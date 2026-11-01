كرة نارية خضراء تظهر فوق فيتنام وتثير دهشة السكان

ظهور كرة نارية خضراء ساطعة فوق فيتنام مساء الأحد، مما أثار دهشة السكان. يُرجح أنها نيزك مرتبط بزخات شهب التوريديات الجنوبية القادمة من المذنب إنكي.

شاهد سكان فيتنام مساء يوم الأحد، مشهداً فلكياً استثنائياً أثار جدلاً واسعاً ودهشة كبيرة بين السكان. حيث عبرت كرة نارية ذات لون أخضر ساطع عبر سماء البلاد بسرعة فائقة، تاركةً وراءها ذيلاً مضيئاً استمر في التألق للحظات قبل أن يتلاشى تدريجياً في الأفق. وقد وثقت مقاطع الفيديو المتداولة على نطاق واسع، والتي تم تصويرها من زوايا ومواقع متعددة، لحظة الظهور الدرامية للجسم المتوهج واختفائه، مما جعل هذا الحدث موضع جدل ومناقشة واسعة بين المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن دهشتهم من هذا المشهد اللافت وغير المألوف للسماء المحلية.

تحليل الظاهرة الفلكية والكرة النارية

ووفقاً للتفسيرات العلمية الأولية، يُرجح أن تكون هذه الظاهرة ناتجة عن دخول نيزك ساطع، المعروف فلكياً باسم "الكرة النارية"، إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعات هائلة. وعند دخول هذا الجسم إلى طبقات الغلاف الجوي، يسخن نتيجة الاحتكاك الشديد مع جزيئات الهواء، مما يؤدي إلى توهجه بشدة وإصدار ألوان مختلفة تعتمد بشكل أساسي على التركيب الكيميائي للجسم وسرعة احتراقه. وتعتبر هذه الكرات النارية من أكثر الأحداث الفلكية إثارة للدهشة، نظراً لسطوعها الشديد الذي قد يضاهي سطوع القمر أو حتى الشمس في بعض الحالات، مما يجعلها ظاهرة مرئية بوضوح حتى في المناطق المأهولة بالسكان.

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ارتباط الظاهرة بزخات شهب التوريديات

وتزامنت هذه المشاهدة الفلكية المبهرة مع فترة نشاط زخات شهب التوريديات الجنوبية المعروفة باسم "Southern Taurids"، والتي من المقرر أن تستمر أنشطتها حتى أواخر شهر نوفمبر من العام الجاري. وتشتهر هذه الزخات الشهابية بإنتاج كرات نارية تتميز بسطوعها الشديد مقارنة ببعض زخات الشهب الأخرى، كما أنها تتحرك بسرعة نسبية أبطأ، مما يمنح الرصاقين فرصة أفضل لمشاهدة تفاصيلها. وتوقع الخبراء أن تصل الذروة الرئيسية لهذا النشاط الشهابي حول ليلتي الرابع والخامس من نوفمبر، مما يزيد من احتمالية رؤية ظواهر مماثلة في المنطقة.

دور المذنب إنكي وتكوين الشهب

وتوجد علاقة وثيقة ومباشرة بين زخات التوريديات الجنوبية والمذنب "إنكي" الذي يحمل الرمز "2P/Encke". إذ تنتج هذه الشهب عن مرور الأرض عبر سحابة كثيفة من الغبار والجزيئات الصغيرة التي خلّفها هذا المذنب خلال رحلته الطويلة والمتكررة حول الشمس. وعندما تدخل هذه الجزيئات الغلاف الجوي للأرض بسرعات عالية، فإنها تحترق تماماً أو تتفكك، مما يظهر لنا على هيئة شهب مضيئة تنحدر في السماء. ويُعد المذنب "إنكي" من أهم المصادر التي تغذي هذه الزخات الشهابية، مما يجعل دراستها مهمة لفهم تاريخ النظام الشمسي وتوزيع الحطام الفضائي.

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نصائح لهواة الفلك ورصد الظواهر

وتوفر الليالي القليلة المقبلة فرصة ذهبية ومتاحة لهواة الفلك وعشاق رصد السماء لمتابعة نشاط زخات شهب التوريديات الجنوبية بشكل مكثف، لا سيما مع اقتراب موعد الذروة المتوقعة للنشاط. ويُنصح الراغبين في مشاهدة هذه الظواهر بمزاولة هوايتهم من المواقع البعيدة عن أضواء المدن المزعجة والضبابية، حيث تكون السماء أكثر صفاءً ووضوحاً، مما يسهل عملية رصد الشهب والكرات النارية بدقة. كما يشترط توفر ظروف جوية مناسبة، مثل صفاء الغيوم وهدوء الأجواء، لضمان تجربة مشاهدة مثالية ومريحة.

غياب البيانات الرسمية وتأكيدها

من الجدير بالذكر أنه لم تصدر حتى اللحظة أي بيانات رسمية أو تفصيلية من قبل السلطات الفيتنامية أو المراصد الفلكية المحلية لتأكيد طبيعة الجسم الذي ظهر في السماء، أو لتحديد مساره الفلكي الدقيق. كما لم ترد أي تقارير أو أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية ناتجة عن هذه الظاهرة، ولم يتم العثور على أي بقايا نيزكية على الأرض حتى الآن. وهذا النوع من الصمت الإعلامي الرسمي في المراحل الأولى من رصد الظواهر الفلكية غير المعهودة يعتبر أمرًا شائعًا، حيث تتطلب التحاليل الدقيقة وقتاً لتوثيق البيانات العلمية بشكل رسمي ودقيق.