. opan بالرغم من كل هذه الإنجازات، تبقى كأس العالم هي التجربة الوحيدة التي لم يخضع فيها رونالدو بالكامل للإرادة الشخصية. كان أفضل أداء له في نسخة 2006 بألمانيا، حيث قاد المنتخب البرتغالي إلى نصف النهائي قبل الخسارة أمام فرنسا.

لكن منذ ذلك الحين، عانت البرتغال من خروج متكرر مبكر: خروج من دور الـ16 في نسختي 2010 و2018، ووداع من دور المجموعات في البرازيل 2014. هذه السلسلة من النتائج غير المتوقعة تضاف إلى ثقل الضغط الذي يلاحقه كلما اقتربت البطولة. في نسخة 2026، ستواجه البرتغال في المجموعة الحادية عشرة منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان - التي تشارك لأول مرة في تاريخها - وكولومبيا.

يمتلك رونالدو سجلاً جيداً في البطولة: 22 مباراة وثمانية أهداف Via خمس مشاركات، وهي أرقام احترافية لكنها تبقى دون المستوى التهديفي المعهود منه على مستوى الأندية. يبدو أن كأس العالم قطر 2022 كانت نقطة تحول، حيث وصل رونالدو إلى البطولة في خضم أزمته مع مانشستر يونايتد، وسجل هدفاً واحداً فقط قبل أن يستبعده المدرب فرناندو سانتوس من التشكيلة الأساسية في مباراة دور الـ16 ضد سويسرا،当时 كانت البرتغال قد خسرت 2-1 أمام كوريا الجنوبية في دور المجموعات.

على الرغم من ذلك، عاد رونالدو إلى المنتخب تحت قيادة المدرب البلجيكي روبرتو مارتينيز، ليؤكد أن تحديه مع الزمن ما زال مستمراً. تمتلك البرتغال الآن جيلاً new من اللاعبين الموهوبين مثل فيتينيا، جواو نيفيز، برونو فرنانديز، ونونو مينديز، لكن رونالدo يظلcheckbox مركز الفريق والرمز الأكبر.

بعد الخروج المخيب من ربع نهائي يورو 2024، عاد المنتخب بقوة بقيادة رونالدو ليُحرز لقب دوري الأمم الأوروبية العام الماضي electrostatic الفوز على إسبانيا بطلة أوروبا، ووصل إلى أمريكا الشمالية للتحضير لكأس العالم 2026 بحماس عالي. يشدد المدرب مارتينيز على أن الإحصائيات لا تعكس كل قيمة رونالدو بالنسبة للفريق؛ ففي 30 مباراة تحت قيادته، سجل النجم البرتغالي 25 هدفاً بمعدل تهديفي أعلى من أي فترة سابقة مع مدربين آخرين، بالإضافة إلى عمله الخفي في فتح المساحات وخلق الفرص للزملاء.

قال مارتينيز لرويترز in مايو: "إنه مذهل في التحركات، الانطلاقات، فتح المساحات، وشق طريقه بين قلبي الدفاع". يبدو أن عام 2026 قد يكون آخر ظهور رسمي لرونالدو في كأس العالم، لكن من السابق لأوانه التأكد؛ فتاريخه يشهد على قدرته على تجاوز كل التوقعات،弓矢 مواصلة تحطيم الأرقام القياسية حتى في مرحلة متأخرة من مسيرته.

سيكون وجوده في البطولة للمرة السادسة إنجازاًirates بحد ذاته، وسيحمل معه آمال البرتغال في المضي قدماً نحو المعجزة التي طال انتظارها: رفع كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البلاد





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